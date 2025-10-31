Hà Nội

'Phú bà' Sam gây choáng vì nhan sắc ngọt ngào như tuổi 20

"Phú bà" Sam khiến dân mạng trầm trồ khi tung bộ ảnh mừng sinh nhật với tone đỏ – trắng nổi bật. Cô vẫn trẻ trung và ngọt ngào chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong bộ ảnh mừng sinh nhật mới đây, Sam (tên thật là Nguyễn Hà My) lựa chọn phong cách nổi bật với tông đỏ – trắng chủ đạo.
Sam diện chiếc váy hai dây ngắn màu đỏ gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, nhẹ nhàng vốn có.
Nụ cười tươi tắn cùng làn da trắng hồng tự nhiên khiến khán giả khó tin cô đã là mẹ của hai con.
Nhan sắc của Sam được nhiều người ví như “bị thời gian bỏ quên”.
Ở tuổi 35, cô vẫn giữ được thần thái tươi sáng, phong cách trẻ trung và năng lượng tích cực chẳng khác gì các cô gái Gen Z.
Đường nét gương mặt hài hòa, vóc dáng thon gọn cùng phong cách thời trang trẻ trung giúp Sam luôn nổi bật trong mọi khung hình.
Không chỉ sở hữu nhan sắc “hack tuổi”, Sam còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn.
Từ một hot girl đình đám một thời, cô đã có tiếng tăm trong làng giải trí với vai trò diễn viên, MC, doanh nhân.
Sam từng gây chú ý khi tiết lộ đang sở hữu khối tài sản hơn 50 tỷ đồng, bao gồm nhà, xe và nhiều khoản đầu tư cá nhân.
Cuối năm 2022, Sam nhận lời cầu hôn và chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 4/2023 với ông xã người Hàn Quốc không hoạt động trong giới nghệ thuật. Đến cuối tháng 2/2024, cô hạ sinh cặp song sinh đáng yêu tên Ijin và Ijun. Hiện tại, phần lớn thời gian Sam dành cho việc chăm sóc hai con nhỏ. Cùng với đó cô vẫn duy trì công việc quay gameshow và livestream bán hàng. Ảnh: FB Sam
