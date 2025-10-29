Hà Nội

Con gái út Khánh Thi – Phan Hiển hóa bí ngô cực đáng yêu dịp Halloween

Giải trí

Con gái út Khánh Thi – Phan Hiển hóa bí ngô cực đáng yêu dịp Halloween

Mới đây, bé Lisa – con gái út của Khánh Thi – Phan Hiển khiến dân mạng tan chảy khi hóa trang thành quả bí ngô nhỏ trong mùa Halloween.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong loạt hình ảnh được Khánh Thi - Phan Hiểnchia sẻ trên trang cá nhân, bé Lisa gây chú ý khi diện bộ trang phục bí ngô màu cam và trắng rực rỡ, đầu đội mũ tròn quả bí ngô cùng phần thân phồng ngộ nghĩnh.
Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và loạt biểu cảm đáng yêu của cô bé khiến người hâm mộ không khỏi thích thú, để lại hàng nghìn lượt “thả tim” và bình luận khen ngợi.
Lisa – con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển năm nay vừa tròn 2 tuổi nhưng đã là “hotkid” được nhiều khán giả yêu mến trong làng giải trí Việt.
Cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, đặc biệt là gen nghệ thuật nổi trội.
Từ nhỏ, Lisa đã thể hiện khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, yêu thích nhảy múa và thường xuyên xuất hiện trong các đoạn clip vui nhộn cùng gia đình.
Không ít người hâm mộ nhận xét, với năng khiếu sẵn có cùng sự định hướng của bố mẹ, Lisa có thể sẽ nối gót gia đình, trở thành gương mặt sáng giá trong lĩnh vực nghệ thuật trong tương lai.
Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, bé Lisa đều chiếm trọn “spotlight” của bố mẹ nhờ vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo và hồn nhiên.
Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn.
Dù con bộc lộ năng khiếu nhảy múa sớm nhưng với Khánh Thi, cô và ông xã không định hướng cho con nhiều.
Hiện tại, cô bé đang được tiếp xúc "sâu" với nghề của bố mẹ bằng việc thường xuyên làm quen với sàn tập. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien
