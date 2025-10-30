Hiền Thục khoe visual tuổi 44, 'bẻ gãy' mọi giới hạn tuổi tác

Hiền Thục xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tươi tắn như thiếu nữ đôi mươi dù cô đã bước sang tuổi 44.
CEO Nvidia cho rằng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, không chỉ kỹ sư phần mềm mà thợ điện, thợ sửa ống nước hay cơ khí mới là thế hệ triệu phú mới của nước Mỹ.
Món bún nồng nàn miền Tây với nước lèo đậm đà, hải sản tươi và rau sống phong phú ai ăn được sẽ mê, ai chưa quen thì e dè ngay từ mùi.
Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn giàu chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, pha sai cách có thể làm mất đi hương vị và tác dụng tốt cho sức khỏe.
Justin Cohen - chồng sắp cưới của hot girl Tiên Nguyễn - là người Dubai, hiện làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam.
Cuối thu ở Khe Sanh, Hướng Phùng, rừng phong hương đỏ rực như mùa thu châu Âu. Sương mờ, hồ nước và núi rừng tạo khung cảnh mê hoặc du khách.
Với thiết kế nhỏ gọn, pin 20 kWh và giá chỉ 2,6 triệu yên, mẫu kei-car điện BYD Racco hứa hẹn tạo nên làn sóng cạnh tranh tại thị trường xe mini điện Nhật Bản.
Hình ảnh cô dâu Tiên Nguyễn lộng lẫy bên cạnh chú rể ngoại quốc trong video hậu trường ảnh cưới đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ công chúng.
Cầu Long Biên, cây cầu biểu tượng hơn 120 năm tuổi của Thủ đô Hà Nội, đang được sửa chữa, trùng tu.
Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc những người phụ nữ tuổi trung niên với mái tóc bạc vẫn tự tin 'lên đồ' thả dáng đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Ca sĩ Vũ Hà không ít lần hóa trang thành phụ nữ. Nhiều năm qua, anh gắn bó với vợ hơn tuổi.
Nhiều ngôi nhà trong thị trấn Kolmanskop ở Namibia đã bị cát "nuốt chửng".
Loạt hình ảnh đi cafe đơn giản của hot girl Lê Phương Anh mới đây đã 'gây bão' mạng xã hội, khẳng định sức hút không thể phủ nhận của bà mẹ hai con này.
Đền Konark ở bang Odisha (Ấn Độ) là kiệt tác của nghệ thuật Ấn Độ giáo, tái hiện cỗ xe mặt trời vĩ đại của thần Surya trong kiến trúc đá tinh xảo.
Kỳ lân biển (Monodon monoceros) là một trong những sinh vật kỳ bí nhất vùng Bắc Cực, nổi tiếng với chiếc ngà dài trông như sinh vật trong truyện cổ tích.
Dòng xe bán chạy nhất thế giới Toyota Corolla hoàn toàn mới hứa hẹn sẽ mang đến thiết kế sắc sảo, nội thất làm mới hoàn toàn và nhiều tùy chọn hệ truyền động.
Tiên Nguyễn sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ, bao gồm nhiều món đồ đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Burberry...
Suối Tía ở Đà Lạt hiện lên như cõi tiên với sương mờ, rừng chò ngập nước và hồ Tuyền Lâm tĩnh lặng điểm check-in hoang sơ, hút du khách
Diện thiết kế cắt xẻ đầy táo bạo, Naomi Roestel Huỳnh khiến người đối diện không thể rời mắt với màn phô diễn đường cong gợi cảm.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ khá kỹ tính, yêu cầu mọi việc phải hoàn hảo và có nhiều nguồn thu nhập.
Từ ngày chuyển về căn biệt thự, gia chủ đón bạn bè mỗi ngày, cuối tuần lại quây quần cùng gia đình, sống giữa núi rừng, hoa lá và tiếng chim.