Hiền Thục khoe visual tuổi 44, 'bẻ gãy' mọi giới hạn tuổi tác

Giải trí

Hiền Thục xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tươi tắn như thiếu nữ đôi mươi dù cô đã bước sang tuổi 44.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hiền Thục vẫn giữ được hình ảnh trong sáng, nhẹ nhàng.
Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng vẫn toát lên thần thái trẻ trung, năng động.
Gương mặt mộc rạng rỡ, làn da căng mịn và nụ cười tươi tắn khiến nhiều người phải thốt lên: “Không thể tin Hiền Thục đã 44 tuổi!”.
Danh xưng “mỹ nhân lão hoá ngược” của showbiz Việt quả thật không sai khi nói về Hiền Thục.
Ở tuổi U50, cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, phong thái nhẹ nhàng và lối sống tích cực.
Bí quyết được nữ ca sĩ bật mí chính là chế độ sinh hoạt điều độ và tinh thần hướng thiện. Mỗi năm, cô đều dành từ 1 đến 3 tháng để ăn chay, kết hợp tập luyện các bộ môn thể thao như yoga, pilates giúp tăng cường sức khỏe và giữ gìn vóc dáng săn chắc.
Không chỉ đẹp ở ngoại hình, Hiền Thục còn chinh phục người hâm mộ bởi sự điềm tĩnh và sâu sắc trong cách sống.
Cô chọn cuộc sống bình lặng, tránh xa ồn ào showbiz, dành thời gian cho con gái.
Dù không còn hoạt động rầm rộ, Hiền Thục vẫn duy trì các dự án âm nhạc riêng và biểu diễn theo lời mời.
Hiện nữ ca sĩ sống tại TP.HCM, dành phần lớn thời gian cho gia đình và các hoạt động cá nhân. Ảnh: FB Hien Thuc
