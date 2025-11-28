Hợp long đơn nguyên mới cầu Xương Giang trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Công trình xây mới đơn nguyên cầu Xương Giang bắc qua sông Thương trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang chính thức hợp long.

Ngày 28/11/2025, công trình xây mới đơn nguyên cầu Xương Giang, đường dẫn 2 đầu cầu bắc qua sông Thương trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thuộc địa bàn phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) chính thức được hợp long.

Đơn nguyên mới cầu Xương Giang thuộc dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên quốc lộ 1 ở một số tỉnh. (Ảnh: Minh Linh).

Tháng 2/2025, công trình đơn nguyên mới cầu Xương Giang được khởi công, với tổng kinh phí đầu tư hơn 170 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Công trình có tổng chiều dài gần 1km, trong đó phần cầu dài hơn 301m, còn lại là đường dẫn; điểm đầu tại km 117+440, điểm cuối khoảng km 118+400 thuộc địa phận phường Bắc Giang. Chủ đầu tư công trình là Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng).

Ông Mai Xuân Tân - Giám đốc quản lý một số dự án cầu, hầm trên quốc lộ 1 cho biết, đến thời điểm này, công trình đơn nguyên mới cầu Xương Giang đang được thi công bảo đảm tiến độ, đạt khoảng 90% khối lượng công việc. Dự kiến, cầu thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 tới theo đúng kế hoạch. Trên công trường luôn có gần 200 công nhân, kỹ sư tập trung thi công 3 ca, 4 kíp liên tục, làm xuyên đêm và xuyên các kỳ nghỉ lễ.

Đơn vị đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của công trình như: Lu nèn đường dẫn hai đầu cầu, lắp bờ bo lan can, thảm mặt cầu, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025.