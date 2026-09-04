Honda được cho là đang thúc đẩy kế hoạch giảm hơn 1.500 tỷ yên chi phí vào năm 2030, cắt giảm giá thành linh kiện và tăng sử dụng nguồn cung từ Trung Quốc.

Theo Reuters, dựa trên các tài liệu nội bộ và thông tin từ những người am hiểu vấn đề, Honda đã bắt đầu triển khai chương trình tối ưu chi phí quy mô lớn trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu chịu áp lực cạnh tranh ngày càng mạnh, đặc biệt từ các hãng xe Trung Quốc.

Trong một cuộc gặp với các nhà cung cấp lớn tại trung tâm hội nghị ở thành phố Utsunomiya, gần cơ sở nghiên cứu và phát triển của Honda, các quản lý của hãng được cho là đã thông báo kế hoạch tìm kiếm thêm nguồn linh kiện từ Trung Quốc. Đồng thời, Honda cũng khuyến khích các đối tác xem xét phương án tương tự nếu phù hợp.

Honda sẽ cắt giảm mạnh chi phí, tăng mua linh kiện từ Trung Quốc.

Sau cuộc họp, từng nhà cung cấp được giao các mục tiêu cắt giảm chi phí riêng. Một nguồn tin cho biết những chỉ tiêu này ở mức “rất lớn” và hiện chưa rõ liệu tất cả có thể đạt được hay không. Theo các tài liệu được Reuters tiếp cận, Honda đặt mục tiêu giảm khoảng 30% chi phí ở ba nhóm linh kiện gồm chi tiết dập và rèn, linh kiện điện tử, cùng các bộ phận liên quan đến xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV).

Bên cạnh việc giảm giá mua linh kiện, các nhà cung cấp cấp một của Honda cũng được yêu cầu đánh giá lại chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, đồng thời tăng sử dụng các linh kiện tiêu chuẩn từ các nhà cung cấp cấp hai và cấp ba nhằm kiểm soát chi phí sản xuất. Một nguồn tin cho biết trước cuộc họp này, Honda chưa tạo cảm giác rằng hãng cần thực hiện các biện pháp cắt giảm mạnh. Tuy nhiên, tình hình hiện nay được đánh giá là đã trở nên cấp bách và “không còn nhiều thời gian để trì hoãn”.

Trả lời Reuters, Honda cho biết hãng đang hợp tác với các nhà cung cấp trên toàn cầu nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh và giảm chi phí, trong đó có việc sử dụng các linh kiện tiêu chuẩn hóa. Tuy nhiên, hãng không tiết lộ các mục tiêu cắt giảm chi phí cụ thể cũng như nội dung chi tiết trong các cuộc trao đổi với từng đối tác.

Honda được cho là đang tập trung tái cấu trúc chuỗi cung ứng, kiểm soát chi phí và tìm kiếm hướng đi phù hợp cho giai đoạn chuyển đổi công nghệ tiếp theo.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Honda đang điều chỉnh chiến lược phát triển xe điện. Theo Reuters, việc thay đổi định hướng liên quan đến xe điện có thể khiến hãng chịu khoản tổn thất vượt 12 tỷ USD, thuộc nhóm lớn nhất trong ngành ôtô toàn cầu. Tháng 5 vừa qua, Honda ghi nhận khoản lỗ theo năm đầu tiên kể từ khi trở thành doanh nghiệp niêm yết.

Trong lĩnh vực xe thế hệ mới, Honda và Nissan gần đây đã công bố hợp tác phát triển các bộ điều khiển điện tử (ECU) tiêu chuẩn dành cho xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV). Hai hãng đặt mục tiêu đưa kiến trúc xe dựa trên nền tảng ECU chung vào sử dụng từ năm tài chính 2029. Việc tiêu chuẩn hóa hệ thống điều khiển điện tử được kỳ vọng giúp giảm chi phí phát triển, rút ngắn thời gian nghiên cứu và tăng khả năng cạnh tranh trong giai đoạn chuyển đổi sang xe thông minh.

Trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc đang gia tăng lợi thế nhờ chi phí sản xuất thấp và tốc độ phát triển sản phẩm nhanh, Honda được cho là đang tập trung tái cấu trúc chuỗi cung ứng, kiểm soát chi phí và tìm kiếm hướng đi phù hợp cho giai đoạn chuyển đổi công nghệ tiếp theo.