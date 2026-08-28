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Số hóa - Xe

Honda Việt Nam mở trung tâm công nghệ xe máy điện cho trẻ em tại Hà Nội

Honda Việt Nam phối hợp cùng KidZania Hà Nội triển khai không gian trải nghiệm dành cho trẻ em, kết hợp tìm hiểu công nghệ xe máy điện với giáo dục ATGT.

Thảo Nguyễn
Video: Xe máy điện Honda: 120km/ lần sạc, kết nối điện thoại, bản đồ.

Ngày 28/8, Honda Việt Nam (HVN) công bố hợp tác với KidZania Hà Nội để đưa vào hoạt động Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda, hướng tới nhóm trẻ em từ 4 đến 15 tuổi. Mô hình mới kết hợp giữa hoạt động vui chơi, nhập vai nghề nghiệp và giáo dục, qua đó giúp trẻ tiếp cận kiến thức về công nghệ xe hai bánh cũng như các nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông.

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Honda Việt Nam mở trung tâm công nghệ xe máy điện cho trẻ em tại Hà Nội.

Theo Honda Việt Nam, chương trình nằm trong định hướng giáo dục an toàn giao thông dành cho thế hệ trẻ, đồng thời gắn với hai mục tiêu toàn cầu của Honda gồm “Trung hòa Carbon” và “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ”.

Trung tâm được triển khai tại KidZania Hà Nội, mô hình công viên giáo dục - giải trí cho phép trẻ nhập vai và trải nghiệm hơn 40 ngành nghề khác nhau. Riêng không gian của Honda được chia thành hai khu vực trải nghiệm chính.

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Trung tâm được triển khai tại KidZania Hà Nội, mô hình công viên giáo dục - giải trí cho phép trẻ nhập vai và trải nghiệm hơn 40 ngành nghề khác nhau.

Khu Kỹ thuật Xe máy điện: Các em được hóa thân thành những kỹ sư, tìm hiểu cấu tạo của xe gắn máy điện Honda ICON e: và trực tiếp thực hiện các thao tác cơ bản để lắp ráp, hoàn thiện và kiểm định phương tiện với sự đồng hành của hướng dẫn viên.

Khu Trải nghiệm Xe máy điện: Các em sẽ trải nghiệm lái xe mô phỏng trên mô hình xe gắn máy điện Honda ICON e: thu nhỏ được thiết kế phù hợp với trẻ, đồng thời tìm hiểu và học hỏi các quy tắc an toàn giao thông. Qua đó, các em được từng bước rèn luyện khả năng quan sát, kiểm soát phương tiện và thói quen tham gia giao thông an toàn.

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Khu Trải nghiệm Xe máy điện: Các em sẽ trải nghiệm lái xe mô phỏng trên mô hình xe gắn máy điện Honda ICON e: thu nhỏ được thiết kế phù hợp với trẻ.

Với sự kết hợp giữa mô hình giáo dục – giải trí trải nghiệm của KidZania và kiến thức, kinh nghiệm của HVN, Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda mang đến cho trẻ cơ hội vừa học, vừa chơi và vừa khám phá trong một môi trường sinh động.

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