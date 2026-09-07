Theo kế hoạch sản phẩm được Honda công bố, mẫu SUV HR-V sẽ có thế hệ mới vào năm 2028. Xe có thiết kế thể thao, kích thước lớn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Truyền thông Nhật Bản cho biết hệ truyền động mới sử dụng hai mô-tơ điện, hướng đến cải thiện cả hiệu suất vận hành lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ xăng được dự đoán cho công suất 106 mã lực, trong khi mô-tơ điện đạt 131 mã lực.

Honda HR-V thế hệ mới lộ diện - thể thao và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được dự đoán khoảng 3,7 lít/100 km. Hệ thống sang số S+ Shift sẽ được Honda đưa lên phiên bản nâng cấp giữa vòng đời trước, sau đó tiếp tục xuất hiện trên HR-V thế hệ mới.

Về thiết kế, dựa trên hình ảnh phác thảo, HR-V mới sẽ sở hữu ngoại hình theo hướng tối giản và thể thao hơn. Phần đầu xe có thể sử dụng lưới tản nhiệt bán kín kết hợp thanh trang trí chạy ngang qua logo Honda.

HR-V mới sẽ sở hữu ngoại hình theo hướng tối giản và thể thao hơn.

Cụm đèn pha được thiết kế thanh mảnh và sắc nét hơn, trong khi các hốc hút gió hai bên dạng tam giác tạo điểm nhấn thể thao. Ở phía sau, xe có thể sử dụng cụm đèn dạng nối liền theo phương ngang, kết hợp cột C lớn và nghiêng nhằm nhấn mạnh phong cách coupe.

HR-V thế hệ mới dự kiến được phát triển trên nền tảng mô-đun hoàn toàn mới, có tính linh hoạt cao hơn nhằm tối ưu chi phí sản xuất và bảo dưỡng. Kích thước dự kiến đạt 4.350 x 1.770 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.640 mm. So với thế hệ hiện tại, xe sẽ dài và cao hơn, qua đó mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn.

Honda công bố, mẫu SUV HR-V sẽ có thế hệ mới vào năm 2028.

Bên trong cabin, HR-V mới được kỳ vọng nâng cấp mạnh về công nghệ với màn hình kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Hệ thống Honda Connect tích hợp Google cũng được dự kiến xuất hiện, đi kèm vật liệu nội thất cao cấp hơn. Honda đồng thời sẽ trang bị Honda Sensing thế hệ mới, bổ sung các tính năng hỗ trợ người lái và an toàn chủ động.