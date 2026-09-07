Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Honda HR-V thế hệ mới lộ diện - thể thao và tiết kiệm nhiên liệu hơn

Theo kế hoạch sản phẩm được Honda công bố, mẫu SUV HR-V sẽ có thế hệ mới vào năm 2028. Xe có thiết kế thể thao, kích thước lớn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Nguyễn Thảo

Truyền thông Nhật Bản cho biết hệ truyền động mới sử dụng hai mô-tơ điện, hướng đến cải thiện cả hiệu suất vận hành lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ xăng được dự đoán cho công suất 106 mã lực, trong khi mô-tơ điện đạt 131 mã lực.

1-2468.jpg
Honda HR-V thế hệ mới lộ diện - thể thao và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được dự đoán khoảng 3,7 lít/100 km. Hệ thống sang số S+ Shift sẽ được Honda đưa lên phiên bản nâng cấp giữa vòng đời trước, sau đó tiếp tục xuất hiện trên HR-V thế hệ mới.

Về thiết kế, dựa trên hình ảnh phác thảo, HR-V mới sẽ sở hữu ngoại hình theo hướng tối giản và thể thao hơn. Phần đầu xe có thể sử dụng lưới tản nhiệt bán kín kết hợp thanh trang trí chạy ngang qua logo Honda.

3-8065.jpg
HR-V mới sẽ sở hữu ngoại hình theo hướng tối giản và thể thao hơn.

Cụm đèn pha được thiết kế thanh mảnh và sắc nét hơn, trong khi các hốc hút gió hai bên dạng tam giác tạo điểm nhấn thể thao. Ở phía sau, xe có thể sử dụng cụm đèn dạng nối liền theo phương ngang, kết hợp cột C lớn và nghiêng nhằm nhấn mạnh phong cách coupe.

HR-V thế hệ mới dự kiến được phát triển trên nền tảng mô-đun hoàn toàn mới, có tính linh hoạt cao hơn nhằm tối ưu chi phí sản xuất và bảo dưỡng. Kích thước dự kiến đạt 4.350 x 1.770 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.640 mm. So với thế hệ hiện tại, xe sẽ dài và cao hơn, qua đó mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn.

2-5344.jpg
Honda công bố, mẫu SUV HR-V sẽ có thế hệ mới vào năm 2028.

Bên trong cabin, HR-V mới được kỳ vọng nâng cấp mạnh về công nghệ với màn hình kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Hệ thống Honda Connect tích hợp Google cũng được dự kiến xuất hiện, đi kèm vật liệu nội thất cao cấp hơn. Honda đồng thời sẽ trang bị Honda Sensing thế hệ mới, bổ sung các tính năng hỗ trợ người lái và an toàn chủ động.

#Honda HR-V thế hệ mới lộ diện #Honda HR-V 2028 mới #giá xe Honda HR-V 2028 #xe SUV Honda HR-V 2028 #Honda HR-V thế hệ mới #ra mắt Honda HR-V 2028

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Honda Việt Nam giảm giá loạt ôtô, HR-V tiêu chuẩn chỉ còn 669 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi, giảm giá cho các mẫu xe trong tháng 7/2026. Đáng chú ý nhất là thông tin giảm giá bán cho dòng SUV cỡ nhỏ HR-V.

Video: Đánh giá SUV Honda HR-V RS eHEV: tại Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 01/07/2026, Honda Việt Nam sẽ chính thức áp dụng mức giá mới cho mẫu xe HR-V phiên bản G tiêu chuẩn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Theo đó, mẫu xe này có giá niêm yết mới chỉ còn 669 triệu đồng, giảm 30 triệu đồng so với trước. Với phiên bản màu trắng ngọc và đỏ, giá xe sẽ tăng 8 triệu đồng, lên 677 triệu.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Honda rục rịch hồi sinh "xế hộp" Element, định vị giữa HR-V và CR-V

Một báo cáo mới cho biết Honda sẽ hồi sinh mẫu SUV cỡ nhỏ Element vào 2029 với truyền động hybrid, thiết kế đậm chất việt dã. Xe định vị giữa HR-V và CR-V.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV Honda Element sắp được "hồi sinh".

Các hãng xe đang ngày càng đẩy mạnh xu hướng hồi sinh những mẫu xe mang tính biểu tượng, và Honda cũng không đứng ngoài cuộc chơi này. Prelude có thể không còn là mẫu xe dành cho những người đam mê như trước, nhưng ít nhất vẫn đạt được mục tiêu doanh số. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Honda sẽ tiếp tục thu hút thêm khách hàng bằng sự trở lại của mẫu SUV cỡ nhỏ Element.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Honda HR-V G giảm 100% lệ phí trước bạ cạnh tranh Hyundai Creta

Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho mẫu HR-V phiên bản G, áp dụng đến hết ngày 30/6.

Video: Trải nghiệm mẫu xe Honda HR-V E:HEV mới tại Việt Nam.

Theo Honda Việt Nam (HVN), chương trình được đưa ra nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận mẫu HR-V cho khách hàng trong mùa hè, đồng thời thúc đẩy nhu cầu mua sắm ở phân khúc B-SUV đang cạnh tranh mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. Với mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ tính theo mức 10%, chi phí lăn bánh của HR-V G được giảm đáng kể, giúp mẫu xe trở nên hấp dẫn hơn trong nhóm SUV cỡ B.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới