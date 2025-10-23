Hà Nội

Hôn nhân của “Triệu Mẫn” Giả Tịnh Văn và Tu Kiệt Khải

Giải trí

Giả Tịnh Văn và Tu Kiệt Khải kết hôn năm 2015, có hai con gái chung. Mới đây, Tu Kiệt Khải bị cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Znews, diễn viên Tu Kiệt Khải bị đưa đến đồn cảnh sát trước cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự. Thông qua công ty quản lý, nam diễn viên lên tiếng xin lỗi, thừa nhận từng “nhất thời thiếu suy nghĩ” dẫn đến hành vi sai phạm. Ảnh: Vietnamnet.
Thông qua công ty quản lý, Giả Tịnh Văn cho biết: “Phối hợp điều tra và làm rõ sự thật là trách nhiệm của mỗi công dân. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra quá đột ngột, cơ quan điều tra sáng sớm đã ập vào nhà còng tay chồng tôi, khiến các con tôi bị hoảng sợ. Bản thân tôi cũng sốc nặng và cảm thấy rất lo lắng". Ảnh: Znews.
Giả Tịnh Văn sinh năm 1974, hơn Tu Kiệt Khải 9 tuổi. Theo Tiền Phong, cả hai nảy sinh tình cảm khi đóng cùng phim Mẹ hổ bố mèo năm 2014. Ảnh: Khám Phá.
Vợ chồng Giả Tịnh Văn có hai con gái chung: bé Bubu (sinh năm 2015) và bé Bobo (sinh năm 2017). Ảnh: Vietnamnet.
Tu Kiệt Khải yêu thương con gái riêng của Giả Tịnh Văn như con ruột. Ảnh: Vietnamnet.
Con gái riêng của Giả Tịnh Văn gọi Tu Kiệt Khải là cha. Ảnh: VTV.
Năm 2022, Tu Kiệt Khải chia sẻ, vợ chồng anh đều thích trẻ con bởi vậy cả hai mong muốn có thêm con thứ 3. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
Giả Tịnh Văn từng kết hôn với thiếu gia Tôn Chí Hạo. Nữ diễn viên từng tố bị chồng cũ bạo hành. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
Năm 2019, sau 9 năm ly hôn, Giả Tịnh Văn và chồng cũ hội ngộ vì con gái chung. Ảnh: Znews.
