Giải trí

Góc khuất hôn nhân ít biết của Lan Phương

Diễn viên Lan Phương tiết lộ góc khuất cuộc sống gia đình trong phiên tòa ly hôn. Hiện tại, cô đã giành được quyền nuôi hai con.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, giữa diễn viên Lan Phương và David Duffy. Theo Tiền Phong, tại tòa, Lan Phương cho biết, cô từng phát hiện David nhắn tin tán tỉnh người khác khi cô mang bầu con đầu lòng nhưng anh phủ nhận.

Bên cạnh đó, Lan Phương cho biết, cô bị chồng kiểm soát các thiết bị điện tử, mạng xã hội, khiến cô cảm thấy bản thân kém cỏi. Trước nghi vấn bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý vợ, David phủ nhận. Anh cho rằng Lan Phương bị trầm cảm sau sinh.

lanphuong2.jpg
Diễn viên Lan Phương. Ảnh: FB Lan Phương.

Theo Phụ Nữ Việt Nam, Lan Phương thừa nhận cô từng bị trầm cảm sau sinh. "Anh ấy có nghe nhưng tôi không cảm thấy mình được hiểu và đồng cảm. Có lúc tôi cảm thấy kiệt sức và dừng chia sẻ. Nếu mình cứ kỳ vọng vào sự chia sẻ mà không nhận lại được, sẽ chỉ càng tổn thương hơn”, Lan Phương nói.

Theo Znews, kết thúc phiên tòa, Lan Phương được quyền nuôi cả 2 con gái. David phải chu cấp cho các con mỗi tháng là 40 triệu đồng, đến khi các bé trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới.

Sau phiên tòa, Lan Phương chia sẻ trên Vietnamnet rằng "vẫn còn 15 ngày nữa để biết bên kia có kháng cáo không". Sau phiên tòa, luật sư của David cho biết anh sẽ kháng cáo.

