Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hôn nhân ngọt ngào của Bi Rain - Kim Tae Hee

Giải trí

Hôn nhân ngọt ngào của Bi Rain - Kim Tae Hee

Cặp vợ chồng ngôi sao Hàn Quốc Bi Rain - Kim Tae Hee không ít lần chia sẻ về bạn đời, con cái.

Thu Cúc (tổng hợp)
Bi Rain - Kim Tae Hee gặp nhau trên phim trường quay quảng cáo năm 2011. Bi Rain là người chủ động theo đuổi Kim Tae Hee. Ảnh: Znews.
Bi Rain - Kim Tae Hee gặp nhau trên phim trường quay quảng cáo năm 2011. Bi Rain là người chủ động theo đuổi Kim Tae Hee. Ảnh: Znews.
Theo Znews, Kim Tae Hee cho biết, khi mới hẹn hò, Bi Rain thường tặng cô một số món quà nhỏ. “Tôi thường mở những món quà đó vào các thời điểm khó khăn và chúng khiến tôi bật cười”, nữ diễn viên nhớ lại. Ảnh: Allkpop.
Theo Znews, Kim Tae Hee cho biết, khi mới hẹn hò, Bi Rain thường tặng cô một số món quà nhỏ. “Tôi thường mở những món quà đó vào các thời điểm khó khăn và chúng khiến tôi bật cười”, nữ diễn viên nhớ lại. Ảnh: Allkpop.
Năm 2017, Bi Rain - Kim Tae Hee tổ chức đám cưới. Cặp đôi sau đó có hai con gái chung. Ảnh: Allkpop.
Năm 2017, Bi Rain - Kim Tae Hee tổ chức đám cưới. Cặp đôi sau đó có hai con gái chung. Ảnh: Allkpop.
Kim Tae Hee cho biết, con gái đầu giống cô ở khuôn mặt và thừa hưởng chiều cao từ Bi Rain. Còn bé thứ hai của cặp đôi thì ngược lại. Ảnh: Nate.
Kim Tae Hee cho biết, con gái đầu giống cô ở khuôn mặt và thừa hưởng chiều cao từ Bi Rain. Còn bé thứ hai của cặp đôi thì ngược lại. Ảnh: Nate.
Bi Rain luôn chiều chuộng vợ con. Nam ca sĩ thường tự tay vào bếp, cố gắng làm mọi thứ trong nhà một mình mà không phải nhờ vợ hỗ trợ. Ảnh: Vietnamnet.
Bi Rain luôn chiều chuộng vợ con. Nam ca sĩ thường tự tay vào bếp, cố gắng làm mọi thứ trong nhà một mình mà không phải nhờ vợ hỗ trợ. Ảnh: Vietnamnet.
Bi Rain không bao giờ cãi lời Kim Tae Hee. Tài tử cũng chưa từng nổi nóng với vợ. Ảnh: Vietnamnet.
Bi Rain không bao giờ cãi lời Kim Tae Hee. Tài tử cũng chưa từng nổi nóng với vợ. Ảnh: Vietnamnet.
Bi Rain khen Kim Tae Hee nấu ăn rất giỏi. Nam ca sĩ luôn ăn bất kỳ thứ gì mà vợ làm. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.
Bi Rain khen Kim Tae Hee nấu ăn rất giỏi. Nam ca sĩ luôn ăn bất kỳ thứ gì mà vợ làm. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.
Theo Dân Việt, Bi Rain tiết lộ, khi đóng vai chồng của Lim Ji Yeon trong phim Cuộc đời thứ 2, anh luôn chia sẻ với Kim Tae Hee mọi việc và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ vợ. Ảnh: VTV.
Theo Dân Việt, Bi Rain tiết lộ, khi đóng vai chồng của Lim Ji Yeon trong phim Cuộc đời thứ 2, anh luôn chia sẻ với Kim Tae Hee mọi việc và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ vợ. Ảnh: VTV.
Bi Rain luôn xin phép Kim Tae Hee trước khi đi gặp gỡ bạn bè. Nhiều khán giả khen gợi nam ca sĩ là ông chồng quốc dân. Ảnh: Harper’s Bazaar Hàn Quốc.
Bi Rain luôn xin phép Kim Tae Hee trước khi đi gặp gỡ bạn bè. Nhiều khán giả khen gợi nam ca sĩ là ông chồng quốc dân. Ảnh: Harper’s Bazaar Hàn Quốc.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Bi Rain Kim Tae Hee #Kim Tae Hee #vợ chồng Kim Tae Hee #Bi Rain

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT