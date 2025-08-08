Hà Nội

Hôn nhân đáng ngưỡng mộ của Hyun Bin - Son Ye Jin

Giải trí

3 năm qua, cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Hàn Quốc Hyun Bin - Son Ye Jin không ít lần chia sẻ về hôn nhân. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn vào tháng 3/2022. Theo Vietnamnet, Son Ye Jin cho biết, hôn nhân với Hyun Bin là định mệnh. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Vợ chồng Son Ye Jin đón con trai đầu lòng gia nhập tổ ấm vào tháng 12/2022. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Quý tử nhà Hyun Bin - Son Ye Jin chưa lộ diện. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Vợ chồng Son Ye Jin không ít lần chia sẻ về hôn nhân. Theo Tiền Phong, Hyun Bin cho biết, chứng kiến những việc vợ làm, anh cảm thấy tôn trọng và biết ơn bạn đời. Ảnh: Znews.
Hyun Bin luôn ưu tiên vợ con. "Son Ye Jin và con trai là ưu tiên hàng đầu đối với tôi, tôi là ưu tiên thứ hai", VTV dẫn lời tài tử. Ảnh: Znews.
Hyun Bin và Son Ye Jin có nhiều sở thích chung. Theo Znews, vợ chồng tài tử thích tập luyện để giữ gìn vóc dáng, sử dụng nước giặt có mùi hương anh đào. Ảnh: Znews.
Theo Allkpop, Son Ye Jin từng gửi xe đồ ăn đến phim trường để ủng hộ Hyun Bin. Ảnh: VTV.
Mới đây, nữ diễn viên khéo nhắc đến chồng khi để lại hashtag: "Bố đã có khoảng thời gian khó khăn nhất" về clip phơi quần áo cho con trai. Ảnh: VTV.
Son Ye Jin khéo cân bằng công việc và gia đình. Ảnh: Người Lao Động.
Nữ diễn viên chăm sóc con trai, dành thời gian hẹn hò cùng chồng, tham gia phim ảnh. Ảnh: Instagram Son Ye Jin.
Trước khi lập gia đình, Son Ye Jin miệt mài hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm. Ảnh: Dân Việt.
Nhờ đóng chung phim Hạ cánh nơi anh, Son Ye Jin và Hyun Bin nên duyên vợ chồng. Ảnh: Tiền Phong.
