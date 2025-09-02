Hà Nội

“Chồng màn ảnh” của Son Ye Jin giàu sụ, hôn nhân viên mãn

Giải trí

“Chồng màn ảnh” của Son Ye Jin giàu sụ, hôn nhân viên mãn

Lee Byung Hun đóng vai chồng Son Ye Jin trong phim No other choice. Ngoài đời, anh kết hôn với Lee Min Jung, có khối tài sản 20 triệu USD.

Trước No other choice, Lee Byung Hun tham gia nhiều bộ phim Hàn Quốc và Hollywood như Iris, Addicted, GI Joe: The rise of the cobra,Terminator genisys. Ảnh: Phụ Nữ Mới.
Theo Arttimes, ngoài diễn xuất, Lee Byung Hun còn là chủ của công ty BH Entertainment. Nam diễn viên còn kinh doanh thời trang, bất động sản. Ảnh: Arttimes.
Theo Znews, tài sản của Lee Byung Hun lên đến 20 triệu USD. Ảnh: VOV.
“Chồng màn ảnh” của Son Ye Jin từng mạnh tay chi 100 triệu won (gần 2 tỷ đồng Việt Nam) để "bao" các thành viên trong công ty đến Đà Nẵng (Việt Nam) du lịch, làm việc. Ảnh: VOV.
Theo VOV, năm 2006, Lee Min Jung gặp Lee Byung Hun trong một buổi chụp hình quảng cáo. Cả hai bí mật yêu nhau 1 năm rồi chia tay. Ảnh: Vietnamnet.
3 năm sau khi đường ai nấy đi, Lee Min Jung bất ngờ gọi điện cho Min Jung rồi cả hai yêu lại từ đầu. Ảnh: Người Lao Động.
Năm 2012, Lee Byung Hun và Lee Min Jung công khai chuyện tình cảm. Một năm sau, đám cưới của cặp đôi diễn ra. Ảnh: Người Lao Động.
Năm 2014, Lee Byung Hun bị hai cô gái tống tiền bằng đoạn ghi âm có nội dung nhạy cảm sau khi nam tài tử từ chối tình cảm. Ảnh: Vietnamnet.
Lee Min Jung chọn tha thứ cho chồng giữa lùm xùm. Phía nam diễn viên công khai xin lỗi vợ. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Vietnamnet, chia sẻ về hôn nhân, Lee Min Jung từng khẳng định "cuộc đời này sẽ không gặp được tình yêu nào tương tự nữa". Ảnh: Znews.
Lee Min Jung có con trai đầu lòng vào năm 2015 và con gái thứ hai vào năm 2023. Ảnh: Thể Thao Văn Hoá.
