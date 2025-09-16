Hơn 60 năm tù cho băng nhóm buôn bán ma tuý ở Hà Tĩnh

Đang đi nhận ma tuý về bán lại để kiếm lời, Phạm Văn Kiên đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 16/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo, gồm: Lê Chí Tài (SN 1986, ở xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Hạnh (SN 1977, ở phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh); Đặng Thanh Bình (SN 1992, ở xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh); Phạm Văn Kiên (SN 2005, ở phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 6h30 ngày 11/12/2024, tại Ngã ba Bích Châu (xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang Phạm Văn Kiên đang có hành vi tàng trữ 47,69g methamphetamine. Số ma túy nói trên là của Nguyễn Văn Hạnh mua Lê Chí Tài rồi nhờ Phạm Văn Kiên đi nhận với mục đích tàng trữ để bán lại cho người khác.

Các bị cáo tại phiên toà.

Ngoài ra, vào ngày 23/10/2024 và ngày 28/10/2024, Nguyễn Văn Hạnh còn có hành vi mua 150g methamphetamine của Lê Chí Tài với mục đích để bán lại cho người khác. Ngày 23/10/2024, Đặng Thanh Bình có hành vi mua 100g methamphetamine của Lê Chí Tài với mục đích để sử dụng.

Tổng khối lượng ma túy Lê Chí Tài phải chịu trách nhiệm là 247,69g methamphetamine; Nguyễn Văn Hạnh: 197,69g methamphetamine; Đặng Thanh Bình: 100g methamphetamine; Phạm Văn Kiên: 47.69g methamphentamine.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét, đánh giá tính chất hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Chí Tài, Nguyễn Văn Hạnh mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Đặng Thanh Bình 16 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Phạm Văn Kiên 09 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

