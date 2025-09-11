Rủ nhau vào bar “bay lắc”, nhóm bạn cùng lĩnh hơn 29 năm tù

Với hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Phan Bá Khánh Quỳnh, Nguyễn Tấn Hiếu, Trần Văn Dũng, Phạm Hòa Nam bị TAND TP Huế tuyên phạt hơn 29 năm tù.

Ngày 11/9, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với các bị cáo, gồm: Phan Bá Khánh Quỳnh (SN 1992), Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1994), Trần Văn Dũng (SN 2004, cùng trú tỉnh Quảng Trị) và Phạm Hòa Nam (SN 1991, trú TP. Huế).

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 8/2/2025, sau khi ăn nhậu, Nam rủ nhóm người nói trên đi chơi tại quán bar Asta (phường Thuận Hóa, TP. Huế). Tại đây, Nam bàn với Quỳnh mua ma túy để sử dụng.

Sau đó, Quỳnh liên hệ với một đối tượng tên “Mập” (chưa rõ lai lịch) mua nửa hộp ma túy khay và 5 viên thuốc lắc với giá 3,5 triệu đồng, hẹn giao trước quán bar.

Nhận được hàng, Quỳnh bẻ viên “kẹo” sử dụng, đồng thời đưa ma túy khay cho Hiếu nghiền, chia ra cho mọi người tại bàn Vip 24.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh.

Nhóm tham gia sử dụng ma túy gồm 15 người, trong đó Quỳnh, Nam, Dũng và Hiếu là những người trực tiếp tổ chức, chuẩn bị và phân phát ma tuý nhiều người trong nhóm sử dụng.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng. Tang vật thu giữ gồm ma túy khay và thuốc lắc.

Quá trình điều tra xác định, Quỳnh và Nam là người khởi xướng, trực tiếp mua ma túy nên giữ vai trò chính. Hiếu là người “xào” ma túy, Dũng đưa cho nhiều người sử dụng, cùng là đồng phạm thực hành.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Phan Bá Khánh Quỳnh 7 năm 9 tháng tù, Phạm Hòa Nam 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tấn Hiếu 7 năm 3 tháng tù, Trần Văn Dũng 7 năm tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

