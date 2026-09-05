Hà Nội chủ động phân luồng, bảo đảm giao thông trong ngày khai giảng

Hà Nội triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho học sinh trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027.

Theo phương án được triển khai, lực lượng Cảnh sát giao thông được bố trí tại các tuyến đường, nút giao có mật độ phương tiện cao và những khu vực tập trung nhiều trường học. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phân luồng, hướng dẫn phương tiện, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ ùn ứ trong thời điểm phụ huynh đưa học sinh đến trường.

Cán bộ phòng Cảnh sát giao thông - Công anh TP Hà Nội được bố trí tại các tuyến đường, nút giao có mật độ phương tiện cao và những khu vực tập trung nhiều trường học.

Tại các khu vực cổng trường, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn phương tiện di chuyển, dừng, đỗ đúng quy định, tránh tình trạng phụ huynh dừng xe ngay trước cổng trường làm cản trở dòng phương tiện.

Công an các xã, phường trên địa bàn cũng phối hợp triển khai lực lượng tại những điểm có nguy cơ phát sinh ùn tắc. Việc bố trí lực lượng từ sớm nhằm chủ động điều tiết giao thông ngay khi lưu lượng phương tiện tăng cao, đồng thời bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình ra vào trường.

Ngày khai giảng là thời điểm đặc biệt khi hàng triệu học sinh trên địa bàn Thủ đô đồng loạt đến trường. Bên cạnh phương tiện cá nhân của phụ huynh, lưu lượng xe buýt và các phương tiện tham gia giao thông thường nhật cũng gia tăng, tạo áp lực lên nhiều tuyến đường, nhất là trong khung giờ cao điểm buổi sáng.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phân luồng, hướng dẫn phương tiện, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ ùn ứ trong thời điểm phụ huynh đưa học sinh đến trường.

Trước tình hình đó, việc phân luồng, điều tiết tại các nút giao trọng điểm và khu vực trường học được lực lượng chức năng thực hiện theo hướng chủ động, linh hoạt. Khi lượng phương tiện tăng, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân di chuyển theo các hướng phù hợp, tạo điều kiện để học sinh đến trường an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Phụ huynh được khuyến cáo chủ động thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đưa con đến trường.

Tại các khu vực cổng trường, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn phương tiện di chuyển, dừng, đỗ đúng quy định, tránh tình trạng phụ huynh dừng xe ngay trước cổng trường làm cản trở dòng phương tiện.

Đặc biệt, phụ huynh cần hạn chế dừng, đỗ phương tiện tùy tiện trước cổng trường; không quay đầu, chuyển hướng đột ngột gây cản trở giao thông. Người điều khiển xe máy, xe máy điện và xe đạp điện cần chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, đồng thời chú ý quan sát khi đưa, đón học sinh.

Đối với học sinh, việc bảo đảm an toàn giao thông cần được thực hiện trong suốt hành trình đến trường. Các em cần tuân thủ tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường, không chạy dàn hàng ngang và chỉ sang đường tại vị trí an toàn.

Việc chủ động triển khai lực lượng từ sáng sớm trong ngày khai giảng góp phần bảo đảm giao thông tại các khu vực trường học, tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh, học sinh tham dự Lễ khai giảng năm học mới.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Trong bối cảnh Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh bước vào năm học 2026-2027, cùng với sự chủ động của lực lượng chức năng, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân được xem là yếu tố quan trọng để duy trì trật tự, an toàn và hạn chế ùn tắc tại các tuyến đường trong ngày khai giảng.