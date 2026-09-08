Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hơn 200 ca mắc sốt xuất huyết mới trên toàn địa bàn Hà Nội

Từ ngày 28/8 đến 4/9, Hà Nội ghi nhận 207 ca sốt xuất huyết, giảm 61 ca so với tuần trước; thành phố còn 26 ổ dịch đang hoạt động.

Bình Nguyên

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 28/8 đến 4/9, thành phố ghi nhận 207 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 65 phường, xã. So với tuần trước, số ca mắc đã giảm 61 trường hợp, từ 268 ca xuống còn 207 ca.

Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 2.382 ca sốt xuất huyết tại 117 phường, xã, không có trường hợp tử vong. Số mắc thấp hơn 958 ca so với số mắc trung bình giai đoạn 2021-2025 và thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (Ảnh: CDC Hà Nội)
Chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (Ảnh: CDC Hà Nội)

Trong tuần, thành phố ghi nhận 11 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Từ đầu năm đến nay có 106 ổ dịch, hiện còn 26 ổ dịch đang hoạt động. CDC Hà Nội dự báo số mắc có thể gia tăng theo chu kỳ dịch hằng năm và xuất hiện thêm các ổ dịch mới trong thời gian tới.

Về bệnh tay chân miệng, Hà Nội ghi nhận 106 trường hợp tại 57 phường, xã, giảm 9 ca so với tuần trước. Các trường hợp chủ yếu mắc tản phát. Cộng dồn năm 2026, thành phố ghi nhận 4.936 ca, không có trường hợp tử vong. Trong tuần xuất hiện một ổ dịch cộng đồng tại Phú Nghĩa; từ đầu năm có 73 ổ dịch, hiện còn một ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận thêm một ca sởi tại phường Phú Thượng. Cộng dồn năm 2026 có 393 ca sởi tại 110 phường, xã, không có trường hợp tử vong. Thành phố cũng ghi nhận 12 ca COVID-19 tại 9 phường, xã; cộng dồn từ đầu năm là 1.589 ca, không có trường hợp tử vong.

Theo CDC Hà Nội, để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý, giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng; giám sát phát hiện bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, mẫu giáo; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng, chống bệnh tay chân miệng theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19, Adenovirus và các dịch bệnh mùa hè. Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh.

Mời độc giả xem video Cơn khát vốn của DN nhỏ và vừa...
#sốt xuất huyết #Hà Nội #ổ dịch #dịch bệnh #phòng chống #Sốt xuất huyết Hà Nội

Bài liên quan

Xã hội

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 268 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 268 ca sốt xuất huyết, giảm so với tuần trước, với nhiều hoạt động phòng chống dịch tích cực chuẩn bị cho năm học mới.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/8 đến ngày 28/8), toàn thành phố ghi nhận 268 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 74 phường, xã; trong đó có Dân Hòa, Hồng Vân, Hà Đông, Yên Nghĩa, Thanh Oai..., giảm 41 trường hợp so với tuần trước (309 trường hợp).

Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 2.175 trường hợp tại 117 phường, xã, số mắc giảm 533 trường hợp so với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (2.708 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 2023 (6.897 mắc).

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội tăng cường giám sát, phòng chống sốt xuất huyết tại 32 phường, xã

Hà Nội ghi nhận hơn 300 ca mắc trong tuần, giảm so với năm ngoái, nhưng các ổ dịch mới xuất hiện khiến công tác phòng chống vẫn phải được duy trì.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang ghi nhận những chuyển biến tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để chủ động kiểm soát tình hình, các Đội chống dịch cơ động CDC Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với trạm y tế tuyến cơ sở triển khai hoạt động giám sát diện rộng tại hàng loạt địa bàn như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Yên Hòa, Hà Đông, Chương Mỹ, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Mê Linh, Thanh Xuân, Đại Mỗ...

Ảnh: CDC Hà Nội
Ảnh: CDC Hà Nội
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới