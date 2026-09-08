Hơn 200 ca mắc sốt xuất huyết mới trên toàn địa bàn Hà Nội

Từ ngày 28/8 đến 4/9, Hà Nội ghi nhận 207 ca sốt xuất huyết, giảm 61 ca so với tuần trước; thành phố còn 26 ổ dịch đang hoạt động.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 28/8 đến 4/9, thành phố ghi nhận 207 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 65 phường, xã. So với tuần trước, số ca mắc đã giảm 61 trường hợp, từ 268 ca xuống còn 207 ca.

Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 2.382 ca sốt xuất huyết tại 117 phường, xã, không có trường hợp tử vong. Số mắc thấp hơn 958 ca so với số mắc trung bình giai đoạn 2021-2025 và thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (Ảnh: CDC Hà Nội)

Trong tuần, thành phố ghi nhận 11 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Từ đầu năm đến nay có 106 ổ dịch, hiện còn 26 ổ dịch đang hoạt động. CDC Hà Nội dự báo số mắc có thể gia tăng theo chu kỳ dịch hằng năm và xuất hiện thêm các ổ dịch mới trong thời gian tới.

Về bệnh tay chân miệng, Hà Nội ghi nhận 106 trường hợp tại 57 phường, xã, giảm 9 ca so với tuần trước. Các trường hợp chủ yếu mắc tản phát. Cộng dồn năm 2026, thành phố ghi nhận 4.936 ca, không có trường hợp tử vong. Trong tuần xuất hiện một ổ dịch cộng đồng tại Phú Nghĩa; từ đầu năm có 73 ổ dịch, hiện còn một ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận thêm một ca sởi tại phường Phú Thượng. Cộng dồn năm 2026 có 393 ca sởi tại 110 phường, xã, không có trường hợp tử vong. Thành phố cũng ghi nhận 12 ca COVID-19 tại 9 phường, xã; cộng dồn từ đầu năm là 1.589 ca, không có trường hợp tử vong.

Theo CDC Hà Nội, để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý, giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng; giám sát phát hiện bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, mẫu giáo; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng, chống bệnh tay chân miệng theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19, Adenovirus và các dịch bệnh mùa hè. Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh.