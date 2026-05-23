Hơn 61.000 xe Jeep Cherokee vì lỗi hệ truyền động gây nguy hiểm

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vừa công bố đợt triệu hồi quy mô lớn đối với hơn 61.000 chiếc Jeep Cherokee đời 2019-2023 lỗi hệ truyền động gây nguy hiểm.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá Jeep Grand Cherokee tại Việt Nam.

Đây là đợt triệu hồi liên quan đến hệ thống truyền động lần thứ tư của dòng xe này. Trước đó, lỗi ở các khớp nối đầu vào và vòng khóa vi sai đã buộc FCA phải mở các chiến dịch triệu hồi vào tháng 6/2020 (đời 2014-2017), tháng 4/2023 và tháng 1/2025 (đời 2017-2019).

Cuộc điều tra mới nhất được kích hoạt vào tháng 1/2026 sau khi các kỹ sư phát hiện bộ truyền tải điện trên các phiên bản từ 2019 đến 2023 tiếp tục gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng. Tính đến nay, lỗi này đã gây ra ít nhất 1 vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, đi kèm 387 yêu cầu bảo hành và hàng loạt báo cáo hỏng hóc từ người dùng.

Hãng xe Mỹ khuyến cáo người lái có thể nhận biết sớm dấu hiệu lỗi hệ thống thông qua đèn cảnh báo "Service 4WD" trên bảng đồng hồ, hoặc khi xe xuất hiện tiếng ồn lạ, có hiện tượng rung lắc và giảm chất lượng vận hành. Do đang trong quá trình hoàn thiện giải pháp khắc phục triệt để, FCA sẽ gửi thư thông báo tạm thời đến các chủ xe bắt đầu từ ngày 25/6/2026.

Tại Việt Nam, dòng xe Jeep Cherokee (hiện đang phân phối chính hãng là mẫu Jeep Grand Cherokee L) có giá niêm yết dao động từ 6,38 tỷ đến 6,888 tỷ đồng tùy phiên bản.

Xem chi tiết Jeep Avenger 2026 mới - dự đoán sẽ sớm bán ở Việt Nam

Mẫu SUV cỡ nhỏ Jeep Avenger 2026 nâng cấp với thiết kế hiện đại, khoang nội thất cao cấp hơn. Xe sở hữu động cơ xăng ba xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.2L mới.

Jeep đã công bố thiết kế của Avenger phiên bản nâng cấp từ tháng trước. Tuy nhiên, đến nay, hãng mới tiếp tục hé lộ đầy đủ thông tin chi tiết về phiên bản và hình ảnh nội thất của Jeep Avenger 2026 dành cho thị trường châu Âu. Mẫu xe này sở hữu ngoại hình tinh chỉnh, khoang nội thất nâng cấp cùng một phiên bản đặc biệt mới.
Về ngoại hình, mẫu xe SUV Jeep Avenger 2026 cũng đã được nâng cấp về mặt thiết kế. Có thể kể đến lưới tản nhiệt mới lấy cảm hứng từ người anh em Jeep Compass. Thiết kế này hiện đại hơn đôi chút và tích hợp đèn chiếu sáng trên các phiên bản cao cấp.
Jeep Avenger 2027 "giá mềm" lộ diện - liệu Thaco có đưa về Việt Nam?

Mẫu xe SUV cỡ A - Jeep Avenger 2027 bản nâng cấp sở hữu phần đầu xe sắc sảo hơn cùng lưới tản nhiệt phát sáng, chính thức ra mắt vào cuối năm nay.

Sau hàng loạt hình ảnh úp mở được hé lộ hồi đầu tuần, Jeep hiện đã chính thức trình làng Avenger 2027 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời tại thị trường Brazil. Mẫu SUV cỡ A này vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc nhưng được hiện đại hóa về thiết kế, mang nhiều điểm tương đồng với các xe đời mới cùng thương hiệu như Compass.
Trong lần nâng cấp này, Jeep Avenger sử dụng lưới tản nhiệt 7 khe hoàn toàn mới với các chi tiết phát sáng. Hãng dường như cũng đã loại bỏ phần viền đen quanh lưới tản nhiệt, giúp tổng thể đầu xe trở nên gọn gàng và liền mạch hơn. Bên dưới đèn pha cũng có thêm hai khe gió mới.
Hàng loạt xe Jeep Gladiator và Wrangler tại Việt Nam dính án triệu hồi

Bộ đôi xe Jeep Gladiator và Wrangler được sản xuất từ năm 2018 đến 2022 đang bị gọi triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi đèn cảnh báo động cơ.

Nhà phân phối Jeep tại Việt Nam (JVA) thông báo triển khai đợt triệu hồi đối với hai dòng xe Jeep Wrangler (sản xuất từ năm 2018 đến 2022) và Jeep Gladiator (sản xuất từ năm 2020 đến 2022) tại thị trường Việt Nam để khắc phục lỗi liên quan đến đèn cảnh báo lỗi động cơ (CEL/MIL) trên cụm đồng hồ táp-lô.

Hàng loạt xe Jeep Gladiator và Wrangler tại Việt Nam dính án triệu hồi.
