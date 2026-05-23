Đây là đợt triệu hồi liên quan đến hệ thống truyền động lần thứ tư của dòng xe này. Trước đó, lỗi ở các khớp nối đầu vào và vòng khóa vi sai đã buộc FCA phải mở các chiến dịch triệu hồi vào tháng 6/2020 (đời 2014-2017), tháng 4/2023 và tháng 1/2025 (đời 2017-2019).

Cuộc điều tra mới nhất được kích hoạt vào tháng 1/2026 sau khi các kỹ sư phát hiện bộ truyền tải điện trên các phiên bản từ 2019 đến 2023 tiếp tục gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng. Tính đến nay, lỗi này đã gây ra ít nhất 1 vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, đi kèm 387 yêu cầu bảo hành và hàng loạt báo cáo hỏng hóc từ người dùng.

Hơn 61.000 xe Jeep Cherokee vì lỗi hệ truyền động gây nguy hiểm.

Hãng xe Mỹ khuyến cáo người lái có thể nhận biết sớm dấu hiệu lỗi hệ thống thông qua đèn cảnh báo "Service 4WD" trên bảng đồng hồ, hoặc khi xe xuất hiện tiếng ồn lạ, có hiện tượng rung lắc và giảm chất lượng vận hành. Do đang trong quá trình hoàn thiện giải pháp khắc phục triệt để, FCA sẽ gửi thư thông báo tạm thời đến các chủ xe bắt đầu từ ngày 25/6/2026.

Tại Việt Nam, dòng xe Jeep Cherokee (hiện đang phân phối chính hãng là mẫu Jeep Grand Cherokee L) có giá niêm yết dao động từ 6,38 tỷ đến 6,888 tỷ đồng tùy phiên bản.