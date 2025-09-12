Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ Israel tấn công vào Qatar

Theo Al Jazeera ngày 11/9, trong một tuyên bố được tất cả 15 thành viên nhất trí, bao gồm cả đồng minh Mỹ của Israel, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào Doha hôm 9/9, đồng thời kêu gọi giảm leo thang căng thẳng khu vực.

"Các thành viên của Hội đồng Bảo an nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạ nhiệt căng thẳng và bày tỏ sự đoàn kết với Qatar", tuyên bố do Pháp và Anh soạn thảo cho biết.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Liên Hợp Quốc.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng việc thả các con tin (Israel) cũng như chấm dứt xung đột ở Gaza là "ưu tiên hàng đầu". Được biết, hơn 40 người vẫn bị Hamas giam giữ ở Gaza, nhưng chỉ 20 người được cho là còn sống.

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an được đưa trước cuộc họp khẩn cấp vào ngày 11/9, được triệu tập để thảo luận về đòn tập kích của Israel nhằm vào các lãnh đạo Hamas tại thủ đô Qatar trong bối cảnh Tel Aviv tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào thành phố Gaza.

Khói bốc lên ở Doha, Qatar, sau cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Abc.net.au.

Vụ tập kích khiến 5 thành viên Hamas thiệt mạng nhưng các chỉ huy cấp cao của họ may mắn sống sót. Một thành viên của lực lượng an ninh Qatar cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm 9/9 của Israel khiến căng thẳng trong khu vực leo thang nhanh chóng.

Mỹ, một đồng minh của Israel, cũng đã đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ đối với Israel, phản ánh sự "không hài lòng" của Tổng thống Donald Trump đối với cuộc tấn công.

