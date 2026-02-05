Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Học viên lái xe đâm xuống cống ở Ninh Bình, thầy hướng dẫn tử vong

Chiếc xe đang di chuyển thì bất ngờ mất lái, tông vào thành cầu cống ven đường rồi rơi xuống dưới khiến thầy giáo hướng dẫn tử vong.

Gia Đạt

Ngày 5/2, UBND xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 4/2 tại thôn 11, khu vực đường đê sông Đáy.

capture.png
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/2, xe tải tập lái do một học viên điều khiển, có thầy giáo hướng dẫn đi cùng, lưu thông hướng từ xã Khánh Trung lên xã Yên Khánh. Khi đến địa điểm trên, xe bất ngờ mất lái, tông vào thành cầu cống ven đường rồi rơi xuống dưới. Cú va chạm mạnh khiến một đoạn thành cầu đổ sập đè lên ô tô; phần đầu xe tải biến dạng nghiêm trọng.

Một nhân chứng cho biết, sau tiếng động lớn và bụi bay mù mịt, người dân phát hiện chiếc xe nằm dưới cống nên đã nhanh chóng ứng cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, ông V.V.T. (SN 1984, trú Ninh Bình, thầy dạy lái) đã tử vong tại chỗ; học viên cầm lái bị thương nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an xã Khánh Trung đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#tài xế #Ninh Bình #tai nạn #xe đâm cống #thầy giáo #học viên

Bài liên quan

Xã hội

Tai nạn giao thông khiến một CSGT tử vong ở Thái Nguyên

Hai xe tải lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm khiến hai người tử vong tại chỗ, trong đó có một cán bộ CSGT.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h45' ngày 4/2 trên tuyến đường từ xóm Gốc Vối (phường Cao Ngạn) đi xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

tai-nan-m.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Lái xe bán tải đánh chết người sau va chạm sẽ bị xử thế nào?

Mai Anh Nhật bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt khẩn cấp điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng”, củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi đánh chết người.

Trưa 30/1, Mai Anh Nhật, 43 tuổi, trú tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh điều khiển xe bán tải chở con gái đi học di chuyển đến giao lộ ĐT825 –đường Ba Son Gò Mối (xã Hậu Nghĩa) thì dừng phương tiện chờ đèn đỏ.

Lúc này xe ô tô do ông N.V.H. (SN 1962, trú tại TP HCM) định vượt qua Nhật nên dẫn đến va chạm. Sau đó, Nhật lao vào tấn công ông H. vào vùng đầu và vùng hông khiến ông H. bất tỉnh. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết não, sau đó tử vong.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe máy va chạm với xe khách ở ngã tư Biển Hồ, 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/1 tại ngã tư Biển Hồ, phường Thống Nhất , tỉnh Gia Lai.

Chiều 30/1, Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Biển Hồ (phường Thống Nhất) khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, tài xế Ngô Văn Tự (SN 1988, trú tại xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách giường nằm BKS 47F-007.xx lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ Gia Lai đi Quảng Ngãi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới