Học viên lái xe đâm xuống cống ở Ninh Bình, thầy hướng dẫn tử vong

Chiếc xe đang di chuyển thì bất ngờ mất lái, tông vào thành cầu cống ven đường rồi rơi xuống dưới khiến thầy giáo hướng dẫn tử vong.

Ngày 5/2, UBND xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 4/2 tại thôn 11, khu vực đường đê sông Đáy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/2, xe tải tập lái do một học viên điều khiển, có thầy giáo hướng dẫn đi cùng, lưu thông hướng từ xã Khánh Trung lên xã Yên Khánh. Khi đến địa điểm trên, xe bất ngờ mất lái, tông vào thành cầu cống ven đường rồi rơi xuống dưới. Cú va chạm mạnh khiến một đoạn thành cầu đổ sập đè lên ô tô; phần đầu xe tải biến dạng nghiêm trọng.

Một nhân chứng cho biết, sau tiếng động lớn và bụi bay mù mịt, người dân phát hiện chiếc xe nằm dưới cống nên đã nhanh chóng ứng cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, ông V.V.T. (SN 1984, trú Ninh Bình, thầy dạy lái) đã tử vong tại chỗ; học viên cầm lái bị thương nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an xã Khánh Trung đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

