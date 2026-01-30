Hà Nội

Xã hội

Xe máy va chạm với xe khách ở ngã tư Biển Hồ, 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/1 tại ngã tư Biển Hồ, phường Thống Nhất , tỉnh Gia Lai.

Hà Ngọc Chính

Chiều 30/1, Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Biển Hồ (phường Thống Nhất) khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, tài xế Ngô Văn Tự (SN 1988, trú tại xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách giường nằm BKS 47F-007.xx lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ Gia Lai đi Quảng Ngãi.

tngt.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Ảnh L.V.N

Khi đến khu vực ngã tư Biển Hồ (tổ 1 Yên Thế, phường Thống Nhất), xe khách đã va chạm với xe máy BKS 81H1-77.xx do một người phụ nữ (chưa xác định danh tính) điều khiển cùng chiều phía trước. Khu vực tai nạn là ngã tư có đèn tín hiệu giao thông.

Vụ va chạm khiến người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Lực lượng Công an đang xác định danh tính người bị nạn, đồng thời chuyển hành khách sang phương tiện khác tiếp tục hành trình.

Xe khách va chạm với xe máy sang đường ở khu vực ngã tư Biển Hồ. Clip: CTV
