Tai nạn giao thông khiến một CSGT tử vong ở Thái Nguyên

Hai xe tải lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm khiến hai người tử vong tại chỗ, trong đó có một cán bộ CSGT.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h45' ngày 4/2 trên tuyến đường từ xóm Gốc Vối (phường Cao Ngạn) đi xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Thời điểm trên, khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, hai xe tải lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ, trong đó có một cán bộ CSGT. Sau vụ tai nạn, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, di chuyển chậm.

Công tác xử lý hiện trường và phân luồng giao thông đang được lực lượng chức năng triển khai. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

