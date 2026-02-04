Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tai nạn giao thông khiến một CSGT tử vong ở Thái Nguyên

Hai xe tải lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm khiến hai người tử vong tại chỗ, trong đó có một cán bộ CSGT.

Thiên Tuấn

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h45' ngày 4/2 trên tuyến đường từ xóm Gốc Vối (phường Cao Ngạn) đi xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

tai-nan-m.jpg

Thời điểm trên, khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, hai xe tải lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ, trong đó có một cán bộ CSGT. Sau vụ tai nạn, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, di chuyển chậm.

Công tác xử lý hiện trường và phân luồng giao thông đang được lực lượng chức năng triển khai. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn do bất cẩn đi ra từ đường nhánh:

(Nguồn: VTV1)
#tai nạn #thái nguyên #CSGT #xe tải #giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến 1 người chấn thương nặng ở Hà Nội

Vụ tai nạn giữa xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–031.34 với xe mô tô Honda Wave BKS 29X2–087.36. Hậu quả làm 1 người bị chấn thương nặng phải cấp cứu.

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 00h20' ngày 17/01/2025 tại Km 32+888 Quốc lộ 6, thuộc địa phận thôn Tiên Trượng, xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

45.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Xả thẳng nước thải xuống đường, tài xế xe rác bị phạt nặng

Viện lý do xe gặp “sự cố” khiến nước thải xả xuống đường gây ô nhiễm nghiêm trọng, tài xế vẫn bị CSGT phạt nặng…

Ngày 3/2, liên quan đến sự việc xe chở rác vừa chạy vừa xả nước thải xuống đường ở TP HCM, Đội CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP HCM - PC08) đã phối hợp cùng Công an phường Phú An (TP HCM) mời tài xế lên làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế tên T. đã thừa nhận hành vi của mình.

anh-1-2.jpg
Xe thu gom rác trong quá trình lưu thông trên tuyến đường ĐX85 liên tục xả nước thải xuống mặt đường, gây mùi hôi nồng nặc cả một khu vực. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh trên đường ghi lại.
Xem chi tiết

Xã hội

Bỏ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: Quyết định hợp lý và đúng thời điểm

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc bỏ Ủy ban ATGT Quốc gia diễn ra đúng thời điểm, khi năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực TTATGT đã có bước tiến đáng kể.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

anh-chup-man-hinh-2026-02-03-luc-133223.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới