Xã hội

Học sinh nghèo ở Lâm Đồng ấm lòng với xe đạp mới trong ngày khai trường

Ngày khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Du (Lâm Đồng), học sinh nghèo nhận xe đạp và quà tặng nhằm động viên vượt qua khó khăn, tiếp bước tới ước mơ học tập.

Bảo Giang

Sáng 7/9, Trường THCS Nguyễn Du tổ chức chương trình “Tiếp sức cho em đến trường”, trao tặng xe đạp và nhiều phần quà ý nghĩa nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

Trong không khí náo nức ngày khai trường, khi nhiều em được cha mẹ, ông bà đưa đến lớp với đầy đủ quần áo và sách vở mới, vẫn còn không ít học sinh phải đối diện với cảnh đời éo le: mồ côi, cha mẹ ly hôn, sống cùng ông bà già yếu hoặc phải tự bươn chải kiếm sống bằng việc bán vé số, phụ việc mưu sinh.

kto-tr_taitro3.jpg
Học sinh Trường THCS Nguyễn Du vui mừng nhận xe đạp mới trong ngày khai giảng.

Chương trình đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, trong đó có những chiếc xe đạp mới – phương tiện đồng hành giúp các em đến trường thuận lợi hơn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để học sinh nghèo tự tin bước tiếp con đường học tập, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên.

kto-tr_taitro1.jpg
Niềm vui của học sinh khi được hỗ trợ phương tiện học tập, đồng hành năm học mới.

Đại diện nhà trường gửi lời tri ân đến các tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn, khẳng định việc chăm lo cho thế hệ trẻ cần có sự đồng hành của gia đình, thầy cô và cộng đồng.

Chương trình “Tiếp sức cho em đến trường” góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, bảo đảm không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình tìm kiếm tri thức.

