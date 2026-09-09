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Kho tri thức

Hồ nước kỳ lạ nhất Trung Á: Cả một khu rừng nằm dưới mặt nước

Giữa núi non Thiên Sơn, một hồ nước xanh ngọc ẩn giấu cả khu rừng dưới lòng nước, tạo nên cảnh tượng như bước ra từ một thế giới khác.

Thanh Bình (tổng hợp)

Thoạt nhìn, hồ Kaindy ở Kazakhstan giống như một bức tranh siêu thực: những thân cây cao, bạc màu vươn thẳng khỏi mặt nước xanh ngọc, đứng im lặng giữa những vách núi và rừng thông. Nhưng đây không phải là một khu rừng mọc giữa hồ. Đó là phần còn lại của một khu rừng từng tồn tại trên mặt đất rồi bị nước nhấn chìm.

Ảnh: kartin.papik

Kaindy nằm trong hệ thống núi Thiên Sơn, thuộc vùng Almaty, ở độ cao khoảng 1.900 m so với mực nước biển. Điều đặc biệt là hồ này tương đối “trẻ”: nó hình thành sau một trận động đất mạnh vào tháng 1/1911, khi một vụ sạt lở lớn chặn dòng nước trong một thung lũng núi, tạo thành một con đập tự nhiên. Nước dần dâng lên và nhấn chìm khu rừng vân sam đang phát triển trong thung lũng.

Những thân cây nhô lên khỏi mặt hồ chính là các cây vân sam ấy. Phần lớn cành cây nằm dưới nước, điều kỳ lạ là chúng vẫn được bảo tồn khá tốt sau hơn một thế kỷ. Nước núi lạnh, với nhiệt độ vào mùa hè chỉ khoảng vài độ C, làm chậm đáng kể quá trình phân hủy của gỗ. Vì thế, khi nhìn xuống làn nước trong, người ta có thể bắt gặp cả những phần thân, cành và đôi khi những cấu trúc của khu rừng cũ nằm dưới mặt hồ.

Ảnh: telegraf

Màu nước cũng góp phần tạo nên vẻ kỳ ảo của Kaindy. Tùy ánh sáng, mặt hồ có thể chuyển từ xanh lam sang xanh ngọc hoặc xanh lục. Các khoáng chất trong môi trường địa chất xung quanh cùng điều kiện nước trong và lạnh tạo nên màu sắc đặc trưng, khiến những thân cây màu xám bạc càng trở nên nổi bật.

Nhìn từ xa, các thân cây trơ trụi giống như những cột buồm của một hạm đội ma đang mắc kẹt giữa núi. Có lẽ vì thế mà Kaindy thường được gọi bằng những cái tên gợi liên tưởng đến “khu rừng ma” hay “khu rừng chìm”.

Ảnh: pikabu

Nhưng vẻ đẹp của Kaindy thực chất là kết quả của một thảm họa tự nhiên. Một trận động đất làm thay đổi địa hình, một vụ sạt lở chặn dòng nước và một khu rừng biến mất dưới mặt hồ. Hơn một thế kỷ sau, thiên nhiên lại biến chính biến cố ấy thành một trong những cảnh quan đặc biệt nhất Kazakhstan.

Kaindy cũng là lời nhắc thú vị rằng cảnh quan Trái Đất không bao giờ thực sự đứng yên. Một thung lũng có thể trở thành hồ nước chỉ sau một biến động địa chất; một khu rừng có thể biến thành “rừng dưới nước” và một thảm họa xảy ra trong vài giờ có thể để lại một cảnh tượng tồn tại hàng trăm năm.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Hồ Kaindy #Thiên nhiên Kazakhstan #Núi Thiên Sơn #Kỳ lạ tự nhiên #Rừng dưới nước

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