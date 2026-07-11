Tận mục xưởng chế tác đá trong di tích Cách Tân Kiều ở Quảng Tây

Di tích Cách Tân Kiều được công nhận là một xưởng chế tác đá Thời kỳ đồ đá mới quan trọng, nơi người cổ đại sản xuất các công cụ bằng đá một cách có hệ thống.

Di tích Cách Tân Kiều thuộc Thời kỳ đồ đá mới nằm tại thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Các nhà khảo cổ cho rằng nơi đây từng là một "xưởng chế tác" Thời kỳ đồ đá mới, nơi con người tiền sử sản xuất các công cụ bằng đá.

Rải rác khắp khu di chỉ là những khối đá lớn có bề mặt phẳng, từng được người nguyên thủy sử dụng làm bệ kê và làm bàn đẽo gọt trong quá trình chế tác các loại công cụ. Xung quanh các khối đá này, các nhà khảo cổ đã phát hiện búa đá, rìu đá cùng nhiều loại công cụ bằng đá khác.

Di tích Cách Tân Kiều được công nhận là một xưởng chế tác đá Thời kỳ đồ đá mới quan trọng, nơi người cổ đại sản xuất các công cụ bằng đá một cách có hệ thống. Ảnh: @China.org.

"Xưởng chế tác" đá này đã được bảo tồn gần như nguyên vẹn trong hơn 10.000 năm. Ngoài ra, các cuộc khai quật ở thung lũng sông Yong xung quanh cho thấy các cộng đồng trong thời kỳ này đã thực hành việc hái lượm một cách phong phú, với các tàn tích thực vật bị than hóa cho thấy sự phụ thuộc mạnh mẽ của người bản địa vào các loại hạt dại (như hạt canarium) và các loại thực phẩm từ cây cối.

Với quy mô rộng lớn và số lượng hiện vật phong phú, Di tích Cách Tân Kiều vượt trội so với nhiều phát hiện khác về xã hội nguyên thủy tại Trung Quốc, trở thành một tư liệu khảo cổ đặc biệt có giá trị trong việc nghiên cứu hoạt động sản xuất và đời sống của con người thời tiền sử.