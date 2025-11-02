Hà Nội

Xã hội

Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi bị nước cuốn trôi ở Lâm Đồng

Thi thể bé gái 13 tuổi được phát hiện cách vị trí hồ chứa khoảng 500m, vướng vào hàng rào lưới.

Bảo Ngân (T/H)

Thông tin liên quan đến vụ hồ chứa nước trên núi của Công ty Trang trại Việt (khu vực Cây Cà, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) bị vỡ, sáng 2/11, cơ quan chức năng xác nhận đã tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi bị cuốn trôi.

Nạn nhân là em L.N.B.T. (SN 2012), được phát hiện cách vị trí hồ chứa khoảng 500m, vướng vào hàng rào lưới.

cats-9382.jpg
Căn nhà của gia đình bé T. sau khi nước rút bớt. (Ảnh: DT).

Trước đó, khoảng 20h ngày 1/11, mưa lớn kết hợp một hồ chứa tự đắp trên núi thuộc địa bàn xã Tuy Phong bị vỡ đã khiến lượng nước lớn từ trên cao ập xuống hạ nguồn. Người dân khu vực rẫy phía chân núi nghe tiếng nổ lớn, sau đó thấy nước từ trên cao đổ mạnh xuống các rẫy và nhà dân. Nhiều người bỏ chạy ra khu vực đường lộ cao hơn để thoát thân.

Nước đã cuốn trôi nhiều người tại khu vực Cây Cà, trong đó có một bé gái 13 tuổi nói trên. Khoảng 2h sáng 2/11, cơ quan chức năng và người dân đã cứu được hai người lớn bị nước cuốn trôi. Hai người này là cha mẹ của bé T. may mắn được người dân cứu sống.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và rà soát mức độ an toàn của các hồ chứa nước tương tự trên địa bàn.

>>> Video: Người dân tập trung tìm người bị nước cuốn mất tích tại xã Tuy Phong. (Nguồn: PLO).

