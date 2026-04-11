Hình ảnh phái đoàn Mỹ đến Pakistan chuẩn bị đàm phán với Iran

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã đến Pakistan để tiến hành cuộc đàm phán cấp cao với các đại diện của Iran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, những con phố vốn nhộn nhịp của Islamabad (Pakistan) trở nên vắng vẻ vào sáng 11/4 khi lực lượng an ninh phong tỏa các tuyến đường trước thềm cuộc đàm phán Mỹ - Iran.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã đến Pakistan để tham dự cuộc đàm phán. Được biết, phái đoàn Mỹ còn có Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump.

Trước khi rời Washington hôm 10/4, Phó Tổng thống Vance nói rằng ông tin các cuộc đàm phán với Iran sẽ "tích cực".

"Nếu họ (Iran) định 'chơi khăm' chúng tôi, thì họ sẽ nhận ra rằng đội ngũ đàm phán không hề dễ dàng chấp nhận điều đó", ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) đi cùng Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Thống soái Asim Munir (bên trái), và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar (bên phải) sau khi đến Islamabad, Pakistan, để hội đàm với các quan chức Iran, ngày 11/4/2026. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin/Pool.

Theo AP, phái đoàn Iran, do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf dẫn đầu, cũng đã tới thủ đô Islamabad vào sáng 11/4. Tuy nhiên, ông Qalibaf tuyên bố trên mạng X rằng các cuộc đàm phán sẽ chỉ diễn ra nếu Israel ngừng bắn ở Lebanon và mở các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đăng tải trên mạng xã hội về các cuộc đàm phán, nói rằng các quan chức Iran "không còn quân bài nào".

"Lý do duy nhất họ còn sống đến ngày hôm nay là để đàm phán!", Tổng thống Trump viết.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm 10/4 cho biết cuộc xung đột đang bước vào một “giai đoạn khó khăn” khi các bên cố gắng chuyển từ việc tạm ngừng giao tranh sang một giải pháp lâu dài hơn, đồng thời nói thêm rằng họ đang ở thời điểm “quyết định thành bại”.

Châu Âu lên tiếng trước nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran đổ vỡ

Các lãnh đạo châu Âu lên tiếng với hy vọng giúp củng cố thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, dập tắt giao tranh ở Lebanon và mở lại eo biển Hormuz.

Cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran đã đặt châu Âu vào thế khó xử khi phải vừa duy trì sự ủng hộ đối với Mỹ với tư cách là đồng minh chủ chốt của NATO, vừa phải đối phó với những phản ứng tiêu cực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump vì Châu Âu không tham chiến và chỉ cho phép sử dụng hạn chế các căn cứ quân sự của họ.

Theo AP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần trước cho rằng Mỹ không thể phàn nàn về việc thiếu sự hỗ trợ “trong một chiến dịch mà họ tự mình lựa chọn tiến hành” mà không tham khảo ý kiến.

Thông điệp mới nhất của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei

Trong thông điệp mới nhất, Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei, khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi quốc gia của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong thông điệp bằng văn bản mới nhất, Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này không muốn một cuộc chiến với Mỹ và Israel, nhưng sẽ bảo vệ quyền lợi quốc gia, truyền hình nhà nước Iran đưa tin hôm 9/4.

"Chúng tôi không tìm kiếm xung đột và cũng không mong muốn điều đó", ông phát biểu trong thông điệp được đọc trên truyền hình nhà nước, vài tuần sau khi cha ông, cố Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, qua đời trong đợt không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Chuyên gia nói gì về đề xuất thu phí của Iran tại eo biển Hormuz?

Iran đã yêu cầu quyền thu phí qua lại tại eo biển Hormuz như một điều kiện tiên quyết để mở lại tuyến đường thủy trọng yếu này. 

Tuy nhiên, theo AP, việc thu phí tại eo biển này sẽ vi phạm một nguyên tắc cơ bản và lâu đời của thương mại hàng hải quốc tế: Quyền tự do lưu thông hòa bình. Ý tưởng lâu đời này đã được luật hóa trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), chính thức có hiệu lực từ năm 1994.

Việc mở lại eo biển Hormuz sẽ giúp nền kinh tế toàn cầu tránh khỏi tình trạng thiếu hụt nguồn cung vốn đã đẩy giá năng lượng và phân bón tăng vọt kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng nổ vào ngày 28/2. Tuy nhiên, nếu đồng ý để Iran thu phí, điều này sẽ củng cố quyền kiểm soát của nước Cộng hòa Hồi giáo đối với eo biển, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua.

