Hình ảnh phái đoàn Mỹ đến Pakistan chuẩn bị đàm phán với Iran

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã đến Pakistan để tiến hành cuộc đàm phán cấp cao với các đại diện của Iran.

AP đưa tin, những con phố vốn nhộn nhịp của Islamabad (Pakistan) trở nên vắng vẻ vào sáng 11/4 khi lực lượng an ninh phong tỏa các tuyến đường trước thềm cuộc đàm phán Mỹ - Iran.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã đến Pakistan để tham dự cuộc đàm phán. Được biết, phái đoàn Mỹ còn có Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump.

Trước khi rời Washington hôm 10/4, Phó Tổng thống Vance nói rằng ông tin các cuộc đàm phán với Iran sẽ "tích cực".

"Nếu họ (Iran) định 'chơi khăm' chúng tôi, thì họ sẽ nhận ra rằng đội ngũ đàm phán không hề dễ dàng chấp nhận điều đó", ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) đi cùng Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Thống soái Asim Munir (bên trái), và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar (bên phải) sau khi đến Islamabad, Pakistan, để hội đàm với các quan chức Iran, ngày 11/4/2026. Ảnh: AP/Jacquelyn Martin/Pool.

Theo AP, phái đoàn Iran, do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf dẫn đầu, cũng đã tới thủ đô Islamabad vào sáng 11/4. Tuy nhiên, ông Qalibaf tuyên bố trên mạng X rằng các cuộc đàm phán sẽ chỉ diễn ra nếu Israel ngừng bắn ở Lebanon và mở các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đăng tải trên mạng xã hội về các cuộc đàm phán, nói rằng các quan chức Iran "không còn quân bài nào".

"Lý do duy nhất họ còn sống đến ngày hôm nay là để đàm phán!", Tổng thống Trump viết.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm 10/4 cho biết cuộc xung đột đang bước vào một “giai đoạn khó khăn” khi các bên cố gắng chuyển từ việc tạm ngừng giao tranh sang một giải pháp lâu dài hơn, đồng thời nói thêm rằng họ đang ở thời điểm “quyết định thành bại”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Pakistan nỗ lực hạ nhiệt cuộc xung đột Trung Đông