Hợp tác Nga-Ấn mở rộng hệ thống S-400, tăng cường phòng thủ khu vực

Ấn Độ nhận thêm trung đoàn S-400, nâng cao khả năng phòng không nhiều lớp trước các mối đe dọa từ tên lửa và không quân đối phương.

Nga đã chuyển giao trung đoàn thứ tư của hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf cho Không quân Ấn Độ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo các nguồn tin quốc phòng, hệ thống mới dự kiến được triển khai trong thời gian tới, góp phần tăng cường đáng kể năng lực phòng không nhiều lớp của Ấn Độ. Đây là một phần trong hợp đồng lớn ký kết giữa New Delhi và Moscow nhằm trang bị tổng cộng 5 trung đoàn S-400.

Trước đó, Ấn Độ đã đưa vào trực chiến 3 trung đoàn S-400 tại các khu vực chiến lược, bao gồm biên giới với Pakistan và Trung Quốc. Việc tiếp nhận trung đoàn thứ tư giúp mở rộng phạm vi bảo vệ các mục tiêu quan trọng, từ căn cứ quân sự đến hạ tầng trọng yếu.

Lá chắn phòng không tầm xa hàng đầu thế giới

S-400 được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất hiện nay. Hệ thống có khả năng phát hiện và tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không như máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và thậm chí cả tên lửa đạn đạo.

Vụ phóng tên lửa phòng không từ hệ thống S-400.

Với tầm bắn tối đa lên tới khoảng 400 km và khả năng theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc, S-400 tạo ra một “vùng cấm” trên không rộng lớn, gây khó khăn cho mọi đối thủ tiềm tàng.

Ngoài ra, hệ thống này có thể tích hợp với các lớp phòng không tầm ngắn hơn, tạo thành mạng lưới phòng thủ nhiều tầng, tăng khả năng sống sót trước các cuộc tấn công quy mô lớn.

Ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh khu vực

Việc Ấn Độ tiếp tục nhận thêm S-400 diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng phức tạp. Các hệ thống này đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ không phận trước các mối đe dọa từ tên lửa và không quân đối phương.

Theo các báo cáo gần đây, hệ thống S-400 đã chứng minh hiệu quả trong việc bảo vệ các mục tiêu quân sự và dân sự trước các mối đe dọa tên lửa trong xung đột khu vực.

Điều này càng củng cố niềm tin của New Delhi vào việc tiếp tục mở rộng quy mô triển khai S-400 trong tương lai.

Tiến độ bàn giao và triển vọng tiếp theo

Theo kế hoạch, trung đoàn thứ năm - cũng là lô cuối cùng trong hợp đồng - dự kiến sẽ được bàn giao trong thời gian tới, hoàn tất quá trình triển khai toàn bộ hệ thống S-400 cho Ấn Độ.

Nạp tên lửa S-400 vào ống phóng

Bất chấp các khó khăn liên quan đến các biện pháp trừng phạt và thanh toán quốc tế, Nga vẫn duy trì tiến độ cung cấp, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của hợp tác quốc phòng Nga - Ấn.

Trong dài hạn, Ấn Độ được cho là đang cân nhắc mở rộng thêm số lượng S-400 hoặc kết hợp với các hệ thống phòng không nội địa để xây dựng lá chắn phòng thủ toàn diện hơn.