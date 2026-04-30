Quân sự - Thế giới

Hợp tác Nga-Ấn mở rộng hệ thống S-400, tăng cường phòng thủ khu vực

Ấn Độ nhận thêm trung đoàn S-400, nâng cao khả năng phòng không nhiều lớp trước các mối đe dọa từ tên lửa và không quân đối phương.

Nguyễn Cúc

Nga đã chuyển giao trung đoàn thứ tư của hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf cho Không quân Ấn Độ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo các nguồn tin quốc phòng, hệ thống mới dự kiến được triển khai trong thời gian tới, góp phần tăng cường đáng kể năng lực phòng không nhiều lớp của Ấn Độ. Đây là một phần trong hợp đồng lớn ký kết giữa New Delhi và Moscow nhằm trang bị tổng cộng 5 trung đoàn S-400.

Trước đó, Ấn Độ đã đưa vào trực chiến 3 trung đoàn S-400 tại các khu vực chiến lược, bao gồm biên giới với Pakistan và Trung Quốc. Việc tiếp nhận trung đoàn thứ tư giúp mở rộng phạm vi bảo vệ các mục tiêu quan trọng, từ căn cứ quân sự đến hạ tầng trọng yếu.

Lá chắn phòng không tầm xa hàng đầu thế giới

S-400 được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất hiện nay. Hệ thống có khả năng phát hiện và tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không như máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và thậm chí cả tên lửa đạn đạo.

Vụ phóng tên lửa phòng không từ hệ thống S-400.

Với tầm bắn tối đa lên tới khoảng 400 km và khả năng theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc, S-400 tạo ra một “vùng cấm” trên không rộng lớn, gây khó khăn cho mọi đối thủ tiềm tàng.

Ngoài ra, hệ thống này có thể tích hợp với các lớp phòng không tầm ngắn hơn, tạo thành mạng lưới phòng thủ nhiều tầng, tăng khả năng sống sót trước các cuộc tấn công quy mô lớn.

Ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh khu vực

Việc Ấn Độ tiếp tục nhận thêm S-400 diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng phức tạp. Các hệ thống này đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ không phận trước các mối đe dọa từ tên lửa và không quân đối phương.

Theo các báo cáo gần đây, hệ thống S-400 đã chứng minh hiệu quả trong việc bảo vệ các mục tiêu quân sự và dân sự trước các mối đe dọa tên lửa trong xung đột khu vực.

Điều này càng củng cố niềm tin của New Delhi vào việc tiếp tục mở rộng quy mô triển khai S-400 trong tương lai.

Tiến độ bàn giao và triển vọng tiếp theo

Theo kế hoạch, trung đoàn thứ năm - cũng là lô cuối cùng trong hợp đồng - dự kiến sẽ được bàn giao trong thời gian tới, hoàn tất quá trình triển khai toàn bộ hệ thống S-400 cho Ấn Độ.

Nạp tên lửa S-400 vào ống phóng

Bất chấp các khó khăn liên quan đến các biện pháp trừng phạt và thanh toán quốc tế, Nga vẫn duy trì tiến độ cung cấp, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của hợp tác quốc phòng Nga - Ấn.

Trong dài hạn, Ấn Độ được cho là đang cân nhắc mở rộng thêm số lượng S-400 hoặc kết hợp với các hệ thống phòng không nội địa để xây dựng lá chắn phòng thủ toàn diện hơn.

S-400 giúp Ấn Độ nhanh chóng nâng cấp năng lực phòng không chiến lược mà không cần phát triển từ đầu. Với tầm bắn xa và khả năng đánh chặn đa mục tiêu, hệ thống này tạo lợi thế răn đe đáng kể trước các đối thủ khu vực. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào công nghệ Nga cũng đặt ra bài toán về hậu cần, bảo trì và khả năng tích hợp với hệ thống nội địa trong dài hạn.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/russia-delivers-fourth-s400-regiment-india
#Ấn Độ #Nga #S-400 #phòng không #quốc phòng #tên lửa

Quân sự - Thế giới

Sức mạnh và giới hạn của hệ thống phòng không S-400

Hệ thống S-400 nổi bật với khả năng phát hiện mục tiêu tầm xa và đa dạng cảm biến, nhưng vẫn phụ thuộc vào mạng lưới cảm biến và môi trường tác chiến.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf từ lâu được xem là “xương sống” trong mạng lưới phòng không của Nga, nổi bật với tầm bắn xa, khả năng cơ động cao và sức mạnh đánh chặn đa mục tiêu. Tuy nhiên, yếu tố then chốt quyết định hiệu quả chiến đấu của S-400 không chỉ nằm ở tên lửa, mà ở khả năng “nhận thức tình huống” - tức năng lực phát hiện, theo dõi và xử lý thông tin chiến trường.

Về cấu trúc, S-400 không đơn thuần là một tổ hợp tên lửa, mà là một hệ thống tích hợp gồm radar, trung tâm chỉ huy và các bệ phóng. Trung tâm điều khiển 30K6E có thể phối hợp nhiều tiểu đoàn, xử lý dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực và phân bổ hỏa lực phù hợp.

Quân sự - Thế giới

Ấn Độ phê duyệt mua 288 tên lửa S-400 từ Nga để nâng cao phòng không

Quyết định mua sắm nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ấn Độ sau xung đột với Pakistan, với hệ thống tầm xa và tầm ngắn hiện đại.

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt “Chấp thuận Nhu cầu” (AoN) để mua 288 tên lửa phòng không S-400 từ Nga với tổng trị giá khoảng 10.000 crore rupee (tương đương 1,1 tỷ USD), nhằm bổ sung kho dự trữ sau cuộc xung đột với Pakistan năm 2025.

Theo Hindustan Times, gói mua sắm gồm 120 tên lửa tầm ngắn và 168 tên lửa tầm xa, được thực hiện theo thủ tục mua sắm nhanh để nhanh chóng khôi phục năng lực phòng không nhiều lớp của nước này.

Quân sự - Thế giới

Ấn Độ dự kiến phụ thuộc vào tiêm kích Nga do chậm tiến độ AMCA

Chương trình tiêm kích nội địa AMCA của Ấn Độ gặp nhiều khó khăn, có khả năng lớn phải nhập khẩu Su-57 để tăng cường năng lực không chiến.

Chương trình tiêm kích thế hệ thứ năm Advanced Multirole Combat Aircraft (AMCA) của Ấn Độ đang đối mặt với các trì hoãn mới, khi chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu AMCA Mk1 tiếp tục bị lùi thời hạn. Ban đầu, máy bay dự kiến bay thử trong giai đoạn 2028–2029 và đi vào hoạt động khoảng 2033-2034, song hiện Defence Research and Development Organisation cho biết mốc trực chiến có thể phải lùi tới 2034-2035.

Cho đến nay, chưa có nguyên mẫu hoặc cấu phần nào của AMCA được công bố công khai, làm dấy lên nhiều nghi ngại về tính khả thi của dự án. Biến thể AMCA Mk2 sử dụng động cơ nội địa lực đẩy 120 kN, từng được kỳ vọng đưa vào hoạt động vào năm 2038, cũng có nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ.

