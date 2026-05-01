Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Chim Giẻ cùi mỏ đỏ 'ghé phố', thu hút người yêu thiên nhiên Hà Nội

Gần 1 tháng nay, khu vực trước số nhà 18 phố Nguyễn Du (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thiên nhiên khi có sự xuất hiện của chim Giẻ cùi mỏ đỏ.

Theo Thanh Hà/ Phụ nữ Việt Nam

Theo người dân sinh sống tại đây, khoảng 4 cá thể chim đã xuất hiện từ tháng 10/2025 và duy trì sự hiện diện tương đối ổn định.

Thông tin nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng quan sát chim và giới nhiếp ảnh, thu hút đông đảo người đến ghi lại những khoảnh khắc sinh động của đời sống hoang dã giữa lòng Thủ đô.

Các nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc sinh động của chim Giẻ cùi mỏ đỏ. (Ảnh: Thanh Hà)
Để có được những bức ảnh ấn tượng, một số nhiếp ảnh gia đã chủ động bố trí cành hoa và đặt thức ăn như sâu nhằm thu hút chim đến gần, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tác nghiệp. (Ảnh: Thanh Hà)
Không chỉ dừng lại ở hoạt động giải trí, việc "săn ảnh" chim tại khu vực này còn được xem là cơ hội sáng tác giàu giá trị nghệ thuật. Nhiều tác phẩm không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn góp phần ghi nhận sự xuất hiện của một loài chim quý hiếm, qua đó lan tỏa thông điệp về tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo tồn đa dạng sinh học.

Nhiều tác phẩm nhiếp ảnh ghi nhận sự xuất hiện của loài chim Giẻ cùi mỏ đỏ. (Ảnh: Thanh Hà)
Sự xuất hiện của chim Giẻ cùi mỏ đỏ trên phố Nguyễn Du cũng mở ra góc nhìn tích cực về khả năng thích nghi và tồn tại của các loài sinh vật trong môi trường đô thị Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm và hào hứng, các nhiếp ảnh gia và người dân đều thống nhất quan điểm cần tiếp cận một cách có trách nhiệm.

Theo đó, việc tuân thủ các nguyên tắc như giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tiếng ồn, không làm xáo trộn môi trường sống tự nhiên của chim là yêu cầu cần thiết. Nếu được bảo vệ và khai thác hợp lý, khu vực này có thể trở thành điểm quan sát chim đặc sắc, góp phần kết nối hoạt động nhiếp ảnh với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ thiên nhiên trong cộng đồng.

phunuvietnam.vn
Link bài gốc Copy link
https://phunuvietnam.vn/chim-gie-cui-mo-do-ghe-pho-thu-hut-nguoi-yeu-thien-nhien-238260429150258457.htm
#hà nội #đô thị #Giẻ cùi mỏ đỏ #thủ đô #thiên nhiên #nhiếp ảnh

Bài liên quan

Kho tri thức

Loài chim tuyệt đẹp được mệnh danh 'tia chớp xanh', Việt Nam có nhiều

Bên bờ suối trong veo, một vệt xanh lam lóe lên như tia chớp – đó là khoảnh khắc săn mồi khó quên của chim bồng chanh.

Chim bồng chanh (Alcedo atthis), hay còn gọi là bói cá thường, là một trong những loài chim nhỏ nhưng rực rỡ nhất của hệ sinh thái sông suối Á – Âu, gồm Việt Nam. Dù chiều dài chỉ khoảng 16–17 cm, loài chim này lại sở hữu bộ lông ánh kim tuyệt đẹp: lưng xanh lam óng ánh, bụng cam rực và chiếc mỏ dài sắc bén như mũi lao.

Điều đặc biệt là màu xanh của nó không phải do sắc tố, mà do cấu trúc vi mô của lông phản xạ ánh sáng – một “hiệu ứng quang học” khiến nó lấp lánh như đá quý khi thay đổi góc nhìn.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hàng trăm con chim xuất hiện tại Hà Tĩnh: Loài quý hiếm trong Sách đỏ

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn, đàn chim với hàng trăm con xuất hiện tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh là cò nhạn - loài quý hiếm trong Sách đỏ.

Mới đây, ông Đào Đức Giang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn xác nhận, đàn chim với số lượng lên tới hàng trăm con xuất hiện tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh trong những ngày qua là loài cò nhạn, còn gọi cò ốc.

Sự xuất hiện của đàn cò nhạn trong những ngày qua đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Những con cò nhạn thường bay đến các ruộng lúa bỏ hoang ở Khu Bắp vào sáng sớm và chiều muộn để kiếm ăn theo đàn, săn các loài ốc bươu vàng, côn trùng, sau vài tiếng lại bay đi.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài chim mặc 'áo choàng hoàng gia' đẹp nhất rừng núi châu Á

Giữa những khu rừng núi mờ sương châu Á, một loài chim mang vẻ đẹp lộng lẫy như bước ra từ tranh cổ phương Đông.

Trĩ quý phi, tên khoa học Chrysolophus amherstiae, là một trong những loài chim thuộc họ Trĩ (Phasianidae) gây ấn tượng mạnh bởi bộ lông rực rỡ và cấu trúc trang trí gần như “siêu thực”. Con trống đặc biệt nổi bật với phần đầu phủ lông xanh ánh kim, cổ quấn “vòng áo choàng” đen trắng như một chiếc cổ áo cầu kỳ, trong khi thân mang sắc đỏ, xanh, vàng đan xen đầy tương phản. Đuôi dài, thanh mảnh với hoa văn phức tạp càng làm tăng vẻ kiêu sa, khiến nó được ví như “quý phi” trong thế giới chim chóc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới