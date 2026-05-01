Chim Giẻ cùi mỏ đỏ 'ghé phố', thu hút người yêu thiên nhiên Hà Nội

Gần 1 tháng nay, khu vực trước số nhà 18 phố Nguyễn Du (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thiên nhiên khi có sự xuất hiện của chim Giẻ cùi mỏ đỏ.

Theo người dân sinh sống tại đây, khoảng 4 cá thể chim đã xuất hiện từ tháng 10/2025 và duy trì sự hiện diện tương đối ổn định.

Thông tin nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng quan sát chim và giới nhiếp ảnh, thu hút đông đảo người đến ghi lại những khoảnh khắc sinh động của đời sống hoang dã giữa lòng Thủ đô.

Các nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc sinh động của chim Giẻ cùi mỏ đỏ. (Ảnh: Thanh Hà)

Để có được những bức ảnh ấn tượng, một số nhiếp ảnh gia đã chủ động bố trí cành hoa và đặt thức ăn như sâu nhằm thu hút chim đến gần, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tác nghiệp. (Ảnh: Thanh Hà)

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giải trí, việc "săn ảnh" chim tại khu vực này còn được xem là cơ hội sáng tác giàu giá trị nghệ thuật. Nhiều tác phẩm không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn góp phần ghi nhận sự xuất hiện của một loài chim quý hiếm, qua đó lan tỏa thông điệp về tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo tồn đa dạng sinh học.

Nhiều tác phẩm nhiếp ảnh ghi nhận sự xuất hiện của loài chim Giẻ cùi mỏ đỏ. (Ảnh: Thanh Hà)

Sự xuất hiện của chim Giẻ cùi mỏ đỏ trên phố Nguyễn Du cũng mở ra góc nhìn tích cực về khả năng thích nghi và tồn tại của các loài sinh vật trong môi trường đô thị Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm và hào hứng, các nhiếp ảnh gia và người dân đều thống nhất quan điểm cần tiếp cận một cách có trách nhiệm.

Theo đó, việc tuân thủ các nguyên tắc như giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tiếng ồn, không làm xáo trộn môi trường sống tự nhiên của chim là yêu cầu cần thiết. Nếu được bảo vệ và khai thác hợp lý, khu vực này có thể trở thành điểm quan sát chim đặc sắc, góp phần kết nối hoạt động nhiếp ảnh với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ thiên nhiên trong cộng đồng.