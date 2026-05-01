Nga diễn tập quy mô lớn tại Bắc Cực, kích hoạt tên lửa Bastion

Nga tập trận tại Bắc Cực với hệ thống Bastion, mô phỏng chống lại tấn công của NATO, thể hiện năng lực kiểm soát khu vực chiến lược này.

Nguyễn Cúc
Bệ phóng tên lửa hành trình thuộc hệ thống Bastion của Nga.

Hải quân Nga vừa tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn tại khu vực Bắc Cực, trong đó mô phỏng kịch bản NATO tiến hành tấn công vào các vị trí chiến lược của Moscow. Điểm đáng chú ý là việc kích hoạt hệ thống tên lửa hành trình bờ biển Bastion - một trong những vũ khí chống hạm chủ lực của Nga.

Theo thông tin từ truyền thông quân sự Nga, cuộc diễn tập được triển khai tại quần đảo Franz Josef Land, thuộc khu vực Bắc Băng Dương. Đây là khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt khi nằm trên tuyến hàng hải phương Bắc và gần các tuyến tiếp cận quan trọng của NATO.

Trong kịch bản giả định, các lực lượng Nga phải đối mặt với một cuộc tấn công đường biển quy mô lớn, bao gồm tàu chiến và lực lượng đổ bộ của đối phương. Để đối phó, hệ thống Bastion được triển khai nhằm phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu trên biển từ khoảng cách xa.

Tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Kirov của Hải quân Nga.

Bastion (K-300P) là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu như tàu chiến, nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc lực lượng đổ bộ. Hệ thống sử dụng tên lửa siêu thanh P-800 Oniks, có thể đạt tốc độ khoảng Mach 2.5 và tầm bắn lên tới 300 km tùy cấu hình bay.

Một ưu điểm quan trọng của Bastion là khả năng triển khai nhanh và tính cơ động cao. Các bệ phóng có thể sẵn sàng khai hỏa chỉ trong vài phút sau khi dừng, đồng thời duy trì trạng thái trực chiến trong nhiều ngày. Điều này giúp Nga tăng cường khả năng kiểm soát các khu vực ven biển chiến lược, đặc biệt là tại Bắc Cực - nơi điều kiện địa hình và khí hậu khắc nghiệt gây nhiều thách thức cho hoạt động quân sự.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại Bắc Cực ngày càng gia tăng. Khu vực này không chỉ giàu tài nguyên mà còn có vai trò quan trọng về quân sự, khi băng tan mở ra các tuyến hàng hải mới và tạo điều kiện cho các hoạt động triển khai lực lượng.

Nga trong những năm gần đây đã đẩy mạnh hiện diện quân sự tại Bắc Cực, bao gồm việc xây dựng căn cứ, triển khai hệ thống radar và tăng cường các đơn vị phòng thủ bờ biển. Việc sử dụng Bastion trong diễn tập lần này cho thấy Moscow đang chú trọng nâng cao năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) tại khu vực.

Giới quan sát nhận định, thông điệp từ cuộc diễn tập không chỉ mang tính phòng thủ mà còn nhằm răn đe, gửi tín hiệu tới NATO về khả năng kiểm soát và bảo vệ lợi ích của Nga tại Bắc Cực.

Việc Nga kích hoạt hệ thống Bastion trong diễn tập tại Bắc Cực cho thấy Moscow đang củng cố mạnh năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) tại khu vực chiến lược này. Với tầm bắn xa, tốc độ siêu thanh và khả năng cơ động cao, Bastion giúp Nga tạo “vùng cấm” đối với tàu chiến đối phương, đặc biệt là các nhóm tác chiến tàu sân bay. Động thái này không chỉ mang tính phòng thủ mà còn là thông điệp răn đe rõ ràng gửi tới NATO trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị tại Bắc Cực ngày càng gay gắt.

Military Watch
Nga phô diễn sức mạnh tên lửa siêu thanh Zircon ở cửa ngõ Bắc Cực

Nga đã phóng tên lửa hành trình siêu thanh tiên tiến Zircon có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc tập trận quân sự với Belarus mang tên Zapad-2025.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.
Nga - Trung tập trận quy mô lớn trên biển

Nga và Trung Quốc tập trận hải quân lớn trên Biển Nhật Bản, thể hiện năng lực phối hợp tác chiến giữa hai nước trong bối cảnh cạnh tranh khu vực gia tăng.

Từ ngày 1 đến 5/8, Nga và Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang tên “Tương tác Hàng hải 2025” trên vùng biển gần Vladivostok, phía đông nước Nga. Đây là một trong những hoạt động quân sự song phương nổi bật nhất giữa hai nước trong năm nay, diễn ra trong bối cảnh quan hệ quốc phòng song phương ngày càng gắn kết và căng thẳng giữa các nước vẫn chưa hạ nhiệt.

Tàu khu trục Nga khai hỏa trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật trên biển. Ảnh: TASS
Nga đề xuất cung cấp công nghệ lõi Su-57 cho Ấn Độ

Nga đề xuất cung cấp máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 với mã nguồn đầy đủ cho Ấn Độ, điều này tác động mạnh đến kế hoạch bán F-35 cho New Delhi của Mỹ.

Trong một động thái gây chấn động giới quốc phòng toàn cầu, Nga đã đưa ra lời đề nghị đặc biệt cho Ấn Độ, đề xuất bán máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến Su-57E với quyền truy cập đầy đủ vào mã nguồn, theo thông tin từ trang web Arabic Defence trích dẫn. Ảnh: @Defence Security Asia.
Thông tin này xuất hiện vào đầu tháng 6/2025, đưa Nga vào thế cạnh tranh trực tiếp với Mỹ, vốn là quốc gia đã chào bán F-35 Lightning II cho Không quân Ấn Độ. Ảnh: @Army Recognition.
Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.

