Nga diễn tập quy mô lớn tại Bắc Cực, kích hoạt tên lửa Bastion

Nga tập trận tại Bắc Cực với hệ thống Bastion, mô phỏng chống lại tấn công của NATO, thể hiện năng lực kiểm soát khu vực chiến lược này.

Bệ phóng tên lửa hành trình thuộc hệ thống Bastion của Nga.

Hải quân Nga vừa tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn tại khu vực Bắc Cực, trong đó mô phỏng kịch bản NATO tiến hành tấn công vào các vị trí chiến lược của Moscow. Điểm đáng chú ý là việc kích hoạt hệ thống tên lửa hành trình bờ biển Bastion - một trong những vũ khí chống hạm chủ lực của Nga.

Theo thông tin từ truyền thông quân sự Nga, cuộc diễn tập được triển khai tại quần đảo Franz Josef Land, thuộc khu vực Bắc Băng Dương. Đây là khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt khi nằm trên tuyến hàng hải phương Bắc và gần các tuyến tiếp cận quan trọng của NATO.

Trong kịch bản giả định, các lực lượng Nga phải đối mặt với một cuộc tấn công đường biển quy mô lớn, bao gồm tàu chiến và lực lượng đổ bộ của đối phương. Để đối phó, hệ thống Bastion được triển khai nhằm phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu trên biển từ khoảng cách xa.

Tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Kirov của Hải quân Nga.

Bastion (K-300P) là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu như tàu chiến, nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc lực lượng đổ bộ. Hệ thống sử dụng tên lửa siêu thanh P-800 Oniks, có thể đạt tốc độ khoảng Mach 2.5 và tầm bắn lên tới 300 km tùy cấu hình bay.

Một ưu điểm quan trọng của Bastion là khả năng triển khai nhanh và tính cơ động cao. Các bệ phóng có thể sẵn sàng khai hỏa chỉ trong vài phút sau khi dừng, đồng thời duy trì trạng thái trực chiến trong nhiều ngày. Điều này giúp Nga tăng cường khả năng kiểm soát các khu vực ven biển chiến lược, đặc biệt là tại Bắc Cực - nơi điều kiện địa hình và khí hậu khắc nghiệt gây nhiều thách thức cho hoạt động quân sự.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại Bắc Cực ngày càng gia tăng. Khu vực này không chỉ giàu tài nguyên mà còn có vai trò quan trọng về quân sự, khi băng tan mở ra các tuyến hàng hải mới và tạo điều kiện cho các hoạt động triển khai lực lượng.

Nga trong những năm gần đây đã đẩy mạnh hiện diện quân sự tại Bắc Cực, bao gồm việc xây dựng căn cứ, triển khai hệ thống radar và tăng cường các đơn vị phòng thủ bờ biển. Việc sử dụng Bastion trong diễn tập lần này cho thấy Moscow đang chú trọng nâng cao năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) tại khu vực.

Giới quan sát nhận định, thông điệp từ cuộc diễn tập không chỉ mang tính phòng thủ mà còn nhằm răn đe, gửi tín hiệu tới NATO về khả năng kiểm soát và bảo vệ lợi ích của Nga tại Bắc Cực.