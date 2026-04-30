Góc nhìn báo chí quốc tế về chiến thắng lịch sử 30/4/1975

51 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng lịch sử 30/4/1975 vẫn mãi là mốc son chói lọi không thể phai mờ trong lòng người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Ngày 30/4/1975 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sự kiện mang ý nghĩa lịch sử to lớn, đưa cả dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và phát triển.

Nhiều hãng thông tấn, cơ quan báo chí nước ngoài liên tục đưa tin về chiến thắng 30/4/1975, khâm phục ý chí, tinh thần kiên cường và sự đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tác động sâu rộng của sự kiện này đối với cục diện chính trị toàn cầu.

Chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam

Một năm trước, lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế.

Kênh ABC News của Australia nhận định cuộc diễu binh ngày 30/4 thể hiện niềm tự hào dân tộc và sức mạnh quân sự ngày càng lớn mạnh của Việt Nam.

Tờ báo viết rằng sự kiện này là minh chứng cho “chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh gian khổ chống Mỹ và cũng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý chí giành độc lập”.

Việt Nam đã tổ chức lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đăng bài viết về Đại lễ 30/4 của Việt Nam, ấn tượng trước cảnh rất đông người đổ về Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tờ The Guardian (Anh) đăng bài về lễ kỷ niệm hoành tráng khi đó với tâm điểm là cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo nhấn mạnh buổi lễ có hàng nghìn binh sĩ tham gia, cùng màn trình diễn ấn tượng của máy bay và trực thăng.

Trong khi đó, người dân hai bên đường vẫy cờ đỏ sao vàng, hát vang các bài ca yêu nước, tạo nên không khí sôi động, gợi nhớ về một thời lịch sử hào hùng.

Hãng thông tấn UPI (Mỹ) có bài viết với tiêu đề “50 năm sau Ngày thống nhất, Việt Nam hướng tới tương lai”, trong đó bày tỏ ấn tượng trước sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá vươn lên trở thành “một ngôi sao kinh tế đang lên của châu Á”.

Nhiều hãng truyền thông lớn của Thái Lan như Bangkok Post và The Nation cũng đăng tải các bài viết về lễ kỷ niệm quy mô lớn, bao gồm các cuộc diễu binh, diễu hành và các sự kiện văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các bài viết nêu bật hành trình của Việt Nam kể từ sau chiến tranh, nhấn mạnh tới thành tựu tăng trưởng kinh tế và nỗ lực củng cố quan hệ quốc tế.

Tấm gương lịch sử

Nhiều tờ báo nước ngoài đã có những bài viết nêu bật ý nghĩa của Đại thắng mùa xuân năm 1975 và ảnh hưởng sâu sắc của chiến thắng này đến khu vực và thế giới.

Trong bài đăng vào tháng 10/1975, Tạp chí Châu Âu của Pháp viết: “Sau 30 năm chiến đấu, hòa bình đã trở lại trên toàn đất nước Việt Nam. Hòa bình trong độc lập. Chắc chắn đây là thắng lợi trọn vẹn nhất mà một dân tộc có thể giành được trước một đế quốc hùng cường bậc nhất”.

Báo Tin tức Ai Cập ngày 7/5/1975 thể hiện sự khâm phục: “Không một ai trên trái đất này, dù chính kiến hay màu da của họ thế nào đi nữa, lại không kính trọng và tự hào về dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã giương cao ngọn cờ chiến thắng trên phần đất cuối cùng của Tổ quốc mình vào ngày 30/4/1975. Đoàn kết nhất trí là một bài học lớn đối với chúng ta và nó được rút ra từ cuộc chiến đấu lâu dài của nhân dân Việt Nam”.

Trong số ra ngày 4/5/1975, tờ Phẩm giá, cơ quan ngôn luận của Đảng Dân chủ Guinea, khẳng định: “Thắng lợi này của nhân dân Việt Nam là một đóng góp vô giá, một tấm gương lịch sử đối với cách mạng thế giới mà các thế hệ ngày nay và mai sau mãi mãi khâm phục, chiêm ngưỡng và cần phải học tập”.

Chiếc xe tăng T54B số hiệu 843 và T59 số hiệu 390 lần lượt húc đổ cổng phụ và cổng chính, tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Ảnh: Francoise Demulder/Hanoionline.vn.

Tờ Pasaxon - tiếng nói của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - đăng bài viết tựa đề "Truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam”, trong đó ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và tôn vinh tinh thần chiến đấu anh dũng của nhân dân Việt Nam.

“Thắng lợi của nhân dân Việt Nam chứng minh rằng một nước dù đất không rộng, người không đông, nền kinh tế chưa phát triển, nhưng nếu có sự lãnh đạo đúng đắn, nhân dân đoàn kết chặt chẽ, biết phát huy truyền thống yêu nước và được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới thì có thể đánh thắng chiến tranh phi nghĩa của chủ nghĩa đế quốc, dù đó là đế quốc Mỹ”, tờ báo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào viết trong số ra ngày 29/8/1975.

