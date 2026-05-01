Nổ súng, cướp ngân hàng ở Mỹ khiến 2 người thiệt mạng

Hai nhân viên ngân hàng đã bị bắn tử vong trong một vụ cướp tại bang Kentucky, Mỹ. Lực lượng chức năng đang truy bắt nghi phạm.

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, vụ cướp ngân hàng xảy ra tại thành phố Berea, bang Kentucky, hôm 30/4 (giờ địa phương) đã khiến hai nhân viên thiệt mạng.

Theo Trung sĩ Scottie Pennington, người phát ngôn của Cảnh sát bang Kentucky, nghi phạm là một nam giới mặc áo hoodie, đeo găng tay và khẩu trang đã xông vào một chi nhánh của ngân hàng U.S. Bank tại thành phố Berea và nổ súng vào hai nhân viên (một nam và một nữ) đang làm việc ở đó.

Bức ảnh này do Cảnh sát bang Kentucky công bố cho thấy một nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng tại chi nhánh US Bank ở Berea, Kentucky, ngày 30/4/2026. Nguồn ảnh: Cảnh sát bang Kentucky/AP.

“Hai nạn nhân là những người làm việc trong cộng đồng của chúng ta, và giờ đây họ đã không còn nữa. Hiện tại, chúng tôi đã có một số manh mối và đang nỗ lực hết sức để đưa kẻ ác ra trước công lý”, ông Pennington nói với các phóng viên hôm 30/4.

Lực lượng thực thi pháp luật đang đi từng nhà để thu thập thông tin và những đoạn camera giám sát, đồng thời sử dụng trực thăng, thiết bị bay không người lái và chó nghiệp vụ trong quá trình truy bắt nghi phạm, ông Pennington cho biết thêm. Cảnh sát địa phương, cảnh sát bang cùng với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các cơ quan liên bang khác đều tham gia điều tra.

Ông Pennington từ chối tiết lộ liệu nghi phạm có lấy đi tài sản gì từ ngân hàng hay không.

Cảnh sát bang đã đăng tải hình ảnh nghi phạm lên mạng xã hội và kêu gọi người dân gọi điện báo nếu nhận ra hoặc có thông tin liên quan. Ông Pennington cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn.

Các trường học trong khu vực đã phải đóng cửa tạm thời cho đến khi được xác định an toàn. Học sinh không được về nhà bằng xe buýt mà phải chờ phụ huynh đến đón, ông Pennington cho hay.

U.S. Bank cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và cam kết hỗ trợ gia đình các nạn nhân cũng như các nhân viên tại ngân hàng.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự việc bi thảm đã cướp đi sinh mạng của hai nhân viên tại chi nhánh Berea, Kentucky, vào đầu ngày hôm nay (30/4). Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, các đồng nghiệp và toàn thể cộng đồng Berea”, ngân hàng phát đi thông cáo.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ súng ở Mỹ năm 2025