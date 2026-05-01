Nổ súng, cướp ngân hàng ở Mỹ khiến 2 người thiệt mạng

Hai nhân viên ngân hàng đã bị bắn tử vong trong một vụ cướp tại bang Kentucky, Mỹ. Lực lượng chức năng đang truy bắt nghi phạm.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, vụ cướp ngân hàng xảy ra tại thành phố Berea, bang Kentucky, hôm 30/4 (giờ địa phương) đã khiến hai nhân viên thiệt mạng.

Theo Trung sĩ Scottie Pennington, người phát ngôn của Cảnh sát bang Kentucky, nghi phạm là một nam giới mặc áo hoodie, đeo găng tay và khẩu trang đã xông vào một chi nhánh của ngân hàng U.S. Bank tại thành phố Berea và nổ súng vào hai nhân viên (một nam và một nữ) đang làm việc ở đó.

ap26121016745449.jpg
Bức ảnh này do Cảnh sát bang Kentucky công bố cho thấy một nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng tại chi nhánh US Bank ở Berea, Kentucky, ngày 30/4/2026. Nguồn ảnh: Cảnh sát bang Kentucky/AP.

“Hai nạn nhân là những người làm việc trong cộng đồng của chúng ta, và giờ đây họ đã không còn nữa. Hiện tại, chúng tôi đã có một số manh mối và đang nỗ lực hết sức để đưa kẻ ác ra trước công lý”, ông Pennington nói với các phóng viên hôm 30/4.

Lực lượng thực thi pháp luật đang đi từng nhà để thu thập thông tin và những đoạn camera giám sát, đồng thời sử dụng trực thăng, thiết bị bay không người lái và chó nghiệp vụ trong quá trình truy bắt nghi phạm, ông Pennington cho biết thêm. Cảnh sát địa phương, cảnh sát bang cùng với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các cơ quan liên bang khác đều tham gia điều tra.

Ông Pennington từ chối tiết lộ liệu nghi phạm có lấy đi tài sản gì từ ngân hàng hay không.

Cảnh sát bang đã đăng tải hình ảnh nghi phạm lên mạng xã hội và kêu gọi người dân gọi điện báo nếu nhận ra hoặc có thông tin liên quan. Ông Pennington cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn.

Các trường học trong khu vực đã phải đóng cửa tạm thời cho đến khi được xác định an toàn. Học sinh không được về nhà bằng xe buýt mà phải chờ phụ huynh đến đón, ông Pennington cho hay.

U.S. Bank cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và cam kết hỗ trợ gia đình các nạn nhân cũng như các nhân viên tại ngân hàng.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự việc bi thảm đã cướp đi sinh mạng của hai nhân viên tại chi nhánh Berea, Kentucky, vào đầu ngày hôm nay (30/4). Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, các đồng nghiệp và toàn thể cộng đồng Berea”, ngân hàng phát đi thông cáo.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ súng ở Mỹ năm 2025

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hé lộ thư gửi người thân của kẻ nổ súng tiệc báo chí ở Mỹ

Nghi phạm Cole Allen đã gửi thư cho người thân trước khi nổ súng tại nơi diễn ra bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng có sự tham dự của Tổng thống Trump.

AP đưa tin, nghi phạm 31 tuổi Cole Tomas Allen, tự nhận mình là "Sát thủ Liên bang Thân thiện", đã gửi thư cho người thân vài phút trước khi vụ tấn công xảy ra tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, tối 25/4 (giờ địa phương).

Theo một nội dung bức thư mà AP tiếp cận được, Allen đã chỉ trích các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump. Những bức thư được cho là không nêu tên trực tiếp ông chủ Nhà Trắng nhưng ám chỉ những bất bình đối với nhiều hành động của chính quyền, bao gồm cả cuộc tấn công của Mỹ vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở phía đông Thái Bình Dương.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thông tin mới về nghi phạm nổ súng tại nơi ông Trump dự tiệc

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết nghi phạm xả súng có ý định nhắm vào các quan chức chính quyền tham dự buổi tiệc khi đó.

AP dẫn lời Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche ngày 26/4 cho biết, nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, có thể đã di chuyển bằng tàu từ California đến thành phố Chicago, bang Illinois, rồi tới thủ đô Washington DC và nhận phòng tại khách sạn Washington Hilton.

nghiphammy.png
Nghi phạm Cole Tomas Allen sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc. Ảnh: X.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Toàn cảnh diễn biến vụ nổ súng tại nơi ông Trump dự tiệc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã được lực lượng an ninh hộ tống đến nơi an toàn khi vụ nổ súng xảy ra.

AP đưa tin, tiếng súng vang lên tại bữa tiệc dành cho các phóng viên chuyên đưa tin về Nhà Trắng ở phòng khiêu vũ của khách sạn Washington Hilton tối 25/4 (giờ địa phương) đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Nghi phạm bị bắt giữ

Xem chi tiết

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.