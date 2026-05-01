Mỹ mở rộng hiện diện quân sự tại Bắc Cực để đối phó Nga

Không quân Mỹ đã triển khai các máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3 Sentry (AWACS) tới khu vực Bắc Cực nhằm tăng cường năng lực giám sát và phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng.

Động thái này được đánh giá là một phần trong nỗ lực mở rộng hiện diện quân sự của Washington tại khu vực được xem là ngày càng có ý nghĩa chiến lược. Bắc Cực không chỉ là nơi giàu tài nguyên mà còn là tuyến tiếp cận quan trọng giữa Nga và các nước NATO, đặc biệt khi băng tan mở ra các hành lang hàng hải mới.

Máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3 Sentry (AWACS) của Không quân Hoa Kỳ trong cuộc tập trận Red Flag-Alaska 26-1 tại Bắc Cực.

E-3 Sentry là hệ thống radar bay chủ lực của Mỹ và NATO, có khả năng giám sát không phận và mặt biển từ khoảng cách rất xa. Với radar gắn trên thân máy bay, E-3 có thể phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, từ máy bay chiến đấu đến tàu chiến, đồng thời cung cấp dữ liệu thời gian thực cho các lực lượng tác chiến.

Việc triển khai E-3 tại Bắc Cực nhằm khắc phục một trong những điểm yếu lớn của Mỹ và đồng minh tại khu vực này: thiếu khả năng nhận thức tình huống (domain awareness). Các chuyên gia cho rằng, do địa hình rộng lớn, khí hậu khắc nghiệt và hạ tầng hạn chế, việc giám sát liên tục tại Bắc Cực vẫn là thách thức lớn đối với phương Tây.

Trong khi đó, Nga đã tăng cường đáng kể hiện diện quân sự tại Bắc Cực trong nhiều năm qua, bao gồm việc mở rộng căn cứ, triển khai hệ thống phòng không và tên lửa bờ. Điều này khiến Mỹ và NATO lo ngại về khả năng Moscow kiểm soát các tuyến đường chiến lược và tạo lợi thế quân sự trong khu vực.

Việc đưa E-3 vào hoạt động tại đây giúp Mỹ tăng cường khả năng phát hiện sớm các mối đe dọa từ trên không và trên biển, đồng thời hỗ trợ điều phối lực lượng chiến đấu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Máy bay này còn đóng vai trò như “trung tâm chỉ huy bay”, kết nối các đơn vị tác chiến khác nhau trong một mạng lưới thống nhất.

Các tiêm kích F-35A tại Căn cứ Không quân Eielson ở Alaska.

Giới phân tích nhận định, động thái này cũng mang ý nghĩa răn đe rõ rệt, gửi tín hiệu tới Nga rằng Mỹ và NATO sẵn sàng nâng cao năng lực phòng thủ tại Bắc Cực. Đây được xem là bước đi nhằm cân bằng ảnh hưởng trước sự gia tăng hoạt động quân sự của Moscow trong khu vực.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, Bắc Cực đang dần chuyển từ khu vực hợp tác tương đối ổn định thành một mặt trận mới của cạnh tranh địa chính trị. Việc Mỹ triển khai E-3 cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của “cuộc chiến giám sát” - nơi kiểm soát thông tin và nhận thức tình huống có thể quyết định ưu thế quân sự.