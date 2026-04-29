Pháp từ chối chia sẻ mã nguồn Rafale, Ấn Độ đe dọa dừng hợp đồng

Pháp giữ bí mật mã nguồn của Rafale, khiến Ấn Độ cân nhắc rút khỏi hợp đồng, phản ánh cuộc chiến kiểm soát công nghệ trong mua sắm vũ khí.

Nguyễn Cúc

Việc Pháp từ chối chia sẻ mã nguồn cốt lõi của tiêm kích Rafale đang đẩy một trong những thương vụ quốc phòng lớn nhất thế giới vào nguy cơ đổ vỡ, khi Ấn Độ cân nhắc rút khỏi quá trình đàm phán.

Theo Military Watch Magazine, Paris đã kiên quyết không chuyển giao quyền truy cập vào mã nguồn điều khiển các hệ thống điện tử quan trọng của Rafale, bao gồm radar, máy tính nhiệm vụ và tổ hợp tác chiến điện tử.

Mã nguồn này được xem là “trái tim” của máy bay, quyết định khả năng tích hợp vũ khí, nâng cấp phần mềm và tối ưu hiệu suất chiến đấu. Việc không có quyền truy cập khiến Ấn Độ phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhà sản xuất trong suốt vòng đời khai thác.

Máy bay tiêm kích Rafale

New Delhi đang theo đuổi kế hoạch mua thêm khoảng 114 tiêm kích Rafale trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa không quân. Tuy nhiên, yêu cầu cốt lõi của Ấn Độ là phải có khả năng tự chủ trong việc nâng cấp và tích hợp vũ khí nội địa - điều mà phía Pháp không chấp nhận.

Giới chức Pháp cho rằng việc chia sẻ mã nguồn tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh công nghệ, đặc biệt khi Ấn Độ có hợp tác quân sự với nhiều đối tác khác, bao gồm cả Nga. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ rò rỉ các công nghệ nhạy cảm.

Bế tắc này đã khiến tiến trình đàm phán bị đình trệ, đồng thời làm gia tăng khả năng Ấn Độ tìm kiếm các lựa chọn thay thế. Một trong những phương án được nhắc tới là tiêm kích Su-57 của Nga, với đề xuất hiếm hoi về việc chuyển giao toàn bộ mã nguồn và cho phép sản xuất theo giấy phép.

Trên thực tế, Không quân Ấn Độ đã vận hành 36 chiếc Rafale và chấp nhận một số hạn chế nhất định. Tuy nhiên, với quy mô lớn hơn trong thương vụ mới, việc thiếu quyền kiểm soát công nghệ bị đánh giá là ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược “tự chủ quốc phòng” của nước này.

Tiêm kích Rafale và tiêm kích Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.

Các chuyên gia nhận định, tranh chấp về mã nguồn phản ánh xu hướng mới trong mua sắm vũ khí hiện đại: không chỉ là phần cứng, mà còn là quyền kiểm soát phần mềm. Trong bối cảnh chiến tranh công nghệ ngày càng phát triển, khả năng tùy biến hệ thống vũ khí trở thành yếu tố sống còn.

Về phía Pháp, việc bảo vệ công nghệ lõi là ưu tiên hàng đầu nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh và tránh rủi ro lộ bí mật quân sự. Tuy nhiên, lập trường cứng rắn này có thể khiến Paris mất đi một trong những khách hàng quốc phòng lớn nhất.

Nhìn tổng thể, cuộc tranh cãi giữa Pháp và Ấn Độ không chỉ là vấn đề hợp đồng, mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách các quốc gia tiếp cận công nghệ quân sự - nơi quyền kiểm soát phần mềm ngày càng quan trọng không kém vũ khí vật lý.

Lựa chọn giữa Rafale và Su-57 phản ánh bài toán cân bằng giữa hiệu quả tức thì và tự chủ dài hạn. Rafale mang lại năng lực sẵn sàng chiến đấu cao, phù hợp nhu cầu lấp khoảng trống lực lượng trước mắt và tương thích tốt với hệ thống phương Tây. Ngược lại, Su-57 hấp dẫn ở khả năng chuyển giao công nghệ và mã nguồn, giúp Ấn Độ tiến gần hơn tới mục tiêu “Make in India” và tự chủ quốc phòng. Tuy nhiên, rủi ro nằm ở mức độ hoàn thiện và chuỗi hậu cần. Vì vậy, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào việc New Delhi ưu tiên an toàn vận hành hay độc lập công nghệ.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/france-rafale-codes-india-withdrawal
Pháp trình diễn tiêm kích Rafale, Ấn Độ xem xét mua thêm

Tiêm kích Rafale của Pháp thể hiện khả năng vượt trội trong các nhiệm vụ huấn luyện và tuần tra, đang thu hút sự chú ý của Ấn Độ.

Tiêm kích Dassault Rafale của Pháp bay trình diễn, dòng máy bay đang được Ấn Độ cân nhắc mua thêm.
Rafale mang theo nhiều vũ khí không đối không và đối đất hiện đại, được đánh giá cao về khả năng đa nhiệm.
Indonesia tiếp nhận lô tiêm kích Rafale đầu tiên từ Pháp

Indonesia tiếp nhận ba máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên từ Pháp, cho thấy quá trình hiện đại hóa sức mạnh không quân của Indonesia đạt cột mốc lịch sử mới.

Mới đây, Lực lượng Không quân Indonesia (TNI AU) đã chính thức tiếp nhận 3 chiếc máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên từ Pháp. Ảnh: @ELMObrokenWings.
Chúng là 3 trong 42 chiếc do Chính phủ Indonesia đặt hàng trước đó tại cơ sở của Dassault Aviation ở Mérignac, Bordeaux, Pháp vào ngày 28 tháng 11 năm 2025. Ảnh: @ELMObrokenWings.
Ấn Độ dự kiến phụ thuộc vào tiêm kích Nga do chậm tiến độ AMCA

Chương trình tiêm kích nội địa AMCA của Ấn Độ gặp nhiều khó khăn, có khả năng lớn phải nhập khẩu Su-57 để tăng cường năng lực không chiến.

Chương trình tiêm kích thế hệ thứ năm Advanced Multirole Combat Aircraft (AMCA) của Ấn Độ đang đối mặt với các trì hoãn mới, khi chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu AMCA Mk1 tiếp tục bị lùi thời hạn. Ban đầu, máy bay dự kiến bay thử trong giai đoạn 2028–2029 và đi vào hoạt động khoảng 2033-2034, song hiện Defence Research and Development Organisation cho biết mốc trực chiến có thể phải lùi tới 2034-2035.

Cho đến nay, chưa có nguyên mẫu hoặc cấu phần nào của AMCA được công bố công khai, làm dấy lên nhiều nghi ngại về tính khả thi của dự án. Biến thể AMCA Mk2 sử dụng động cơ nội địa lực đẩy 120 kN, từng được kỳ vọng đưa vào hoạt động vào năm 2038, cũng có nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ.

