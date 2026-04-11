Quân sự - Thế giới

Châu Âu lên tiếng trước nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran đổ vỡ

Các lãnh đạo châu Âu lên tiếng với hy vọng giúp củng cố thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, dập tắt giao tranh ở Lebanon và mở lại eo biển Hormuz.

An An (Theo AP)

Cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran đã đặt châu Âu vào thế khó xử khi phải vừa duy trì sự ủng hộ đối với Mỹ với tư cách là đồng minh chủ chốt của NATO, vừa phải đối phó với những phản ứng tiêu cực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump vì Châu Âu không tham chiến và chỉ cho phép sử dụng hạn chế các căn cứ quân sự của họ.

Theo AP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần trước cho rằng Mỹ không thể phàn nàn về việc thiếu sự hỗ trợ “trong một chiến dịch mà họ tự mình lựa chọn tiến hành” mà không tham khảo ý kiến.

Hôm 7/4, ông Trump đã đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần do Pakistan làm trung gian "vào phút chót". Thỏa thuận này nhằm mục đích chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz vốn rất quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, Iran đã đóng cửa trở lại eo biển sau khi Israel oanh tạc Lebanon bằng các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah. Iran tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc ngừng giao tranh ở Lebanon, trong khi Israel và Mỹ bác bỏ tuyên bố này.

Đồng loạt kêu gọi lệnh ngừng bắn bao gồm cả Lebanon

Trước nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ, các nhà lãnh đạo châu Âu đồng loạt kêu gọi lệnh ngừng bắn bao gồm cả Lebanon sau cuộc tấn công (của Israel) khiến gần 200 người thiệt mạng ở nước này.

“Mức độ tàn bạo mà Israel đang tiến hành cuộc chiến ở đó (Lebanon) có thể dẫn đến sự thất bại của toàn bộ tiến trình hòa bình, và điều đó không được phép xảy ra”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: n-tv.de.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết bà "vô cùng lo ngại" trước cuộc tấn công của Israel (vào Lebanon) và bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào loại trừ quốc gia nhỏ bé này đều có thể gây bất ổn cho toàn khu vực".

“Tôi nghĩ rằng sự leo thang căng thẳng mà chúng ta chứng kiến ​​từ phía Israel ngày hôm qua đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng và chúng tôi muốn thấy sự chấm dứt các hành động thù địch ở Lebanon”, bà Cooper nói với Times Radio.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, người luôn lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ nhất các hành động quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực, cho biết thêm rằng Liên minh châu Âu nên đình chỉ thỏa thuận liên kết với Israel.

“Sự coi thường mạng sống và luật pháp quốc tế của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là không thể chấp nhận được. Cộng đồng quốc tế phải lên án hành vi vi phạm luật pháp quốc tế này”, Thủ tướng Sánchez viết trên mạng X.

Mở lại eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot hôm 9/4 cho biết các đối tác châu Âu và nhiều đối tác khác đang hoàn thiện kế hoạch điều động tàu hải quân hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển sau khi giao tranh kết thúc.

Ông Macron cho biết khoảng 15 quốc gia sẵn sàng tham gia vào sứ mệnh này.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cảnh báo Quốc hội rằng bất kỳ khoản thuế bổ sung nào mà Iran áp đặt tại eo biển Hormuz sẽ dẫn đến “những hậu quả kinh tế khó lường”.

"Việc khôi phục hoàn toàn quyền tự do đi lại ở eo biển Hormuz là cần thiết, và quyền tự do này không được chịu bất kỳ hạn chế nào, như những gì dường như đã xảy ra trong những giờ gần đây", bà nhấn mạnh.

Theo Ngoại trưởng Anh Cooper, việc không cho phép Iran áp dụng phí cầu đường ở eo biển là điều "cực kỳ quan trọng".

Thủ tướng Friedrich Merz cho biết Đức sẽ đóng góp để đảm bảo hoạt động vận chuyển hàng hóa tự do được nối lại, nhưng không nói rõ điều đó sẽ bao gồm những gì.

Nhanh chóng hướng tới một giải pháp đàm phán thực chất

Trước đó, ngày 8/4, các nhà lãnh đạo Pháp, Italy, Đức, Anh, Canada, Đan Mạch, Hà Lan, Tây Ban Nha và Liên minh châu Âu tuyên bố rằng họ "mạnh mẽ khuyến khích tiến trình nhanh chóng hướng tới một giải pháp đàm phán thực chất". Các nhà lãnh đạo từ Na Uy, Thụy Điển, Hy Lạp và Phần Lan cũng tham gia tuyên bố này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP.

“Điều này sẽ rất quan trọng để bảo vệ dân thường Iran, đảm bảo an ninh trong khu vực và có thể ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu nghiêm trọng”, trích tuyên bố chung.

Ông Macron, người đã có cuộc điện đàm với cả Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Donald Trump hôm 8/4, kêu gọi “mỗi bên tham chiến” phải tôn trọng đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn và tham gia các cuộc đàm phán toàn diện.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran nhất trí ngừng bắn 2 tuần

Nguồn video: VTV
Quân sự - Thế giới

Iran đóng cửa eo biển Hormuz giữa ngừng bắn, Mỹ phản ứng sao?

Mỹ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy trọng yếu này dù hai bên vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo AP, Mỹ và Iran đều tuyên bố chiến thắng sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần ngay cả khi các máy bay không người lái và tên lửa tiếp tục tấn công Iran và các nước Ả Rập vùng Vịnh. ​​Israel cũng tăng cường những đợt oanh kích nhằm vào một số khu thương mại và dân cư ở Beirut, Lebanon, mà không báo trước.

Bạo lực leo thang đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn "mong manh" vừa đạt được giữa Mỹ và Iran. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit cáo buộc Israel "liên tục tìm cách phá hoại" thỏa thuận ngừng bắn này.

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran nhất trí ngừng bắn 2 tuần, điều gì xảy ra tiếp theo?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ được tôn trọng đầy đủ.

Iran, Mỹ và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần hôm 8/4 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa "phá hủy nền văn minh Iran".

Tuy nhiên, nhiều câu hỏi được đặt ra về những đề xuất dường như trái ngược nhau nhằm chấm dứt cuộc chiến trong khu vực và mở lại eo biển Hormuz, trong đó Iran khẳng định sẽ thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển và tiếp tục làm giàu uranium...

Quân sự - Thế giới

Điều ít biết về 'huyết mạch' năng lượng của Iran

Khu phức hợp khí đốt tự nhiên và hóa dầu South Pars được coi là nguồn năng lượng sống còn đối với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Theo AP, Israel đã hai lần tấn công vào mỏ khí đốt tự nhiên South Pars cùng tổ hợp hóa dầu liên quan - nguồn sống năng lượng quan trọng giúp Iran duy trì điện cho người dân và là nguồn thu xuất khẩu chủ chốt của nước này.

Cơ sở hóa dầu lớn nhất Iran bị tấn công

