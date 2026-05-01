Bí ẩn tượng nữ thần 5.000 năm của văn hóa Hồng Sơn

Bức tượng thuộc văn hóa Hồng Sơn với khuôn mặt sơn đỏ, đôi mắt khảm ngọc khiến giới khảo cổ kinh ngạc về kỹ thuật chế tác và thế giới tín ngưỡng thời tiền sử.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Tại khu di chỉ Niuheliang (Trung Quốc) một bức tượng thần kỳ đã được khai quật. Phát hiện này không chỉ thay đổi hiểu biết về các nền văn minh cổ đại, mà còn làm kinh ngạc các học giả trên toàn thế giới.

Ảnh: @Sohu.

Khu di chỉ khảo cổ Niuheliang có niên đại hơn 5.000 năm, được xem là một trong những phát hiện quan trọng của văn hóa Hồng Sơn. Trong quá trình khai quật, các nhà nghiên cứu đã phát hiện hệ thống di tích quy mô lớn gồm đền thờ nữ thần, bàn thờ và các gò đá. Những dấu tích này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới học thuật và được xếp vào danh mục di sản văn hóa trọng điểm cần bảo vệ.

Tại đây, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều mảnh vỡ công cụ thuộc thời kỳ đồ đá mới. Nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị khảo sát hiện đại, họ xác định khu vực này là một quần thể di tích có quy mô lớn, cung cấp nguồn tư liệu vật chất quý giá cho việc nghiên cứu đời sống và tín ngưỡng cư dân cổ.

Đáng chú ý, hàng loạt hiện vật như đồ gốm, ngọc bích, xương và công cụ đá đã được phát lộ. Trong số đó, nổi bật nhất là một bức tượng bí ẩn – phát hiện được đánh giá mang tính bước ngoặt, góp phần làm sáng tỏ nhiều khía cạnh còn chưa được biết đến của nền văn hóa cổ này.

Ảnh: @Sohu.

Một buổi tối, trong lúc di chuyển, nhà khảo cổ học vô tình trượt ngã xuống khu vực có nước. Khi cố gắng bám vào những tảng đá xung quanh để giữ thăng bằng, ông chợt chạm phải một vật thể lạ.

Dưới ánh trăng mờ, vật thể ấy có hình dạng giống một chiếc mặt nạ. Ngay sau đó, các thành viên khác trong đoàn nhanh chóng hỗ trợ đưa nó lên bờ và dùng đèn pin quan sát kỹ hơn. Kết quả kiểm tra cho thấy đây thực chất là một bức tượng với khuôn mặt được sơn đỏ, đôi mắt khảm ngọc bích, toát lên vẻ huyền bí và trang nghiêm.

Ảnh: @Sohu.

Sau đó, các chuyên gia xác nhận, đây là tượng nữ thần nổi tiếng của nền văn hóa Hồng Sơn, được cho là đúc theo hình ảnh của Nữ Oa. Kích thước của nó tương đương với người thật, rất sống động.

Ngày nay, bức tượng nữ thần thuộc văn hóa Hồng Sơn này được lưu giữ tại Viện Khảo cổ tỉnh Liêu Ninh.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: VTV24.
Bí ẩn đằng sau tục lệ hiến tế thời nhà Thương ở Trung Quốc

Tục lệ hiến tế thời nhà Thương khủng khiếp đến mức nào? Sự thật được hé lộ qua các cuộc khai quật khảo cổ còn tàn khốc hơn cả những ghi chép lịch sử.

Khi nhắc đến triều đại nhà Thương, chúng ta thường nghĩ đến những chữ khắc trên xương động vật, đồ đồng và di tích Âm Viện, tin rằng đó là một nền văn minh sơ khai huy hoàng của Trung Quốc. Nhưng một khi bước chân vào Di tích Âm Viện, nhiều người sẽ khám phá ra rằng, nền văn minh nhà Thương càng rực rỡ bao nhiêu thì lịch sử ẩn chứa bên dưới càng đẫm máu bấy nhiêu.

Bởi việc hiến tế người và cúng tế người không phải là truyền thuyết, mà là bằng chứng không thể chối cãi qua xương khảo cổ nạn nhân hiến tế bị chôn dưới lòng đất.

Đào móng nhà, phát hiện 'kho báu' 4.500 năm tuổi

Một di tích cổ 4.500 năm tuổi quy mô gần 5.000 mét vuông được khai quật ở tỉnh Sơn Tây, được xếp vào danh sách 10 phát hiện khảo cổ hàng đầu ở Trung Quốc.

Làng cổ Sili thuộc huyện Nhuế Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) là một ngôi làng nhỏ bình thường, yên tĩnh và không có gì đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nơi tưởng chừng như bình thường này lại ẩn chứa một di tích cổ 4.500 năm tuổi.

Ảnh: @Sohu.
Vỡ đồ gốm cổ, lộ bí mật gây sốc, trứng hơn 2.000 năm tuổi còn nguyên

Tai nạn hy hữu trong quá trình khai quật mộ ở Trung Quốc dẫn tới phát hiện gây kinh ngạc, những quả trứng cổ hơn 2.000 năm tuổi còn nguyên cấu trúc bên trong.

Các nhà khảo cổ tình cờ phát hiện một ngôi mộ thời Tây Chu tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ban đầu, địa điểm này không thu hút nhiều sự chú ý, nó trông bình thường, thậm chí có phần không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, cuộc khai quật sau đó đã bất ngờ phát hiện ra nhiều hiện vật lịch sử quý giá. Lúc đầu, những đồ gốm được nhóm khảo cổ khai quật không gây nhiều ngạc nhiên, mặc dù chúng trông tinh xảo, nhưng dường như không có nhiều giá trị. Tuy nhiên, điều bất ngờ thực sự lại đến một cách ngoài dự kiến.

