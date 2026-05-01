Bí ẩn tượng nữ thần 5.000 năm của văn hóa Hồng Sơn

Tại khu di chỉ Niuheliang (Trung Quốc) một bức tượng thần kỳ đã được khai quật. Phát hiện này không chỉ thay đổi hiểu biết về các nền văn minh cổ đại, mà còn làm kinh ngạc các học giả trên toàn thế giới.

Ảnh: @Sohu.

Khu di chỉ khảo cổ Niuheliang có niên đại hơn 5.000 năm, được xem là một trong những phát hiện quan trọng của văn hóa Hồng Sơn. Trong quá trình khai quật, các nhà nghiên cứu đã phát hiện hệ thống di tích quy mô lớn gồm đền thờ nữ thần, bàn thờ và các gò đá. Những dấu tích này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới học thuật và được xếp vào danh mục di sản văn hóa trọng điểm cần bảo vệ.

Tại đây, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều mảnh vỡ công cụ thuộc thời kỳ đồ đá mới. Nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị khảo sát hiện đại, họ xác định khu vực này là một quần thể di tích có quy mô lớn, cung cấp nguồn tư liệu vật chất quý giá cho việc nghiên cứu đời sống và tín ngưỡng cư dân cổ.

Đáng chú ý, hàng loạt hiện vật như đồ gốm, ngọc bích, xương và công cụ đá đã được phát lộ. Trong số đó, nổi bật nhất là một bức tượng bí ẩn – phát hiện được đánh giá mang tính bước ngoặt, góp phần làm sáng tỏ nhiều khía cạnh còn chưa được biết đến của nền văn hóa cổ này.

Một buổi tối, trong lúc di chuyển, nhà khảo cổ học vô tình trượt ngã xuống khu vực có nước. Khi cố gắng bám vào những tảng đá xung quanh để giữ thăng bằng, ông chợt chạm phải một vật thể lạ.

Dưới ánh trăng mờ, vật thể ấy có hình dạng giống một chiếc mặt nạ. Ngay sau đó, các thành viên khác trong đoàn nhanh chóng hỗ trợ đưa nó lên bờ và dùng đèn pin quan sát kỹ hơn. Kết quả kiểm tra cho thấy đây thực chất là một bức tượng với khuôn mặt được sơn đỏ, đôi mắt khảm ngọc bích, toát lên vẻ huyền bí và trang nghiêm.

Sau đó, các chuyên gia xác nhận, đây là tượng nữ thần nổi tiếng của nền văn hóa Hồng Sơn, được cho là đúc theo hình ảnh của Nữ Oa. Kích thước của nó tương đương với người thật, rất sống động.

Ngày nay, bức tượng nữ thần thuộc văn hóa Hồng Sơn này được lưu giữ tại Viện Khảo cổ tỉnh Liêu Ninh.