Quân sự - Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ trang bị vũ khí khắc chế bom dẫn đường

Theo giới thiệu của ASELSAN, hệ thống áp chế điện tử EJDERHA HPeM có thể ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa từ thiết bị nổ điều khiển từ xa và UAV.

Tuệ Minh
Hệ thống đối phó điện từ hạng nặng di động (HPeM) mang tên EJDERHA của ASELSAN, được tích hợp trên xe bọc thép ARMA 6x6 của Otokar nhằm đối phó với các mối đe dọa từ thiết bị nổ điều khiển từ xa, đã chính thức được đưa vào biên chế của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Hệ thống này, chỉ là một trong hàng loạt các giải pháp tích hợp dạng module mà ASELSAN phát triển dành chuyên cho nhiệm vụ phá hủy các thiết bị nổ được điều khiển bằng các linh kiện điện tử.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và ASELSAN đã thông báo về việc hệ thống di động HPeM EJDERHA gia nhập kho vũ khí của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung vào việc đối phó với các mối đe dọa IED kích hoạt bằng điện tử nhờ trang bị tiêu diệt mềm và tiêu diệt chức năng.
Hệ thống này được lắp đặt trên xe bọc thép ARMA 6x6 của Otokar, vốn cũng được sử dụng làm nền tảng cho hệ thống PUHU 3-LT ESM, bao gồm một vũ khí HPeM để tiêu diệt chức năng và các thiết bị gây nhiễu phía sau để tiêu diệt mềm.
Hệ thống HPeM với ăng-ten lớn phía trước có khả năng vô hiệu hóa các thiết bị điện tử của IED bằng cách gây đoản mạch, trong khi các thiết bị gây nhiễu phía sau được sử dụng để cắt đứt liên kết điều khiển giữa thiết bị điều khiển từ xa và chất nổ.
Trước đó, tại Triển lãm Quốc phòng thế giới được tổ chức hồi đầu năm tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia Aselsan đã giới thiệu một loạt các giải pháp dạng module tích hợp HPeM. Tuy nhiên, lần này thế giới đã tận mắt chứng kiến chúng đi vào hoạt động.
Trái tim của hệ thống HPeM này là một máy phát tín hiệu điện từ sử dụng nguồn vi sóng tần số cao để phát ra các xung năng lượng cao. Sóng này vô hiệu hóa các mục tiêu bằng cách làm hỏng các mạch điện tử của mục tiêu và khiến chúng không hoạt động được.
Bên cạnh hệ thống C-IED EJDERHA, ASELSAN cũng đã bắt đầu sản xuất EJDERHA/AD 200, một loại vũ khí HPeM khác dành cho nhiệm vụ chống máy bay không người lái (C-UAS), hoạt động theo nguyên lý tương tự nhưng có bố trí ăng-ten khác biệt.
EJDERHA/AD 200 là hệ thống kéo theo, sử dụng ăng-ten dạng chảo hướng vào UAV, gây rơi máy bay bằng cách làm hỏng động cơ điện hoặc các thiết bị điện tử bên trong.
Các loại vũ khí HPeM gần đây đã cho thấy nhiều tiềm năng trong lĩnh vực chống UAV nhờ chi phí thấp cho mỗi lần tác chiến và tính thực tiễn cao, khi chỉ cần giữ mục tiêu trong vùng tiêu diệt, dù phạm vi ngắn nhưng dễ thực hiện hơn nhiều so với các hệ thống sử dụng súng, vốn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố đạn đạo bên ngoài.
Ngoài ra, các loại vũ khí này không bị ảnh hưởng bởi khả năng chống gây nhiễu của cáp quang do nhắm trực tiếp vào mạch điện tử. Các thiết bị được kích nổ từ xa hoặc drone sẽ bị hư hỏng linh kiện bên trong dưới tác dụng của sóng điện từ cực mạnh chứ không đơn thuần là mất tín hiệu.
Xem drone tấn công tự sát "chết yểu" trước sức mạnh áp chế của EJDERHA.
Turdef, TWZ
