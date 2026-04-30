Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về vấn đề Iran với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm.

An An (Theo AP)

Theo AP, Tổng thống Nga Putin đã thảo luận về vấn đề Iran với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm ngày 29/4, trong đó Điện Kremlin nhấn mạnh "hậu quả nghiêm trọng" nếu xung đột (Mỹ - Iran) leo thang.

Trả lời báo chí, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, cho biết Tổng thống Putin cho rằng quyết định của Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran là điều đúng đắn, vì sẽ tạo cơ hội cho đàm phán và góp phần ổn định tình hình.

putintrump.png
Tổng thống Nga Putin (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Kremlin.ru.

Theo cố vấn Ushakov, ông Putin cũng đã nói với Tổng thống Mỹ rằng việc nối lại các hoạt động quân sự, đặc biệt là bất kỳ chiến dịch trên bộ nào trên lãnh thổ Iran, là hoàn toàn "không thể chấp nhận được và nguy hiểm". Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng việc Mỹ và Israel dùng biện pháp quân sự một lần nữa sẽ tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng không chỉ đối với Iran mà còn đối với cộng đồng quốc tế nói chung.

Những lo ngại này xuất hiện sau khi Tổng thống Trump tuyên bố đầu ngày 29/4 rằng ông bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, điều đó có nghĩa là lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran vẫn được duy trì và tình trạng bế tắc trong cuộc xung đột vẫn tiếp diễn .

Được biết, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ cũng thảo luận về cuộc xung đột Ukraine. Sau cuộc điện đàm với ông Putin, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng rằng sẽ sớm có một giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Trump cho biết ông đã có "một cuộc trò chuyện rất tốt đẹp" với nhà lãnh đạo Nga và ông tin rằng Tổng thống Putin muốn tìm ra giải pháp cho vấn đề Ukraine.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Pakistan đề xuất vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran

#Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm #cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump #xung đột Nga Ukraine #Tổng thống Nga Putin #Tổng thống Mỹ Donald Trump #xung đột Mỹ Iran

Quân sự - Thế giới

Mỹ nói về tình hình hiện tại của Iran

Tổng thống Trump cho biết Iran đã nói rằng họ đang trong tình trạng "sụp đổ" và muốn Mỹ mở cửa eo biển Hormuz càng sớm càng tốt.

Theo TIME, Tổng thống Trump ngày 28/4 cho biết Iran đã nói với Mỹ rằng họ đang trong tình trạng "sụp đổ" và muốn Mỹ mở cửa eo biển Hormuz càng sớm càng tốt.

Ông chủ Nhà Trắng không nêu rõ thông điệp đó được truyền đạt như thế nào hoặc chính xác ai là người đã nói như vậy.

Quân sự - Thế giới

Ngoại trưởng Iran tới Nga, hội đàm với Tổng thống Putin

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin về sự ủng hộ liên tục của Moscow dành cho Tehran.

Theo The Moscow Times, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin tại St. Petersburg vào ngày 27/4 trong bối cảnh Tehran tìm kiếm sự ủng hộ từ Moscow giữa những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel. Được biết, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Đô đốc Igor Kostyukov - người đứng đầu Cơ quan tình báo quân sự Nga, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin - ông Yury Ushakov - cũng tham dự cuộc họp.

nga1.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuộc gặp ngày 27/4/2026. Ảnh: TASS.
Quân sự - Thế giới

Mỹ - Anh thảo luận sự cần thiết của việc mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc điện đàm thảo luận về sự cần thiết của việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Trang Hasht e Subh Daily đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào ngày 26/4, trong đó thảo luận về sự cần thiết phải mở lại eo biển Hormuz cũng như những hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu nếu tuyến đường này tiếp tục bị đóng.

Theo truyền thông, trong cuộc điện đàm, ông Starmer và ông Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại hoạt động lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

