Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Mỹ

Theo AP, Tổng thống Nga Putin đã thảo luận về vấn đề Iran với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm ngày 29/4, trong đó Điện Kremlin nhấn mạnh "hậu quả nghiêm trọng" nếu xung đột (Mỹ - Iran) leo thang.

Trả lời báo chí, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, cho biết Tổng thống Putin cho rằng quyết định của Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran là điều đúng đắn, vì sẽ tạo cơ hội cho đàm phán và góp phần ổn định tình hình.

Tổng thống Nga Putin (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Kremlin.ru.

Theo cố vấn Ushakov, ông Putin cũng đã nói với Tổng thống Mỹ rằng việc nối lại các hoạt động quân sự, đặc biệt là bất kỳ chiến dịch trên bộ nào trên lãnh thổ Iran, là hoàn toàn "không thể chấp nhận được và nguy hiểm". Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng việc Mỹ và Israel dùng biện pháp quân sự một lần nữa sẽ tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng không chỉ đối với Iran mà còn đối với cộng đồng quốc tế nói chung.

Những lo ngại này xuất hiện sau khi Tổng thống Trump tuyên bố đầu ngày 29/4 rằng ông bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, điều đó có nghĩa là lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran vẫn được duy trì và tình trạng bế tắc trong cuộc xung đột vẫn tiếp diễn .

Được biết, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ cũng thảo luận về cuộc xung đột Ukraine. Sau cuộc điện đàm với ông Putin, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng rằng sẽ sớm có một giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Trump cho biết ông đã có "một cuộc trò chuyện rất tốt đẹp" với nhà lãnh đạo Nga và ông tin rằng Tổng thống Putin muốn tìm ra giải pháp cho vấn đề Ukraine.

