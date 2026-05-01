Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Mỹ triển khai Bumblebee V2 - drone đánh chặn học từ Ukraine

Bumblebee V2 - hệ thống drone đánh chặn mới của Mỹ - sử dụng chiến thuật từ Ukraine, tiêu diệt UAV bằng va chạm trực tiếp, chi phí thấp.

Nguyễn Cúc

Lục quân Mỹ đang đẩy nhanh việc triển khai hệ thống đánh chặn máy bay không người lái (UAV) Bumblebee V2, một giải pháp chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, được phát triển dựa trên kinh nghiệm thực chiến tại Ukraine.

Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 đã tiến hành huấn luyện với hệ thống này tại căn cứ Fort Bragg, mô phỏng các tình huống chiến đấu thực tế, nơi UAV cỡ nhỏ trở thành mối đe dọa trực tiếp trên chiến trường hiện đại.

Drone “đâm trực diện” tiêu diệt mục tiêu

Khác với các hệ thống phòng không truyền thống sử dụng tên lửa hoặc đạn nổ, Bumblebee V2 hoạt động theo cơ chế cực kỳ đơn giản: lao thẳng vào mục tiêu.

Đây là một UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) dạng quadcopter, được trang bị camera, cảm biến và phần mềm nhận dạng mục tiêu. Khi phát hiện UAV đối phương, nó sẽ tiếp cận và tiêu diệt bằng va chạm trực tiếp, khiến cả hai cùng bị vô hiệu hóa.

Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu rủi ro mảnh văng, tránh gây thiệt hại ngoài ý muốn - đặc biệt phù hợp trong môi trường đô thị hoặc khu vực có lực lượng thân thiện hoạt động gần đó.

Bước tiến so với phiên bản V1

So với phiên bản trước, Bumblebee V2 được nâng cấp đáng kể về mức độ tự động hóa. Nếu như V1 phụ thuộc nhiều vào kỹ năng điều khiển thủ công của người vận hành, thì V2 đã tích hợp khả năng nhận dạng mục tiêu và hỗ trợ dẫn đường tự động trong giai đoạn cuối.

Bumblebee V2 là một UAV đánh chặn FPV do binh sĩ vận hành, sử dụng hệ thống nhận dạng và bám bắt mục tiêu tích hợp để lao trực diện và vô hiệu hóa các UAV cỡ nhỏ thù địch, mang lại phương án tiêu diệt ở cự ly gần với thiệt hại phụ thấp, phục vụ phòng thủ điểm trong không phận tranh chấp (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Hệ thống camera gimbal linh hoạt cho phép duy trì khóa mục tiêu tốt hơn trong quá trình tiếp cận, giảm tải cho người điều khiển trong những tình huống cần phản ứng nhanh.

Theo đánh giá, việc điều khiển một drone nhỏ để đánh chặn một drone khác đòi hỏi kỹ năng gần giống “xạ kích trên không”, khi người vận hành phải tính toán tốc độ, độ cao và góc tiếp cận chỉ trong vài giây.

Tầm hoạt động và hiệu quả chiến thuật

Trong các thử nghiệm, Bumblebee V2 có thể đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách lên tới 900 m, với thời gian hoạt động từ 20–25 phút tùy cấu hình bay.

Hệ thống này đặc biệt hữu ích trong các nhiệm vụ: Bảo vệ căn cứ tiền phương; Chống UAV trinh sát (ISR); Ngăn chặn drone cảm tử giá rẻ.

Chiến sự tại Ukraine cho thấy UAV giá rẻ có thể gây áp lực lớn lên các lực lượng truyền thống. Tuy nhiên, việc sử dụng tên lửa đắt tiền để bắn hạ các mục tiêu giá rẻ là không hiệu quả về chi phí.

Chính vì vậy, các giải pháp “lấy rẻ đánh rẻ” như Bumblebee V2 đang trở thành xu hướng. Hệ thống này cũng phản ánh một thực tế mới: chiến tranh hiện đại không chỉ là công nghệ cao, mà còn là khả năng thích ứng nhanh với những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả.

Hướng đi mới của phòng không chiến thuật

Việc đưa Bumblebee V2 vào biên chế cho thấy Lục quân Mỹ đang chuyển hướng sang mô hình phòng không nhiều lớp, trong đó các drone đánh chặn nhỏ đóng vai trò tuyến đầu.

Với chi phí thấp, khả năng triển khai nhanh và hiệu quả thực chiến đã được kiểm chứng, Bumblebee V2 có thể trở thành một trong những công cụ chủ lực trong cuộc chiến chống UAV - mối đe dọa ngày càng phổ biến trên chiến trường hiện đại.

Army Recognition
Link bài gốc Copy link
https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/u-s-army-82nd-airborne-deploys-bumblebee-v2-counter-drone-system-tested-from-ukraine-combat#google_vignette
#Bumblebee V2 #drone đánh chặn #UAV #82nd Airborne #Mỹ #chiến tranh Ukraine

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ phát triển UAV tấn công giá rẻ dựa trên kinh nghiệm ở Ukraine

Chương trình của Mỹ nhằm đưa UAV nhỏ, mang vũ khí, chi phí thấp vào chiến trường, thay đổi cách chiến tranh diễn ra trên phạm vi rộng.

Đầu tháng 2, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ chính thức lựa chọn 25 công ty quốc phòng và công nghệ tham gia chương trình Drone Dominance, một sáng kiến có nhịp độ triển khai gấp rút nhằm đưa UAV cỡ nhỏ mang vũ khí, chi phí thấp vào trang bị đại trà cho các đơn vị chiến đấu trước năm 2027.

Động thái này cho thấy Washington đang chuyển từ thử nghiệm rời rạc sang công nghiệp hóa UAV tấn công tiêu hao, coi đây là thành phần hỏa lực chủ lực mới ở cấp trung đội - đại đội, tương tự cách đạn pháo từng được sản xuất và sử dụng với quy mô lớn trong các cuộc chiến trước đây.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Quân đội Ukraine dạy lại chiến thuật UAV cho Mỹ, NATO

Quân đội Nga và Ukraine đã chiến đấu hơn 3 năm để phát triển năng lực tác chiến mạnh mẽ. Kinh nghiệm chiến trường của họ vượt xa quân đội Mỹ và NATO; đặc biệt là kinh nghiệm sử dụng UAV tấn công.

Hiện tại, quân đội Nga và Ukraine là những quân đội mạnh nhất thế giới về chiến đấu trên bộ, kinh nghiệm chiến đấu của họ đã vượt xa quân đội Mỹ và NATO. Thậm chí xung đột Ukraine đã làm mới lại những hiểu biết cũ của nhiều chuyên gia về chiến tranh hiện đại.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ triển khai vũ khí năng lượng định hướng trên quy mô lớn

Vũ khí laser và vi sóng của Mỹ đã vượt qua thử nghiệm, mở ra chiến lược phòng thủ mới đối phó UAV, drone tự sát và tên lửa tấn công.

Quân đội Mỹ lần đầu tiên công khai thừa nhận rằng vũ khí năng lượng định hướng, bao gồm laser và vi sóng công suất cao, đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và đang được triển khai ở quy mô lớn trên nhiều quân binh chủng.

Sự chuyển dịch này phản ánh áp lực ngày càng gia tăng trong việc đối phó với UAV giá rẻ, drone tự sát và các loạt tấn công tên lửa ồ ạt, trong khi kho tên lửa đánh chặn truyền thống ngày càng trở nên đắt đỏ và dễ bị bào mòn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

