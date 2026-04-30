Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Nga thông tin về lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng

Theo Bộ Quốc phòng Nga, dàn khí tài quân sự sẽ không xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít tại Moscow vào ngày 9/5 tới.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong một tuyên bố ngày 29/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại sẽ diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga, vào ngày 9/5 tới. Tuy nhiên, đội hình khí tài quân sự sẽ không tham gia lễ duyệt binh năm nay.

"Do tình hình tác chiến hiện tại, các học viên quân sự cũng như đoàn xe khí tài quân sự sẽ không tham gia lễ duyệt binh năm nay", trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

ap26119513335302.jpg
Các bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trong cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ở Moscow, Nga, ngày 9/5/2025. Ảnh tư liệu: AP/Alexander Zemlianichenko.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, đội hình duyệt binh sẽ chủ yếu gồm quân nhân từ các cơ sở giáo dục quốc phòng và các binh chủng của Lực lượng vũ trang Nga. Sự kiện cũng có phần trình diễn trên không.

Được biết, cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít diễn ra thường niên tại Quảng trường Đỏ kể từ năm 2008. Trong các cuộc duyệt binh trước đây, Nga đã trình diễn nhiều trang thiết bị quân sự và vũ khí khác nhau.

Trong năm 2025, hơn 11.000 quân nhân đã tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Moscow, bao gồm binh sĩ Nga và đoàn quân đội từ 13 quốc gia gồm Việt Nam, Ai Cập, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Myanmar, Mông Cổ, Lào, Tajikistan, Turkmenistan, Trung Quốc và Uzbekistan. Nga cũng giới thiệu nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại nhất trong lễ duyệt binh khi đó.

Nga diễn tập duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng hồi năm 2025

Nguồn video: VTV

Xã hội

Quân sự - Thế giới

Quân sự - Thế giới

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới