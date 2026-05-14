Hình ảnh lễ đón trọng thể Tổng thống Trump tại Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh vào tối 13/5, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

An An (Theo AP, T.H)

Theo AP, chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, vào khoảng 19h50 tối 13/5 theo giờ địa phương (18h50 giờ Hà Nội). Khoảng 300 em nhỏ mặc đồng phục trắng và xanh da trời đứng vẫy cờ Mỹ, Trung Quốc, đồng thanh hô "nhiệt liệt chào mừng" khi ông Trump bắt đầu bước xuống máy bay.

Thảm đỏ được trải trên đường băng sân bay để chào đón Tổng thống Trump. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đón Tổng thống Trump tại chân cầu thang máy bay.

Tổng thống Trump được đón tiếp tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh tối 13/5/2026. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Lễ đón chính thức Tổng thống Trump diễn ra vào sáng 14/5. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Sau nghi thức chào hỏi ban đầu, ông Trump lần lượt bắt tay các quan chức Trung Quốc.

Khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc duyệt đội danh dự, quốc ca Mỹ vang lên cùng 21 phát đại bác chào mừng ông Trump.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự tại Đại lễ đường Nhân dân sáng ngày 14/5/2026. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Theo lịch trình do Nhà Trắng công bố, sau lễ đón, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội đàm, dự kiến trao đổi về các vấn đề như thuế quan, trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản chiến lược và chiến sự Iran,...Ông Trump sẽ dự quốc yến vào tối cùng ngày.

Ông Trump và ông Tập sẽ dự tiệc trà và làm việc kết hợp ăn trưa vào ngày 15/5 trước khi nhà lãnh đạo Mỹ trở về Washington.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Kết quả nổi bật sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung hồi tháng 10/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường thăm Trung Quốc

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Trung Quốc vào tối 13/5.

AP đưa tin, Tổng thống Trump đã lên đường đến Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày, từ ngày 13 đến 15/5.

"Chúng ta là hai siêu cường", ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng hôm 12/5.

Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran

Quân đội Mỹ nổ súng vào một tàu chở dầu của Iran trong bối cảnh ông Trump tìm cách gây áp lực buộc Tehran phải đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

AP đưa tin, Quân đội Mỹ đã nổ súng vào một tàu chở dầu của Iran vào ngày 6/5, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tìm cách gây áp lực buộc Tehran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng qua.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội rằng một máy bay chiến đấu đã bắn hỏng bánh lái của tàu chở dầu này tại Vịnh Oman khi tàu cố gắng vượt qua vòng phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ thiết lập.

Mỹ - Iran sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự?

Mỹ và Iran dường như đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

AP đưa tin, Mỹ và Iran ngày 6/5 dường như đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội rằng cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng qua có thể sớm kết thúc và các chuyến hàng dầu mỏ, khí đốt tự nhiên bị gián đoạn do xung đột có thể được nối lại. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cho biết, điều này phụ thuộc vào việc Iran có chấp nhận một thỏa thuận "đã được đề xuất" hay không.

