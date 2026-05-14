Hình ảnh lễ đón trọng thể Tổng thống Trump tại Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh vào tối 13/5, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Theo AP, chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, vào khoảng 19h50 tối 13/5 theo giờ địa phương (18h50 giờ Hà Nội). Khoảng 300 em nhỏ mặc đồng phục trắng và xanh da trời đứng vẫy cờ Mỹ, Trung Quốc, đồng thanh hô "nhiệt liệt chào mừng" khi ông Trump bắt đầu bước xuống máy bay.

Thảm đỏ được trải trên đường băng sân bay để chào đón Tổng thống Trump. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đón Tổng thống Trump tại chân cầu thang máy bay.

Tổng thống Trump được đón tiếp tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh tối 13/5/2026. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Lễ đón chính thức Tổng thống Trump diễn ra vào sáng 14/5. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Sau nghi thức chào hỏi ban đầu, ông Trump lần lượt bắt tay các quan chức Trung Quốc.

Khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc duyệt đội danh dự, quốc ca Mỹ vang lên cùng 21 phát đại bác chào mừng ông Trump.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự tại Đại lễ đường Nhân dân sáng ngày 14/5/2026. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Theo lịch trình do Nhà Trắng công bố, sau lễ đón, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội đàm, dự kiến trao đổi về các vấn đề như thuế quan, trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản chiến lược và chiến sự Iran,...Ông Trump sẽ dự quốc yến vào tối cùng ngày.

Ông Trump và ông Tập sẽ dự tiệc trà và làm việc kết hợp ăn trưa vào ngày 15/5 trước khi nhà lãnh đạo Mỹ trở về Washington.

