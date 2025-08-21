Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hình ảnh hiện tại của cô giáo từng viral mạng vì xinh như hot girl

Cộng đồng trẻ

Hình ảnh hiện tại của cô giáo từng viral mạng vì xinh như hot girl

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng bảng thành tích ấn tượng, cô giáo Đinh Sao Mai từng viral khắp mạng xã hội, visual được ví như "thần tiên tỷ tỷ".

Trầm Phương
Đinh Sao Mai (SN 1998, Hà Nội) - giảng viên bộ môn Thực hành tiếng và Ngoại ngữ 2 tại khoa tiếng Nhật, Đại học Hà Nội cách đây 2 năm từng "gây sốt" với vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo. (Ảnh: FBNV)
Đinh Sao Mai (SN 1998, Hà Nội) - giảng viên bộ môn Thực hành tiếng và Ngoại ngữ 2 tại khoa tiếng Nhật, Đại học Hà Nội cách đây 2 năm từng "gây sốt" với vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo. (Ảnh: FBNV)
Với tuổi đời còn trẻ và sở hữu gương mặt xinh xắn, Sao Mai thường bị nhầm là sinh viên. (Ảnh: FBNV)
Với tuổi đời còn trẻ và sở hữu gương mặt xinh xắn, Sao Mai thường bị nhầm là sinh viên. (Ảnh: FBNV)
Cô yêu thích phong cách thời trang Nhật Bản và khá tích cực hoạt động trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. (Ảnh: FBNV)
Cô yêu thích phong cách thời trang Nhật Bản và khá tích cực hoạt động trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. (Ảnh: FBNV)
Những bức ảnh Sao Mai diện các trang phục đậm chất Nhật Bản như đồng phục nữ sinh hay kimono từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút về rất nhiều sự chú ý. (Ảnh: FBNV)
Những bức ảnh Sao Mai diện các trang phục đậm chất Nhật Bản như đồng phục nữ sinh hay kimono từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút về rất nhiều sự chú ý. (Ảnh: FBNV)
Ở thời điểm hiện tại, nữ giảng viên không quá tích cực cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội, tuy nhiên mỗi lần cô nàng đăng tải hình ảnh vẫn thu hút lượng tương tác lớn. (Ảnh: FBNV)
Ở thời điểm hiện tại, nữ giảng viên không quá tích cực cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội, tuy nhiên mỗi lần cô nàng đăng tải hình ảnh vẫn thu hút lượng tương tác lớn. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh công tác giảng dạy, Sao Mai tham gia các môn thể thao như pickleball để nâng cao sức khỏe tinh thần cũng như rèn luyện thân thể. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh công tác giảng dạy, Sao Mai tham gia các môn thể thao như pickleball để nâng cao sức khỏe tinh thần cũng như rèn luyện thân thể. (Ảnh: FBNV)
Đồng thời, ngoài thời gian lên lớp, cô giáo SN 1998 còn tham gia nhiều sự kiện với tư cách là MC, phiên dịch viên tiếng Nhật. (Ảnh: FBNV)
Đồng thời, ngoài thời gian lên lớp, cô giáo SN 1998 còn tham gia nhiều sự kiện với tư cách là MC, phiên dịch viên tiếng Nhật. (Ảnh: FBNV)
Cô giáo trẻ cũng rất tích cực tham gia các hội thảo khoa học quốc tế, chắt chiu những cơ hội hợp tác nghiên cứu qua những lời mời từ các giảng viên, nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học ở Nhật Bản. (Ảnh: FBNV)
Cô giáo trẻ cũng rất tích cực tham gia các hội thảo khoa học quốc tế, chắt chiu những cơ hội hợp tác nghiên cứu qua những lời mời từ các giảng viên, nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học ở Nhật Bản. (Ảnh: FBNV)
Nhờ ngoại hình xinh đẹp, Sao Mai cũng là mẫu ảnh cho một số nhãn hàng thời trang. (Ảnh: FBNV)
Nhờ ngoại hình xinh đẹp, Sao Mai cũng là mẫu ảnh cho một số nhãn hàng thời trang. (Ảnh: FBNV)
Trang cá nhân của nữ giáo viên hiện có hơn 21.000 người theo dõi, nơi cô cập nhật những hình ảnh đời thường cũng như truyền đam mê về việc học ngôn ngữ Nhật Bản cho nhiều bạn trẻ. (Ảnh: FBNV)
Trang cá nhân của nữ giáo viên hiện có hơn 21.000 người theo dõi, nơi cô cập nhật những hình ảnh đời thường cũng như truyền đam mê về việc học ngôn ngữ Nhật Bản cho nhiều bạn trẻ. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Đinh Sao Mai #giáo viên hot girl #nhan sắc xinh đẹp #giảng viên Nhật Bản #hot girl Hà Nội

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT