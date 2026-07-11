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Hiệu quả kinh tế từ việc chỉ định gói thầu giao thông hơn 1,7 tỷ xã Xuân Bắc

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng TMDV Toàn Thắng 2T vừa trúng gói thầu xây lắp hơn 1,7 tỷ tại xã Xuân Bắc sau khi thực hiện thương thảo giảm giá 5%.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Xuân Bắc, TP Đồng Nai đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình hạng mục đường giao thông thuộc dự án đầu tư Đường tổ 5, ấp 5A tuyến 1, xã Xuân Bắc. Đây là công trình hạ tầng giao thông quy mô vừa và nhỏ cấp cơ sở, có vai trò cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy thông thương kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống cho cư dân tại khu vực nông thôn thuộc địa bàn quản lý hành chính mới của địa phương.

Minh bạch chuỗi số liệu và hiệu quả giảm giá thông qua thương thảo

Hồ sơ pháp lý ghi nhận quá trình triển khai dự án được thực hiện đồng bộ qua nhiều giai đoạn thẩm định nghiêm túc. Vào ngày 03/06/2026, Chủ tịch UBND xã Xuân Bắc - Nguyễn Bảo Khang đã ký Quyết định số 1140/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh được xác định ở mức 2.244.212.643 đồng. Trên cơ sở đó, ngày 20/06/2026, Trưởng Phòng Kinh tế xã Xuân Bắc - Huỳnh Ngọc Hữu tiếp tục ký Quyết định số 60/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó giá gói thầu xây lắp hạng mục đường giao thông được định biên cụ thể là 1.815.223.219 đồng.

Đến ngày 22/06/2026, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức được ban hành dưới sự phê duyệt của Trưởng Phòng Kinh tế xã Xuân Bắc - Huỳnh Ngọc Hữu. Tại văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 65/QĐ-PKT ngày 22/6/2026, giá gói thầu được ghi nhận là 1.815.233.219 đồng, xuất hiện một biên độ chênh lệch rất nhỏ khoảng 10 nghìn đồng so với số liệu tại văn bản kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước đó. Đơn vị được chủ đầu tư lựa chọn trao thầu thực hiện công trình là một doanh nghiệp có trụ sở ngay tại địa phương là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng TMDV Toàn Thắng 2T.

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Quyết định số 65/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (Nguồn MSC)
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Quyết định số 60/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. (Nguồn MSC)

Đáng chú ý, thông qua quá trình đàm phán và thương thảo hợp đồng trực tiếp giữa các bên, nhà thầu đã đồng thuận áp dụng giải pháp tiết giảm chi phí với giá trị giảm giá 90.761.161 đồng, tương đương đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đúng 5%. Giá trúng thầu chính thức được chốt ở mức 1.724.462.000 đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng được tính toán theo mức ưu đãi 8%.

Dựa trên các tiêu chí định lượng về hiệu quả kinh tế trong đầu tư công, biên độ giảm giá đạt 5% thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn được hệ thống phân loại ở mức tốt phù hợp với quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thể hiện sự tối ưu hóa dòng vốn ngân sách nhà nước và giảm thiểu áp lực chi tiêu công cấp xã. Phương thức triển khai hợp đồng được áp dụng là loại hình trọn gói, bảo đảm tính cố định về chi phí với thời gian thực hiện toàn bộ khối lượng xây lắp trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm chính thức khởi công công trình.

Năng lực thực tế và lịch sử tham gia thầu của doanh nghiệp địa phương

Hồ sơ thông tin doanh nghiệp cho thấy Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng TMDV Toàn Thắng 2T có mã số thuế đăng ký là 3603946875, trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại số 1C, đường số 6, khu phố Gia Ray 1, xã Xuân Lộc, TP Đồng Nai.

Dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phản ánh doanh nghiệp có quy mô hoạt động tập trung, từng tham gia nộp hồ sơ và ghi nhận trúng thầu xấp xỉ 100% số gói thầu tham dự, với tổng cộng 3 gói thầu xây lắp được phê duyệt. Tổng giá trị trúng thầu độc lập lũy kế của đơn vị đạt khoảng 3.238.376.947 đồng. Một đặc điểm đáng chú ý là toàn bộ các gói thầu mà doanh nghiệp này giành được quyền thực hiện từ trước tới nay đều tuân theo hình thức chỉ định thầu.

Xét về mối quan hệ địa bàn, đơn vị có sự gắn kết chặt chẽ với các dự án đầu tư công tại cơ sở khi thực hiện liên tiếp 2 gói thầu do chính Phòng Kinh tế xã Xuân Bắc, TP Đồng Nai làm chủ đầu tư. Việc lựa chọn một nhà thầu địa phương có sự am hiểu sâu sắc về địa hình, địa chất, nguồn cung nhân công và vật liệu tại chỗ được xem là một phương án hợp lý giúp đẩy nhanh tiến độ thi công thực tế và bảo đảm giải ngân vốn đúng kế hoạch.

Ý kiến chuyên gia về việc tối ưu vốn ngân sách cấp cơ sở

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp giao thông có quy mô ngân sách dưới 2 tỷ đồng hoàn toàn tuân thủ các điều kiện và hạn mức định biên pháp lý hiện hành. Theo Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc cơ quan mời thầu thực hiện thương thảo thành công để đạt được tỷ lệ giảm giá 5% tại một gói thầu áp dụng hình thức chỉ định là một kết quả tích cực. Biên độ tiết kiệm ngân sách này chứng minh tinh thần trách nhiệm giải trình cao của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư trong việc quản lý và thắt chặt chi phí đầu tư, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng trúng thầu sát giá triệt hạ hiệu quả dòng vốn công.

Đồng quan điểm phân tích, dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, hệ thống pháp luật về đấu thầu hiện hành, cụ thể là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đã tạo ra cơ chế thông thoáng nhưng kiểm soát chặt chẽ quy trình chỉ định thầu rút gọn nhằm mục tiêu tối ưu hóa thời gian tổ chức. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, vấn đề cốt lõi là chủ đầu tư phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có đầy đủ năng lực hành vi, kinh nghiệm thi công tương thích và cam kết tiến độ thực hiện "không bị kéo dài". Biên độ giảm giá 5% tại xã Xuân Bắc chính là minh chứng rõ nét cho thấy sự phối hợp hiệu quả, minh bạch giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp vì lợi ích chung của hạ tầng dân sinh địa phương.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU

Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).

Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:

  • Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
  • Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

#Hiệu quả giảm giá trong đấu thầu #Chính sách đấu thầu rút gọn #Quản lý ngân sách đầu tư công #Vai trò nhà thầu địa phương #Pháp lý và quy định về đấu thầu

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