Gói sửa chữa Trường THCS Long Phước hơn 4,67 tỷ đồng về tay Tiến Phát

Gói thầu sửa chữa trường THCS Long Phước trị giá hơn 4,67 tỷ tại phường Phước Bình ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2% với sự tham gia của hai nhà thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án Sửa chữa một số hạng mục trường trung học cơ sở Long Phước tại phường Phước Bình (TP Đồng Nai) vừa chính thức hoàn tất. Đây là dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhằm nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục tại địa phương. Dự án thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội về tính cạnh tranh cũng như hiệu quả tiết kiệm ngân sách công trong bối cảnh hành lang pháp lý mới được siết chặt.

Hiệu quả kinh tế từ gói thầu sửa chữa trường học hơn 4,67 tỷ đồng

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 78/QĐ-KTHT&ĐT ngày 01/07/2026 do Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Bình - Trương Trung Kiên ký, Công ty TNHH xây dựng Tiến Phát được công bố trúng thầu. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Số hiệu thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là IB2600293325.

Hồ sơ thầu ghi nhận giá gói thầu được phê duyệt là 4.770.358.777 đồng. Giá trúng thầu của Công ty TNHH xây dựng Tiến Phát được xác định cụ thể là 4.674.977.825 đồng. Qua đó, số tiền chênh lệch giảm giá cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu đạt 95.380.952 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2%.

Về quy mô cạnh tranh, biên bản mở thầu ngày 27/06/2026 cho thấy có hai nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn, bao gồm Công ty TNHH xây dựng Tiến Phát và Công ty TNHH một thành viên Cầu đường K48. Sau quá trình đánh giá hồ sơ, Công ty TNHH xây dựng Tiến Phát được phê duyệt trúng thầu khi có giá dự thầu thấp hơn đối thủ (Công ty TNHH một thành viên Cầu đường K48 dự thầu với giá 4.764.619.815 đồng). Việc có từ hai đơn vị trở lên tham gia nộp hồ sơ là điểm tích cực, đáp ứng tiêu chí khuyến khích cạnh tranh tối thiểu trong hoạt động đấu thầu công sản.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 78/QĐ-KTHT&ĐT. (Nguồn MSC)

Phác họa lịch sử trúng thầu và hệ sinh thái đơn vị tư vấn

Công ty TNHH xây dựng Tiến Phát sở hữu mã số doanh nghiệp 3800211365, đặt văn phòng điều hành tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này ghi nhận đã tham gia 10 gói thầu và trúng toàn bộ 10 gói thầu, đạt tỷ lệ xấp xỉ 100%. Trong đó, doanh nghiệp từng trúng gói thầu xây dựng tại Văn phòng HĐND và UBND phường Phước Bình với giá trị 11.547.849.039 đồng.

Dự án sửa chữa trường trung học cơ sở Long Phước lần này có sự tham gia phối hợp của một chuỗi các đơn vị tư vấn chuyên ngành. Cụ thể, Công ty TNHH Hải Sơn Construction phụ trách lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng đầu tư Phúc Phát BP thực hiện công tác thẩm tra; Công ty TNHH Tư vấn An Việt BP chịu trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; cuối cùng là Công ty TNHH một thành viên An Lộc BP đảm nhận vai trò thẩm định kết quả. Đây là các pháp nhân tư vấn thường xuyên đồng hành trong chuỗi phân loại thầu tại chủ đầu tư Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Bình.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả ngân sách và trách nhiệm giải trình

Đánh giá tổng thể cấu trúc dữ liệu của gói thầu, các chuyên gia kinh tế và luật sư đã đưa ra những phân tích đa chiều về tính cạnh tranh cũng như trách nhiệm quản lý dòng vốn.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc gói thầu thu hút được hai nhà thầu độc lập nộp hồ sơ dự thầu là chỉ dấu tốt về tính mở của hồ sơ mời thầu, giúp loại bỏ trạng thái độc quyền một nhà thầu duy nhất thường thấy ở các dự án quy mô nhỏ. Tuy nhiên, việc tỷ lệ giảm giá cuối cùng chỉ dừng lại ở mức xấp xỉ 2% đối với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng là một kết quả cần được phân tích kỹ. Chủ đầu tư cần chủ động rà soát lại quy trình khảo sát giá thị trường khi lập dự toán, nhằm bảo đảm giá gói thầu sát với thực tế biến động vật tư năm 2026, tối ưu hóa giá trị thặng dư cho công sản.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong giai đoạn 2025 - 2026, đặc biệt là Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC của Bộ Tài chính, đã đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các ban ngành, phòng đô thị địa phương trong quản lý vốn đầu tư công. Sự xuất hiện liên tục của một hệ sinh thái các đơn vị tư vấn khép kín xung quanh một nhóm nhà thầu tuy đúng quy trình pháp lý về chỉ định thầu tư vấn, nhưng dễ khiến dư luận đặt câu hỏi về tính khách quan độc lập. Việc tuân thủ nghiêm ngặt Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC trong việc công khai toàn bộ các bước đánh giá sẽ giúp gia tăng niềm tin công chúng, chứng minh năng lực thực chất của nhà thầu trúng thầu.