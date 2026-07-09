Liên danh 2 thành viên trúng thầu hơn 3,3 tỷ tại xã Xuân Quế

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Quế (TP Đồng Nai) - Hoàng Văn Tâm đã ký Quyết định số 164/QĐ-TTDVTH ngày 01/7/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Thi công xây dựng thuộc dự án sửa chữa đường Cầu Đỏ - Suối Sâu (đoạn Nhân Nghĩa – Sông Nhạn đến Cầu Đỏ). Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Hoàng Đại Phát và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phú Gia Phát.

Gói thầu này có giá được duyệt là 3.397.296.000 đồng. Giá trúng thầu của liên danh được công bố là 3.330.832.389 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án trích từ ngân sách địa phương. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 66.463.611 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,96%. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định là 120 ngày, áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Quyết định số 164/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Trước đó, quy mô và kế hoạch đầu tư của dự án đã được định hình qua nhiều văn bản pháp lý. Cụ thể, Chủ tịch UBND xã Xuân Quế - Lê Văn Bình đã ký Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 4.000.000.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm 3.397.296.901 đồng. Tuyến đường sửa chữa có chiều dài khoảng 1.161 m, được thiết kế theo quy mô đường cấp B nông thôn, vận tốc thiết kế khoảng 20 km/h và mặt đường bê tông nhựa rộng 4 m. Tiếp đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu lần lượt được phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-TTDVTH ngày 12/5/2026 và Quyết định số 138/QĐ-TTDVTH ngày 12/6/2026 do Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Quế - Hoàng Văn Tâm ký. Đơn vị lập hồ sơ mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nguyên Khang Thịnh và đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng An Gia Phát.

Bóc tách diễn biến mở thầu và lịch sử nhà thầu

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận biên bản mở thầu hoàn thành vào lúc 09:01 ngày 23/06/2026. Có hai đơn vị nộp hồ sơ dự thầu qua mạng là liên danh Hoàng Đại Phát - Phú Gia Phát (giá dự thầu 3.330.832.389 đồng) và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Hoàng Phương (giá dự thầu 3.374.926.893 đồng). Cả hai nhà thầu đều giữ nguyên mức giá dự thầu ban đầu và không đề xuất tỷ lệ giảm giá trong đơn dự thầu.

Theo Báo cáo đánh giá số 15/BC-NKT của tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nguyên Khang Thịnh, cả hai nhà thầu đều đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, nhân sự chủ chốt cũng như thiết bị thi công chủ yếu. Tuy nhiên, tại bước đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Hoàng Phương đã bị loại do hồ sơ dự thầu không đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật thi công quy định trong hồ sơ mời thầu. Sự cố kỹ thuật này khiến doanh nghiệp này dừng bước, tạo điều kiện cho liên danh Hoàng Đại Phát - Phú Gia Phát trở thành đơn vị duy nhất bước vào vòng đánh giá tài chính, xếp hạng thứ nhất và được đề nghị trúng thầu.

Tìm hiểu sâu về năng lực của các thành viên trong liên danh trúng thầu, dữ liệu cho thấy đây là những doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với các dự án trên địa bàn địa phương. Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Hoàng Đại Phát có mã số thuế 3603829191, địa chỉ tại xã Xuân Quế, TP Đồng Nai. Đây là doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu đáng chú ý khi tham gia khoảng 9 gói thầu trên địa bàn TP Đồng Nai và trúng thầu toàn bộ 9 gói, đạt tỷ lệ xấp xỉ 100%. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả tư cách liên danh đạt khoảng 8.587.391.948 đồng.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phú Gia Phát có mã số thuế 3603480785, trụ sở tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này có bề dày hoạt động lớn hơn với khoảng 43 gói thầu đã tham gia, trúng 35 gói, trượt khoảng 7 gói và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt khoảng 117.252.910.676 đồng, trong đó vai trò độc lập chiếm khoảng 40.866.011.685 đồng và liên danh chiếm khoảng 76.386.898.991 đồng. Địa bàn hoạt động đấu thầu của đơn vị này cũng tập trung chủ yếu tại TP Đồng Nai với khoảng 41 gói thầu từng tham gia. Cả hai doanh nghiệp trong liên danh đều từng thực hiện nhiều gói thầu do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Quế làm chủ đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Việc gói thầu xây lắp có giá trị hơn 3 tỷ đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 1,96% và có một nhà thầu bị loại vì lý do kỹ thuật là đề tài thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn. Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ tiết kiệm dưới 2% tại một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng cho thấy tính cạnh tranh về giá chưa được tối ưu hóa. Khi các nhà thầu tham gia không chủ động giảm giá sâu và đối thủ cạnh tranh bị loại ở bước kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ rơi vào thế bị động khi chỉ còn một phương án tài chính duy nhất để lựa chọn. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý cần rà soát kỹ lưỡng xem các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu có dấu hiệu cài cắm hay hạn chế nhà thầu hay không.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP luôn nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của công tác đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư cần được nâng cao theo tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ đầu tư cần làm rõ quá trình lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của đơn vị tư vấn nhằm bảo đảm không có sự phân biệt đối xử hoặc tạo lợi thế không bình đẳng cho bất kỳ nhà thầu nào.