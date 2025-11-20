Hà Nội

Xã hội

Hiện trường đèo Mimosa đứt gãy, giao thông tê liệt hoàn toàn

Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.

Bảo Giang - Hà Anh - Minh Quân
Xã hội

Cận cảnh đèo Mimosa đứt gãy mở rộng, hiện trường ngổn ngang

Điểm đứt gãy tại Km226+500 tiếp tục mở rộng, mặt đường nứt lớn, đất đá sạt trượt, lực lượng chức năng kiểm tra, ứng phó để đảm bảo an toàn.

1-5.jpg
Ghi nhận sáng 20/11 tại Km226+500 trên đèo Mimosa, khu vực đứt gãy lớn xảy ra trong đêm qua tiếp tục biến dạng mạnh. Mặt đường tách sâu hơn, tạo nhiều lớp nứt hình vòng cung chạy dọc triền dốc. Dưới taluy, đất đá tiếp tục trượt, khiến dòng nước mưa từ sườn đồi chảy xiết, cuốn theo bùn đất. Lực lượng chức năng duy trì phong tỏa toàn bộ tuyến, bố trí biển cảnh báo, đồng thời túc trực theo dõi biến động địa chất để triển khai phương án xử lý trong ngày.
1-6.jpg
Toàn cảnh điểm đứt gãy tại Km226+500 sáng 20/11, mặt đường tiếp tục mở rộng các vết nứt.
Xã hội

Báo động khẩn cấp hai điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa, QL20

Mưa lớn nhiều ngày khiến hai đoạn Km226+600–Km226+800 và Km249+932–Km249+968 tiếp tục sạt lở sâu, UBND tỉnh Lâm Đồng phải ban hành quyết định ứng phó khẩn cấp.

Sáng 20/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai vị trí sạt lở lớn: đoạn Km226+600 – Km226+800 trên đèo Mimosa và đoạn Km249+932 – Km249+968 thuộc Quốc lộ 20. Đây đều là những điểm tiếp tục sạt trượt nguy hiểm sau nhiều ngày mưa lớn, đe dọa an toàn giao thông và người dân khu vực.

sat-lo.jpg
Chủ tịch Hồ Văn Mười nghe báo cáo hiện trạng, đánh giá nguy cơ tiếp tục sạt trượt tại vị trí đứt gãy trên đèo Mimosa.
Xã hội

Đèo Mimosa đứt gãy, 12 người được di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm

Một điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn. Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp địa phương di dời an toàn 12 người trong đêm 19/11.

Khuya 19/11, tại Km 226+500 trên đèo Mimosa (hướng Đức Trọng đi Đà Lạt), đoạn qua phường Xuân Hương, xảy ra vụ sụt lún lớn làm toàn bộ mặt đường đứt gãy, tạo miệng vực sâu và chia cắt giao thông. Nhiều hộ dân dưới taluy đối diện nguy cơ trực tiếp khi đất đá tiếp tục dịch chuyển.

giang1-3.jpg
Miệng vực sâu hình thành sau khi mặt đường đứt gãy, chia cắt tuyến từ Đức Trọng lên Đà Lạt.
