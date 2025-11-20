Hiện trường đèo Mimosa đứt gãy, giao thông tê liệt hoàn toàn

Mưa lớn nhiều ngày khiến hai đoạn Km226+600–Km226+800 và Km249+932–Km249+968 tiếp tục sạt lở sâu, UBND tỉnh Lâm Đồng phải ban hành quyết định ứng phó khẩn cấp.

Sáng 20/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai vị trí sạt lở lớn: đoạn Km226+600 – Km226+800 trên đèo Mimosa và đoạn Km249+932 – Km249+968 thuộc Quốc lộ 20. Đây đều là những điểm tiếp tục sạt trượt nguy hiểm sau nhiều ngày mưa lớn, đe dọa an toàn giao thông và người dân khu vực.