Hiện trường đèo Mimosa đứt gãy, giao thông tê liệt hoàn toàn

Cận cảnh đèo Mimosa đứt gãy mở rộng, hiện trường ngổn ngang
Điểm đứt gãy tại Km226+500 tiếp tục mở rộng, mặt đường nứt lớn, đất đá sạt trượt, lực lượng chức năng kiểm tra, ứng phó để đảm bảo an toàn.
Báo động khẩn cấp hai điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa, QL20
Mưa lớn nhiều ngày khiến hai đoạn Km226+600–Km226+800 và Km249+932–Km249+968 tiếp tục sạt lở sâu, UBND tỉnh Lâm Đồng phải ban hành quyết định ứng phó khẩn cấp.
Sáng 20/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai vị trí sạt lở lớn: đoạn Km226+600 – Km226+800 trên đèo Mimosa và đoạn Km249+932 – Km249+968 thuộc Quốc lộ 20. Đây đều là những điểm tiếp tục sạt trượt nguy hiểm sau nhiều ngày mưa lớn, đe dọa an toàn giao thông và người dân khu vực.
Đèo Mimosa đứt gãy, 12 người được di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm
Một điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn. Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp địa phương di dời an toàn 12 người trong đêm 19/11.
Khuya 19/11, tại Km 226+500 trên đèo Mimosa (hướng Đức Trọng đi Đà Lạt), đoạn qua phường Xuân Hương, xảy ra vụ sụt lún lớn làm toàn bộ mặt đường đứt gãy, tạo miệng vực sâu và chia cắt giao thông. Nhiều hộ dân dưới taluy đối diện nguy cơ trực tiếp khi đất đá tiếp tục dịch chuyển.
