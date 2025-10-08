Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà trong mưa lớn ở Hà Nội

Tại khu vực tầng 2 một ngôi nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội đã xảy ra cháy giữa lúc trời mưa lớn.

Công an phường Đống Đa, TP Hà Nội đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 7/10, khi ngoài trời đang mưa to, tại tầng 2 ngôi nhà số 14 phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP Hà Nội), bất ngờ bốc cháy dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, người dân đã hô hoán cảnh báo, đồng thời thông báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Hà Nội đã điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Đống Đa cho biết: "Vụ cháy do sự cố chập điện tại khu vực tầng 2 nhà dân. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người". Theo một số nhân chứng tại hiện trường, căn nhà nơi xảy ra cháy là một quán bún. Thời điểm xảy ra cháy, cột lửa cùng khói bốc ngùn ngụt từ vụ cháy, giữa trời mưa lớn khiến nhiều người lo lắng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong