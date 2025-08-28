Hà Nội

Thế giới

Thiếu niên ám sát ứng viên Tổng thống Colombia lĩnh án

Nghi phạm ám sát ứng viên Tổng thống Colombia Miguel Uribe sẽ bị giam 7 năm trong một cơ sở cải tạo dành cho trẻ vị thành niên.

An An (Theo RNZ)

Theo RNZ ngày 27/8, trong cuộc vận động tranh cử ở Bogota tối 7/6, ông Uribe, 39 tuổi, đang phát biểu trước những người ủng hộ tại thủ đô thì bị một tay súng bắn hai phát vào đầu và một phát vào đầu gối. Ông được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng trong tình trạng nguy kịch và trải qua ca phẫu thuật.

tongthong.jpg
Ứng viên Tổng thống Colombia Miguel Uribe. Ảnh: RTVCN.

TRT dẫn thông tin từ gia đình ứng viên Tổng thống Colombia Miguel Uribe ngày 11/8 cho biết, ông Miguel đã qua đời sau hai tháng bị ám sát.

Nghi phạm vụ ám sát, một thiếu niên 15 tuổi, sẽ bị giam 7 năm trong một cơ sở cải tạo dành cho trẻ vị thành niên, bị tước quyền tự do.

Thiếu niên này bị buộc tội cố ý giết người và tàng trữ vũ khí trái phép, không phải tội giết người, vì luật pháp Colombia không cho phép sửa cáo trạng sau khi bị cáo vị thành niên đã nhận tội.

Được biết, 5 người khác - tất cả đều là người lớn - đã bị bắt giữ và bị buộc tội giết người liên quan đến vụ ám sát.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ứng viên Tổng thống Colombia bị bắn

Nguồn video: Nhân dân
