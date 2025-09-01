Bắt giữ nghi phạm ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine

Theo RT ngày 31/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy. Vụ bắt giữ diễn ra chưa đầy 48 giờ sau khi ông Parubiy bị bắn tử vong giữa ban ngày tại thành phố Lviv, miền Tây Ukraine.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy. Ảnh: Corbis.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã được Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko và Giám đốc Cơ quan An ninh (SBU) Vasily Malyukon thông báo về diễn biến này vào tối 31/8.

Danh tính nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ trong khi "các hoạt động điều tra cần thiết đang được tiến hành", ông Zelensky nói thêm. Trong một tuyên bố riêng, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã trao đổi với Tổng Công tố Ruslan Kravchenko, người xác nhận nghi phạm đã đưa ra lời khai ban đầu.

“Các hành động điều tra khẩn cấp hiện đang được tiến hành để xác định mọi tình tiết của vụ giết người này”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Kẻ tấn công được cho là đã bắn 8 phát vào ông Andrey Parubiy. Ảnh: X.

Được biết, ông Parubiy là một nghị sĩ kì cựu đến từ tỉnh Lviv, từng tham gia Cách mạng Cam năm 2004 và thành lập các đơn vị tình nguyện tự vệ trong thời kỳ Cách mạng Maidan 2013–2014. Ông giữ chức vụ Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8/2014. Ông là Chủ tịch Quốc hội Ukraine từ năm 2016 đến năm 2019.

