Nhà thầu trúng 3 gói thầu 1 ngày ở Đồng Nai: Năng lực vượt trội hay…?

Chỉ trong một ngày 21/05/2025, một doanh nghiệp quen thuộc tại Đồng Nai đã được công bố trúng thầu liên tiếp 03 gói thầu xây lắp điện trên địa bàn huyện Định Quán. Đáng chú ý, cả 3 gói thầu này đều do cùng một bên mời thầu và nhà thầu này là đơn vị duy nhất tham gia, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức thấp.

Chân dung nhà thầu "quen mặt"

Doanh nghiệp được nhắc đến là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Lê Huy. Doanh nghiệp có mã số thuế 3600999290, địa chỉ trụ sở tại 53/8, Ấp 2, Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán, Đồng Nai (nay là xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Người đại diện pháp luật là ông Lê Quốc Thịnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Được thành lập từ ngày 28/04/2008, theo thông tin đăng ký, doanh nghiệp có 6 nhân viên. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực “Thi công xây dựng công trình: công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm biến áp)”.

Theo dữ liệu, đây là một nhà thầu có lịch sử hoạt động đấu thầu rất dày dặn. Tính đến tháng 07/2025, Công ty Lê Huy đã tham gia 138 gói thầu, trong đó trúng 83 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là hơn 130,7 tỷ đồng.

Trúng 3 gói thầu trong một ngày

Ngày 21/5/2025 là một ngày "bội thu" của Công ty Lê Huy khi đồng loạt được phê duyệt trúng 3 gói thầu:

Một phần Quyết định số KQ2400590582_2412311620 do ông Phạm Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Phú Lợi ký ngày 21/5/2025. Nguồn MSC

Thứ nhất, tại xã Phú Lợi, theo Quyết định số KQ2400590582_2412311620 do ông Phạm Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Phú Lợi ký ngày 21/5/2025, Công ty Lê Huy trúng “Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình” (Mã TBMT: IB2400590582) với giá 461.237.692 VNĐ.

Thứ hai, tại xã Suối Nho, theo Quyết định số KQ2500170806_2505211024 do ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Nho ký ngày 21/5/2025, Công ty Lê Huy trúng “Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng + thiết bị công trình” (Mã TBMT: IB2500170806) với giá 1.320.900.000 VNĐ.

Thứ ba, cũng tại xã Suối Nho, theo Quyết định số KQ2500170948_2505211010 do ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Suối Nho ký ngày 21/5/2025, Công ty Lê Huy tiếp tục trúng “Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng + thiết bị công trình” (Mã TBMT: IB2500170948) với giá 1.066.600.000 VNĐ.

Điểm chung của cả 3 gói thầu này là đều do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC làm bên mời thầu và lập báo cáo đánh giá E-HSDT.

Kịch bản "một mình một ngựa", tiết kiệm "nhỏ giọt"

Điều đáng nói, các biên bản mở thầu và báo cáo đánh giá đều cho thấy, cả 3 gói thầu trên chỉ có duy nhất Công ty Lê Huy tham gia dự thầu. Việc không có đối thủ cạnh tranh dường như đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của các gói thầu.

Cụ thể, tại gói IB2400590582, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 2.0%. Tại hai gói thầu ở xã Suối Nho, con số này còn thấp hơn nhiều: Gói IB2500170806 tiết kiệm khoảng 0.26% , và gói IB2500170948 tiết kiệm khoảng 0.33%.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: “Luật Đấu thầu 2023 quy định rõ các mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia không vi phạm pháp luật, nhưng nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên ở một địa phương, với một nhóm các bên mời thầu và nhà thầu nhất định, thì cần xem xét lại tính cạnh tranh thực chất và mục tiêu hiệu quả kinh tế của các dự án đó”.

Việc một nhà thầu trúng liên tiếp nhiều gói thầu trong một ngày, đều do cùng một đơn vị mời thầu và đều không có đối thủ cạnh tranh có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?