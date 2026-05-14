Iran phản ứng vụ Kuwait bắt giữ 4 thành viên IRGC

Bộ Ngoại giao Kuwait tuyên bố 4 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị bắt giữ sau khi cố xâm nhập Bubiyan, hòn đảo lớn nhất Kuwait.

The Jerusalem Post đưa tin, theo Bộ Nội vụ Kuwait, 4 đối tượng vừa bị bắt giữ này, trong đó có 2 người tự xưng là Đại tá Hải quân, được cho là đã nhận nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thù địch trong lãnh thổ Kuwait.

Được biết, đảo Bubiyan là nơi đặt nhiều cơ sở dân sự và quân sự quan trọng, bao gồm cảng biển, nhà máy điện và trạm biến áp.

Đụng độ đã xảy ra khi các binh sĩ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cố gắng xâm nhập hòn đảo bằng một tàu đánh cá, dẫn đến việc một thành viên của lực lượng vũ trang Kuwait bị thương.

Tàu cao tốc của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận một tàu chở hàng trong vụ việc mà truyền thông nhà nước Iran mô tả là vụ bắt giữ một trong hai tàu bị cáo buộc vi phạm tại eo biển Hormuz, ngày 21/4/2026. Ảnh: Meysam Mirzadeh/Tasnim/AP.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Kuwait lên án hành động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), coi đó là sự xâm phạm thù địch vào lãnh thổ chủ quyền của họ, đồng thời yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran "ngay lập tức và vô điều kiện chấm dứt các hành động thù địch bất hợp pháp".

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về sự leo thang căng thẳng hơn nữa ở vùng Vịnh, khi Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Kuwait được cho là đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Iran lên án vụ bắt giữ các thành viên IRGC, cho rằng những người này chỉ đang tuần tra trên biển và vô tình xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Kuwait do "sự cố trong quá trình di chuyển".

Bộ Ngoại giao Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Kuwait cho rằng Iran đang lên kế hoạch tiến hành "các hành động thù địch" chống lại quốc gia vùng Vịnh này.

