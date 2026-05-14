Iran phản ứng vụ Kuwait bắt giữ 4 thành viên IRGC

Bộ Ngoại giao Kuwait tuyên bố 4 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị bắt giữ sau khi cố xâm nhập Bubiyan, hòn đảo lớn nhất Kuwait.

An An (Theo JP)

The Jerusalem Post đưa tin, theo Bộ Nội vụ Kuwait, 4 đối tượng vừa bị bắt giữ này, trong đó có 2 người tự xưng là Đại tá Hải quân, được cho là đã nhận nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thù địch trong lãnh thổ Kuwait.

Được biết, đảo Bubiyan là nơi đặt nhiều cơ sở dân sự và quân sự quan trọng, bao gồm cảng biển, nhà máy điện và trạm biến áp.

Đụng độ đã xảy ra khi các binh sĩ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cố gắng xâm nhập hòn đảo bằng một tàu đánh cá, dẫn đến việc một thành viên của lực lượng vũ trang Kuwait bị thương.

Tàu cao tốc của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận một tàu chở hàng trong vụ việc mà truyền thông nhà nước Iran mô tả là vụ bắt giữ một trong hai tàu bị cáo buộc vi phạm tại eo biển Hormuz, ngày 21/4/2026. Ảnh: Meysam Mirzadeh/Tasnim/AP.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Kuwait lên án hành động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), coi đó là sự xâm phạm thù địch vào lãnh thổ chủ quyền của họ, đồng thời yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran "ngay lập tức và vô điều kiện chấm dứt các hành động thù địch bất hợp pháp".

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về sự leo thang căng thẳng hơn nữa ở vùng Vịnh, khi Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Kuwait được cho là đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Iran lên án vụ bắt giữ các thành viên IRGC, cho rằng những người này chỉ đang tuần tra trên biển và vô tình xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Kuwait do "sự cố trong quá trình di chuyển".

Bộ Ngoại giao Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Kuwait cho rằng Iran đang lên kế hoạch tiến hành "các hành động thù địch" chống lại quốc gia vùng Vịnh này.

Ngành vận tải biển ra sao khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa?

Các công ty vận tải biển đang bị cuốn vào vòng xoáy bất định về thời điểm và cách thức eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại.

Trong bối cảnh hàng trăm tàu vẫn mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, các công ty vận tải biển đang bị cuốn vào vòng xoáy bất định về cách thức và thời điểm eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại, hơn hai tháng kể từ khi chiến sự Mỹ - Iran bùng phát hôm 28/2.

Rủi ro với tàu và thủy thủ đoàn mắc kẹt trên biển

Iran cảnh báo Israel phải 'trả giá đắt'

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt sau khi Tel Aviv tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

AP đưa tin, Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vài giờ sau khi đe dọa “leo thang và mở rộng” chiến dịch chống lại Tehran hôm 27/3. Truyền thông nhà nước Iran cho biết hai cơ sở hạt nhân của nước này đã bị tấn công và Tehran tuyên bố sẽ trả đũa.

"Iran sẽ bắt Israel trả giá đắt cho tội ác của họ", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo trên mạng X.

Điểm lại 5 mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến với Iran

Tổng thống Trump đã đề ra 5 mục tiêu cho Mỹ trong cuộc chiến với Iran và khẳng định đang tiến gần đến việc đạt được các mục tiêu này. 

Tổng thống Trump đã công bố một số mục tiêu mà Mỹ muốn đạt được trước khi kết thúc cuộc chiến với Iran, theo AP. Tuy nhiên, hiện tại, khi ông chủ Nhà Trắng ngỏ ý rằng có thể sớm “giảm dần” chiến dịch sau hơn 3 tuần, một số mục tiêu then chốt của ông vẫn chưa được xác định rõ ràng hoặc chưa hoàn thành.

Gần đây nhất, ông Trump đã nêu ra 5 mục tiêu của chiến dịch không kích, tăng từ 4 mục tiêu do các trợ lý của ông công bố kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu ngày 28/2 và tăng từ 3 mục tiêu vốn thường được Lầu Năm Góc và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề cập.

